Банкам и бизнесу дадут 200 миллиардов тенге пенсионных денег - Акишев

Облигационную программу, которая предусматривает инвестиции ЕНПФ в банки на 200 миллиардов тенге, возобновят. Об этом сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на парламентских слушаниях в Сенате Парламента РК в Астане, передает Tengrinews.kz.

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"Облигационная программа банков предполагает инвестиции ЕНПФ в финансовые инструменты банков и корпоративных казахстанских эмитентов на сумму до 200 миллиардов тенге. Необходимые решения приняты Советом по управлению Национальным фондом. Фондирование будет предоставляться на рыночных условиях путем приобретения облигаций сроком до пяти лет. В целях снижения риска концентрации пенсионные активы будут инвестироваться в размере не более 50 процентов от объема каждого выпуска облигаций", - подчеркнул глава Национального Банка.

Также для решения текущих проблем кредитования банками экономики предлагается усилить базу фондирования банков через внедрение сберегательных вкладов и установление предельных ставок КФГД в зависимости от сроков депозитов. Акишев отметил, что внедрение сберегательных вкладов предусматривает повышенную ставку вознаграждения и повышенную государственную гарантию. Предполагается взимание штрафа при досрочном изъятии и возврат не ранее 30 дней.

По его словам, дифференциация предельных ставок КФГД в зависимости от сроков депозитов будет стимулировать развитие срочного рынка депозитов без введения прямых запретов по досрочному изъятию. Данная мера будет способствовать долгосрочному фондированию и расширению потенциала кредитования.

В случае надзора над банками для исключения повторения негативной банковской практики по выдаче невозвратных займов в будущем Национальным Банком разработаны поправки по усилению надзорного мандата. Акишев отметил, что Национальный Банк намеревается перейти на риск-ориентированный надзор финансовых организаций, ключевым элементом которого является надзорное суждение о реальном финансовом состоянии. Соответствующие поправки одобрены Мажилисом Парламента Республики Казахстан.

"Недостатком текущего надзорного процесса является формализованный подход, то есть применение надзорных мер только в случае нарушения требований законодательства и пруденциальных нормативов. Фактически банки могли осуществлять операции по выводу активов, не нарушая пруденциальные нормативы", - отметил глава Национального Банка.

По словам Акишева, применение надзорного суждения в ключевых областях банковской деятельности, к которым относятся: адекватность провизий по активам, оценка связанных лиц, деловая репутация менеджмента и акционеров, а также внутренняя система управления рисками, позволит на раннем этапе не допустить фактов вывода активов.

"Важно отметить, что введение надзорного суждения не расширяет надзорные полномочия Национального Банка. Основные изменения произойдут внутри действующего периметра регулирования банков. Фактически произойдет упорядочивание надзорных инструментов Национального Банка и оснований для их применения. При этом банки, как и прежде, могут в судебном порядке обжаловать решения Национального Банка", - подытожил он.

Финансовый регулятор сообщил, что в данный момент кредиты банков не играют существенной роли в инвестиционной активности предприятий. Доля кредитов в финансировании инвестиций традиционно не превышает 20 процентов. Основным источником являются собственные средства. Долгосрочное и устойчивое фондирование, как сказал Акишев, замещается депозитами квазигосударственного сектора с высокими рисками концентрации, а также вкладами физических лиц с высоким риском изъятия.

"За период 2014-2017 годов средние банки обеспечили половину прироста кредитования экономики. Рост ссудного портфеля отдельных средних банков достигал 900 раз, тогда как в крупных банках - два раза. При этом рост кредитования в средних банках был обеспечен государственными деньгами. Так, доля государственных денег в структуре обязательств средних банков составляет более 50 процентов", - проинформировал Акишев.

По его словам, несмотря на то, что статистически средние банки вносили значимый вклад в рост кредитов, по факту роль этих банков в экономике фактически сводилась к нулю.

"Средние банки проводили достаточно либеральную кредитную политику, активно осуществляя кредитование связанных с акционерами лиц и под нематериальные залоги. В результате такой кредитной политики средние банки столкнулись с большими финансовыми проблемами. Средняя доля плохих кредитов составляет 70 процентов", - подытожил он.