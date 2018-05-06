Каких налогоплательщиков будут быстрее наказывать за неуплату

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, каких налогоплательщиков с 2019 года будут наказывать за неуплату быстрее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

"С 1 января 2019 года применение способов и мер принудительного взыскания, как и все налоговое администрирование, будет осуществляться с применением системы управления рисками, в соответствии с которой в случае отнесения налогоплательщика к низкой степени риска способы и меры взыскания к нему применяться не будут, а в случае если налогоплательщик в соответствии с системой управления рисками будет отнесен к высокой степени риска, то способы и меры взыскания будут применяться безотлагательно", - сообщили в Комитете госдоходов, рассказывая об изменениях в новом Налоговом кодексе.

В ведомстве объяснили, что с 1 января 2018 года по предложению Верховного суда, учитывая бесспорность требований налоговых органов, исключено обращение налогового органа с заявлением в суд о вынесении судебного приказа или с иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика. При этом налогоплательщику направляется соответствующее уведомление, а в случае непогашения налоговой задолженности выносится налоговый приказ, который передается для принудительного исполнения судебному исполнителю.

Рассказали в КГД и о плюсах нового Налогового кодекса. До трех лет увеличен период, на который могут быть изменены сроки уплаты налогов. Ранее максимальный срок составлял двенадцать месяцев.

"В частности, на срок до трех лет можно получить рассрочку с поэтапной уплатой налогов равными долями, а отсрочку с единовременной уплатой налогов - на срок до шести месяцев. В соответствии с новым Налоговым кодексом налогоплательщику может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по уплате плат за пользование земельными участками, пользование водными ресурсами поверхностных источников, эмиссии в окружающую среду. При этом обратиться с заявлением об изменении сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат можно при наличии одного из семи предусмотренных оснований (к примеру, если налогоплательщику причинен ущерб в результате стихийного бедствия, или в случае, если налогоплательщику доначислены налоги по акту проверки и он согласен с их результатами либо судом принято решение о применении в отношении должника процедуры урегулирования неплатежеспособности)", - сообщили в пресс-службе КГД.

Отмечается, что была упрощена процедура предоставления отсрочки или рассрочки путем введения принципа "одного окна": если ранее налогоплательщику необходимо было подавать заявление в областные департаменты госдоходов, то с начала этого года отсрочка или рассрочка будет предоставляться органом государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика либо органом государственных доходов по месту уплаты налогов и (или) плат.