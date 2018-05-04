Быстрее не бывает

Форум
Хохол
Несмотря на подорожание водки, казахстанцы пьют больше
Директор Пляжа: И вообще, сам бросай пить, садись на велик. Чёт как то для директора эта тема как магнит , прям оторваться не может . Распереживался так , что забыл обо всём на свете . Очень...
04.05.18 15:27
знающий
За фальсификацию доказательств судят полицейского в Костанае
Интересно, а кого из его непосредственного начальства действительно наказали за это. Кроме наказания в виде "ограничится ранее наложенным взысканием". Ведь он не сам все это придумал и не...
04.05.18 15:26
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
Глава ОЗХО Ахмет Узюмджю в интервью The New York Times заявил, что для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери использовали от 50 до 100 граммов...
04.05.18 15:10
Маркс
Несмотря на подорожание водки, казахстанцы пьют больше
Директор Пляжа: Ответив двум челам со всем моим уважением и сказав о негативном отношением к пИянству. Спиртное, оно как и любое лекарство, в больших количествах - яд, а в малых - польза. Если бы...
04.05.18 14:58
Сергей_я
Вновь об остановках
Такая же самая периодически лежит в 5 мкрн, по Жастару.
04.05.18 14:48
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в Костанае

4 мая 2018, 13:03 |  Происшествия

О лошадях, гуляющих в центре города вчера, 3 мая, "НГ" стало известно от читателей.

Иллюстративное фото

"Сегодня по улице Аль-Фараби, возле КТЭК, видел, как прогуливались две лошадки вальяжной походкой по проезжей части, видно была влюбленная парочка," - шутит пользователь под ником Всем общий.

Как сообщила сегодня пресс-служба ДВД Костанайской области, о беспризорных животных им стало известно от местного жителя. Сообщение о лошадях, идущих от перекрестка Майлина-Пушкина в сторону ул. Тауелсиздик, поступило в дежурную часть Центра оперативного управления УВД Костаная около 15.49.

Автопатруль кавалерийского взвода, выехавший на место происшествия, обнаружил животных на ул. Чехова, после чего доставил их в конюшню УВД г. Костаная.

Владелец животных устанавливается.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.05.18 14:39 Родственники погибшего в ДТП в Рудном парня ищут свидетелей аварии
04.05.18 12:03 Пресс-служба акима Костаная опубликовала план праздничных мероприятий к 7 и 9 мая
04.05.18 11:35 В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев
04.05.18 10:54 Костанайская область — вторая по уровню конфликтности в Казахстане
04.05.18 09:45 За фальсификацию доказательств судят полицейского в Костанае
04.05.18 09:01 Правительство внесло изменения в правила хранения информации об абонентах операторами связи
03.05.18 15:50 Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
03.05.18 15:31 В убийстве пенсионерки из-за смартфона обвиняют жителя Костанайской области
03.05.18 14:12 В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой Отечественной войны
03.05.18 13:32 О грантах для выпускников рассказал вице-министр

Комментарии к новости

§ Сергей_я
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2449
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.05.18 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко владельца. Лошадей он своих точно не найдет теперь. Если их наши полицаи, то все, пиши пропало. Тем более праздники скоро.
Профайл

* 112
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11525
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.05.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Жалко владельца. Л

Из за таких владельцев водятелы на трассе Костанай Рудный разбиваются вместе с пассажирами и детишками..
Лошадей конфисковать, а с хозяина штраф в пределах 1000 МРП..
Профайл

Реке
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...




Отправлено: 04.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мои лошади

362
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...




Отправлено: 04.05.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Жалко владельца. Лошадей он своих точно не найдет теперь. Если их наши полицаи, то все, пиши пропало. Тем более праздники скоро.
Да нет Серега, сезон согума прошел, лошади будут целыми, просто хозяев могут не найти, возможно лошади в угоне, сумели сбежать от конокрадов и решили в городе пожить.

Хохол
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...




Отправлено: 04.05.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Жалко владельца.

А чё его жалеть ? Лошади не кошки и должны быть на привязи и под присмотром . Не следят , а потом с заявлениями бегают , спасите-помогите животинку украли . Знакомый чуть не погиб на трассе , когда ночью влетел в лошадку вольную . Хорошо удар пришёлся по касательной и он ей только голову разнёс . Если б она вошла в лобовое вся , последствия были бы печальные для тех кто был в машине . И не бояться хозяева вот так 500.000 гулять без присмотра , тем более в стране где конина самое главное и желанное блюдо на столе .

а123
Re: Гуляющих в центре города лошадей отловили полицейские в...




Отправлено: 04.05.18 - 14:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
тем более в стране где конина самое главное и желанное блюдо на столе .


чего? самогон что делает с людьми.

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 2
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх