Пресс-служба акима Костаная опубликовала план праздничных мероприятий к 7 и 9 мая

День защитника Отечества в Костанае формально начали отмечать уже с 3 мая. Вплоть до 7 мая в разных районах города пройдут концерты, спортивные мероприятия, творческие выставки.

Фото из архива "НГ"

6 мая с 12 до 16.00 в Городской школе технического творчества организуют соревнования по робототехнике, там же пройдут показательные выступления по научно-техническому моделированию.

Праздничные концерты пройдут в ДК «Мирас» и Сити-центре 5 и 7 мая.



7 мая на площади перед областным акиматом в 11.00 планируется трансляция боевого парада с участием Главы государства. В этот же день в областном центре пройдет праздничный автопробег. Желающие участвовать собираются в 11.00 около ТЦ «Астыкжан». Финиш будет располагаться у Парка Победы.

8 мая в областной филармонии им. Е. Умурзакова пройдет концерт оркестра камерной музыки. Начало — 17.00. Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов всех групп — вход свободный. Для всех остальных — 1000 тенге.

- Концерты камерной музыки мы даем регулярно перед 9 мая и Новым годом, - рассказал «НГ» главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра Тарас МЫЗИН. - Музыка будет военной тематики — довоенные, послевоенные произведения. Выступят ведущие солисты филармонии. Программа обширная.

В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.

Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная сейчас занимается тем, чтобы желающие ветераны ВОВ и труженики тыла попали на праздничный парад. Тем, кто не может самостоятельно добраться в центр на праздник, предоставят транспорт.

- Мы созваниваемся сейчас с ветеранами, многих из дома заберут и привезут к областному акимату, - рассказала «НГ»и.о. заместителя отдела занятости и соцпрограмм Любовь ШВЫДКО. - Когда на площади закончатся мероприятия, всех ветеранов посадят в автобус и повезут в Парк Победы.

Если вашего родственника - ветерана или труженика тыла еще не позвали на праздник, а он хочет принять в нем участие, вы можете позвонить в отдел занятости Костаная по номеру 50-08-69 или городской совет ветеранов (53-37-55) и сообщить об этом. Вам должны помочь с организацией транспорта.

Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню победы