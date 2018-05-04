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Vital
Банкам и бизнесу дадут 200 миллиардов тенге пенсионных денег - Акишев
А вариантов то больше и нету. Куда их столько девать? Кому они нужны за границей? Некому. Правильно? Купить на них бакс( которых и так нехватает в стране) и потом положить в очередной армянский банк...
04.05.18 20:26
мимоход
Банкам и бизнесу дадут 200 миллиардов тенге пенсионных денег - Акишев
Интересно,он брится уже начал?
04.05.18 20:15
у7
Банкам и бизнесу дадут 200 миллиардов тенге пенсионных денег - Акишев
У6: Можете нобелевскую премию вручить Акишеву. сначала папке 8-)
04.05.18 20:10
Читатель 1
Процедуру открытия бизнеса на портале электронного правительства упростили в Казахстане
Одни сплошные "заманухи"))), правильно, Добринцофф, подметил: закройте потом попробуйте)))
04.05.18 20:03
Хохол
Несмотря на подорожание водки, казахстанцы пьют больше
Директор Пляжа: И кстати обратите внимание, в последнее время, что не преступление или происшествие, так огненная вода там обязательно присутствует. А это уже очень тревожный звоночек. Интересно...
04.05.18 19:49
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Процедуру открытия бизнеса на портале электронного правительства упростили в Казахстане

4 мая 2018, 16:46 |  Государство

На портале электронного правительства www.egov.kz запущена новая композитная услуга для предпринимателей «Регистрация юридического лица с учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». Об этом сегодня, 4 мая, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан".

Теперь на портале можно получить сразу три услуги: зарегистрировать юридическое лицо, открыть банковский счет и заключить договор страхования. Как отмечает пресс-служба, это является примером реализации принципа «одного заявления» при оказании государственных услуг.

"Ранее предприниматель должен был сначала зарегистрировать юридическое лицо, затем отдельно открывать счет в банке, далее идти в налоговые органы для постановки на учет по НДС, а также самостоятельно обратиться в страховую компанию. Композитная услуга, объединившая три самостоятельные услуги, значительно упрощает процедуры открытия бизнеса в Казахстане. За два рабочих дня (не считая дня подачи заявления) можно получить свидетельство о государственной регистрации юрлица, номер банковского счета и подписанный договор обязательного страхования работников от несчастных случаев", - говорится в сообщении.

Электронным способом при регистрации предприятия можно одновременно открыть счет пока в четырех банках второго уровня, а также заключить договор с тремя страховыми компаниями. В ближайшее время список пополнится еще девятью банками и четырьмя страховыми компаниями.

При регистрации юридического лица учредителям нужно быть зарегистрированными на портале и иметь ЭЦП.
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Комментарии к новости

§ Добринцофф
Re: Процедуру открытия бизнеса на портале электронного...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5999
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.05.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыть много ума не надо,попробуйте закрыть потом так же в одно окно.
Профайл

Читатель 1
Re: Процедуру открытия бизнеса на портале электронного...




Отправлено: 04.05.18 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни сплошные "заманухи"))), правильно, Добринцофф, подметил: закройте потом попробуйте)))

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