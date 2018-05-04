Процедуру открытия бизнеса на портале электронного правительства упростили в Казахстане

На портале электронного правительства www.egov.kz запущена новая композитная услуга для предпринимателей «Регистрация юридического лица с учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Об этом сегодня, 4 мая, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь на портале можно получить сразу три услуги: зарегистрировать юридическое лицо, открыть банковский счет и заключить договор страхования. Как отмечает пресс-служба, это является примером реализации принципа «одного заявления» при оказании государственных услуг.

"Ранее предприниматель должен был сначала зарегистрировать юридическое лицо, затем отдельно открывать счет в банке, далее идти в налоговые органы для постановки на учет по НДС, а также самостоятельно обратиться в страховую компанию. Композитная услуга, объединившая три самостоятельные услуги, значительно упрощает процедуры открытия бизнеса в Казахстане. За два рабочих дня (не считая дня подачи заявления) можно получить свидетельство о государственной регистрации юрлица, номер банковского счета и подписанный договор обязательного страхования работников от несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Электронным способом при регистрации предприятия можно одновременно открыть счет пока в четырех банках второго уровня, а также заключить договор с тремя страховыми компаниями. В ближайшее время список пополнится еще девятью банками и четырьмя страховыми компаниями.

При регистрации юридического лица учредителям нужно быть зарегистрированными на портале и иметь ЭЦП.