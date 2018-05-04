Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в Костанае

О лошадях, гуляющих в центре города вчера, 3 мая, "НГ" стало известно от читателей.

Иллюстративное фото

"Сегодня по улице Аль-Фараби, возле КТЭК, видел, как прогуливались две лошадки вальяжной походкой по проезжей части, видно была влюбленная парочка," - шутит пользователь под ником Всем общий.

Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области, о беспризорных животных им стало известно от местного жителя. Сообщение о лошадях, идущих от перекрестка Майлина-Пушкина в сторону ул. Тауелсиздик, поступило в дежурную часть Центра оперативного управления УВД Костаная около 15.49.

Автопатруль кавалерийского взвода, выехавший на место происшествия, обнаружил животных на ул. Чехова, после чего доставил их в конюшню УВД г. Костаная.

Владелец животных устанавливается.