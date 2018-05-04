Костанайские боксёры вернулись с медалями с международного турнира
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Международный турнир по боксу в честь казахских батыров Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова проходил 26-30 апреля в Атырау. В нем приняли участие более 150 боксёров из семи стран: Казахстана, России, Китая, Ирана, Монголии, Кыргызстана и Таджикистана.
Спортсмены из Костанайской области стали призерами соревнований: Темирлан Кабиев занял 1 место в весовой категории 91 кг, Айдос Арапов был третьим в весе 56 кг.
Сопровождал боксёров старший тренер Костанайской области по боксу, мастер спорта РК по боксу Асет Айсин.
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Банкам и бизнесу дадут 200 миллиардов тенге пенсионных денег - Акишев
А вариантов то больше и нету. Куда их столько девать? Кому они нужны за границей? Некому. Правильно? Купить на них бакс( которых и так нехватает в стране) и потом положить в очередной армянский банк...
Интересно,он брится уже начал?
У6: Можете нобелевскую премию вручить Акишеву. сначала папке 8-)
Одни сплошные "заманухи"))), правильно, Добринцофф, подметил: закройте потом попробуйте)))
Директор Пляжа: И кстати обратите внимание, в последнее время, что не преступление или происшествие, так огненная вода там обязательно присутствует. А это уже очень тревожный звоночек. Интересно...