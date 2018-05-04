Реинтродукция куланов началась в Костанайской области

О реинтродукции (возвращении на прежние места обитания) куланов рассказали специалисты РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» 3 мая на брифинге в областном пресс-клубе.

Куланы, некогда широко распространенные в Евразии, в том числе и на территории нынешнего Казахстана, к 30-м годам ХХ века исчезли почти повсеместно. Восстанавливать популяцию этих современников мамонтов на территории бывшего СССР начали в пятидесятых годах прошлого века. Тогда на остров Барса-Кельмес в Аральском море завезли 14 туркменских куланов из Бадхызского заповедника (Туркменистан). Когда на острове популяция куланов достигла двух сотен особей, их начали расселять в Алма-Атинской, Мангистауской и Жамбылской областях.

В 2016 году по инициативе АСБК (Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия) начался проект переселения куланов из национального парка «Алтын-Эмель», что в Алматинской области, в торгайские степи. Для этого в государственном природном резервате «Алтын-Дала» создан Центр реинтродукции. На февраль 2017 года алтын-эмельская популяция насчитывала 3 417 голов. Такое число, куланов в «Алтын-Эмеле» даже начало создавать некоторые проблемы - велика стала опасность массовой гибели куланов в случае эпидемии. Поэтому отселение части куланов в торгайские степи было оптимальным решением. Тем более, что они водились в этих местах с плейстоцена вплоть до своего исчезновения в прошлом веке.

- В октябре прошлого года к нам завезли 9 куланов из «Алтын-Эмеля», - рассказал на брифинге главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства теринспекции Мурат БАЙДИЛЬДИН. - Для этого заранее подготовили участок - кораль - площадью 50 га. У животных был доступ к воде, заранее заготовили на зиму корм. Куланы успешно перезимовали и после адаптации были успешно выпущены в природную среду в апреле этого года. Выпуск был осуществлен после решения комиссии, в которую вошли специалисты АСБК, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ветеринарной службы и представители резервата «Алтын Дала». В группе куланов был один самец, четыре самки и четыре сеголетки. На момент выпуска четыре самки были жеребые.

С помощью радиоошейников местонахождение куланов постоянно отслеживается. В планах - завезти в резерват «Алтын-Дала» еще 36 куланов в 2018 году.

Руководитель отдела животного мира и охотничьего хозяйства Боранбай АЙТКУЖИН заверил, что охрана куланов организована надежно. Только отдел охраны резервата «Алтын Дала» включает 83 человек, кроме того, охраной занимаются егери охотхозяйств и работники охотзоопрома - организации, специально созданной для охраны краснокнижных и исчезающих видов животных. Имеются две мобильные группы по 7 человек в каждой. Они хорошо оснащены в техническом плане, так что куланы находятся под присмотром.

Также ведется мониторинг миграции сайгаков, которые перед окотом, проходящим с 10-го по 25 мая, возвращаются в торгайские степи после зимовки. Сейчас усиливается работа по их охране, уже отправлены мобильные группы в Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Камыстинский и Карасуский районы. В их состав входят сотрудники местной полицейской службы, ГРП «Алтын-Дала», госинспекторы охотзоопрома и работники егерской службы тех охотхозяйств, по котором проходят пути миграции.

Весенний учет сайгаков проводится ежегодно. В Казахстане три популяции сайгаков: бетпакдалинская, устюртская и уральская. В этом году на авиаучет бетпакдалинской популяции было выделено 100 полетных часов, из них 20 - в Актюбинской области, 16 - в Акмолинской, 46 - в Карагандинской и 18 - в Костанайской. Сейчас ведется камеральная обработка полученных данных, результаты учета станут известны после ее завершения.

В 2016 году численность сайгаков в бетпакдалинской популяции составила 36 000, в 2017 году - 51 700 особей. То есть, после массового падежа 2015 года идет постепенное восстановление популяции.