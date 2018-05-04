В Костанайской области есть 1365 вакансий для переселенцев

В начале мая об этом на ярмарке вакансий в Мангистауской области сообщил аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Он рассказал о механизме поддержки и об условиях, которые предоставляются мигрантам из трудоизбыточных регионов.

Фото aktau.kz

Мухамбетов отметил, в частности, что у тех, кто переезжает в область, не возникает проблем с жильем.

- В 2018 году в Костанайской области спрос на 1365 специалистов: нужны агрономы - 60, водители - 146, ветеринары - 56, 135 воспитателей детских садов, механизаторов - 259, охранников - 66, чернорабочие - 192 , сварщиков - 100, строителей - 63, трактористов - 98, электрогазосварщики - 154 и т. д. Все мангистаусцы, которые ранее изъявили желание переехать в нашу область, уже трудоустроены, - цитирует главу региона портал 24.kz.

Сайт aktau.kz сообщает, что 600 мангистаусцев уже готово переехать в Костанайскую область ради работы.

В прошлом году в регион переехали 20 мангистауских семей.