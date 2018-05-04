Пресс-служба акима Костаная опубликовала план праздничных мероприятий к 7 и 9 мая
Татьяна НАЗАРУК
День защитника Отечества в Костанае формально начали отмечать уже с 3 мая. Вплоть до 7 мая в разных районах города пройдут концерты, спортивные мероприятия, творческие выставки.
Фото из архива "НГ"
6 мая с 12 до 16.00 в Городской школе технического творчества организуют соревнования по робототехнике, там же пройдут показательные выступления по научно-техническому моделированию.
Праздничные концерты пройдут в ДК «Мирас» и Сити-центре 5 и 7 мая.
7 мая на площади перед областным акиматом в 11.00 планируется трансляция боевого парада с участием Главы государства. В этот же день в областном центре пройдет праздничный автопробег. Желающие участвовать собираются в 11.00 около ТЦ «Астыкжан». Финиш будет располагаться у Парка Победы.
8 мая в областной филармонии им. Е. Умурзакова пройдет концерт оркестра камерной музыки. Начало — 17.00. Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов всех групп — вход свободный. Для всех остальных — 1000 тенге.
- Концерты камерной музыки мы даем регулярно перед 9 мая и Новым годом, - рассказал «НГ» главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра Тарас МЫЗИН. - Музыка будет военной тематики — довоенные, послевоенные произведения. Выступят ведущие солисты филармонии. Программа обширная.
В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.
Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная сейчас занимается тем, чтобы желающие ветераны ВОВ и труженики тыла попали на праздничный парад. Тем, кто не может самостоятельно добраться в центр на праздник, предоставят транспорт.
- Мы созваниваемся сейчас с ветеранами, многих из дома заберут и привезут к областному акимату, - рассказала «НГ»и.о. заместителя отдела занятости и соцпрограмм Любовь ШВЫДКО. - Когда на площади закончатся мероприятия, всех ветеранов посадят в автобус и повезут в Парк Победы.
Если вашего родственника - ветерана или труженика тыла еще не позвали на праздник, а он хочет принять в нем участие, вы можете позвонить в отдел занятости Костаная по номеру 50-08-69 или городской совет ветеранов (53-37-55) и сообщить об этом. Вам должны помочь с организацией транспорта.
Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню победы
|
Название мероприятий
|
Время
проведения
|
Место проведения
|
Концерт, посвященный 9 мая-Дню Победы
|
4 мая
15.00
|
Детская музыкальная школа № 1
|
Соревнования по робототехнике, посвященные 7 мая
|
6 мая
12.00
|
КГП «Городская школа технического творчества»
|
Показательные выступления воспитанников кружка научно-технического моделирования ГШТТ
|
6 мая
13.00
|
КГП «Городская школа технического творчества»
|
Выставка творческих работ учащихся «Они сражались за Родину»
|
6 мая
15.00
|
КГП «Городская школа технического творчества»
|
Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, для пограничной службы
|
4 мая
11.00
|
Актовый зал КИнЭУ
|
Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества
|
4 мая
15.00
|
Актовый зал Академии МВД РК им. Косылбаева
|
Праздничная развлекательная программа «Ел елдігін сақтайтын - ерлер»
|
5 мая
19.00
|
1 филиал ДК «Мирас»
|
Коллективный просмотр Боевого парада с участием Главы государства-Главного военно-командующего Вооруженных Сил РК
|
7 мая
11.00
|
Площадь областного акимата
|
Театрализованный концерт «Готовы Родине служить», посвященный образу защитника Отечества в музыкальном искусстве
|
7 мая
19.00
|
Сити-центр
|
Городской турнир по стритболу, посвященный Дню Победы
|
1-7 мая
10.00
|
Автодорожный колледж
|
Концерт «Летят журавли»
|
4 мая
15.00
|
Сити-центр
|
Открытое городское первенство по плаванию, посвященное Дню Победы
|
4-5 мая
|
ДЮСШ №1
|
Праздничный концерт «Летят журавли»
|
5 мая, 15.00
|
ДК «Мирас»
|
Автопробег, посвященный Дню Победы
|
7 мая, 11.00
|
От ТЦ «Астыкжан» до Парка Победы
|
Автопробег, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
|
6 мая, Время
согласовывается
|
От ул. Курганской, 8 «А» до пр. Абая, 1 «Б»
|
Концерт оркестра камерной музыки и солистов филармонии, посвященный Дню Победы
|
8 мая
17.00
Ветеранам, инвалидам вход бесплатный
|
Костанайская областная филармония им. Е. Умурзакова
|
Театрализованная программа «Өшпес рухтың тұлғалары»
|
8 мая
12.00
|
1 филиал ДК «Мирас»
Костанай-2
|
9 мая
|
Театрализованное представление «Подвиг великий и вечный»
|
10.00
|
Площадь перед областным акиматом
|
Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» (с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
10.05
|
Площадь перед областным акиматом
|
Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы ВОВ, возложение цветов(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
10.30
|
по ул. Баймагамбетова
до Парка Победы
|
Митинг «Не меркнет слава их в веках» у Вечного огня, посвященный памяти павших в годы ВОВ(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)
|
11.00
|
Парк Победы
|
Концертные программы на 2-х сценических площадках Парка Победы (за мемориалом,у входа с ул. Гагарина )
|
11.30
|
Парк Победы
|
Легкоатлетический полумарафон на приз акима города Костаная «Память»
|
9.00
|
Парк Победы-дизельный завод
|
Работа 3 военно-полевых кухонь с участием агитбригады фронтовой песни
|
12.20
|
Парк Победы
|
Концертная программа «Дорогами войны»
|
19.00
|
Сити-центр
|
Праздничная торговля
|
9.00-17.00
9.00-18.00
|
Парк Победы
Сити Центр
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