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В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев

Галина ПЕТРЕНКО

4 мая 2018, 11:35 |  Государство

В начале мая об этом на ярмарке вакансий в Мангистауской области сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он рассказал о механизме поддержки и об условиях, которые предоставляются мигрантам из трудоизбыточных регионов.

Фото aktau.kz

Мухамбетов отметил, в частности, что у тех, кто переезжает в область, не возникает проблем с жильем.

- В 2018 году в Костанайской области спрос на 1365 специалистов: нужны агрономы - 60, водители - 146, ветеринары - 56, 135 воспитателей детских садов, механизаторов - 259, охранников - 66, чернорабочие - 192 , сварщиков - 100, строителей - 63, трактористов - 98, электрогазосварщики - 154 и т. д. Все мангистаусцы, которые ранее изъявили желание переехать в нашу область, уже трудоустроены, - цитирует главу региона портал 24.kz.

Сайт aktau.kz сообщает, что 600 мангистаусцев уже готово переехать в Костанайскую область ради работы.

В прошлом году в регион переехали 20 мангистауских семей.
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Комментарии к новости

Бывалый
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 11:43
Комментарий удален модератором.

§ Ла-Коста
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев
Ла-Коста


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 07.03.13
Отправлено: 04.05.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Врачи есть? требуются!или для переселенцев вакансий нет?
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* 112
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев
112


(Пользователи)
Сообщений: 11525
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.05.18 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зарплата там по моему больше в Мангистауской области...
Может только в районе Актау..
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§ Змея Подколодная
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 04.05.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, неужели местные все трудоустроены?)))
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Все просто
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Интересно, неужели местные все трудоустроены?)))

Преследуются совсем другие цели, это же очевидно. Вопрос в другом - как долго эти варяги задержатся на Кустанайщине.

Бывалый
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 12:12
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5503
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.05.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жил я там с полгода в актау. Адайцы сюда не поедут. Мангистау это их земля, как бы им трудно там не было , они не когда не покидали те земли. Это южане едут. Их там много стало в последнее время. Аким посмеялся что ли над ними? Откуда там механизаторы , агрономы.
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неравнодушная
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 12:44
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, конечно.... всегда прикрываемся "благими намерениями")))

Житель
Re: В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев




Отправлено: 04.05.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что за должность чернорабочий,может разнорабочий?Там что то про врачей,так у нас в избытке,где то на западе открыли даже поликлинику для госслужбы,только для них,это потому что там для врачей уже в нормальных поликлиниках места не хватает,скоро там откроют поликлиники для учителей,водителей,механизаторов,предпринимателей,для пенсионеров и так далее для всех категорий населения.Не страна а цветущий рай.

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