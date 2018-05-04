Костанайские боксёры вернулись с медалями с международного турнира

Международный турнир по боксу в честь казахских батыров Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова проходил 26-30 апреля в Атырау. В нем приняли участие более 150 боксёров из семи стран: Казахстана, России, Китая, Ирана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана.

Спортсмены из Костанайской области стали призерами соревнований: Темирлан Кабиев занял 1 место в весовой категории 91 кг, Айдос Арапов был третьим в весе 56 кг.

Сопровождал боксёров старший тренер Костанайской области по боксу, мастер спорта РК по боксу Асет Айсин.