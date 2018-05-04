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Пресс-служба акима Костаная опубликовала план праздничных мероприятий к 7 и 9 мая

Татьяна НАЗАРУК

4 мая 2018, 12:03 |  Культура

День защитника Отечества в Костанае формально начали отмечать уже с 3 мая. Вплоть до 7 мая в разных районах города пройдут концерты, спортивные мероприятия, творческие выставки.

Фото из архива "НГ"

6 мая с 12 до 16.00 в Городской школе технического творчества организуют соревнования по робототехнике, там же пройдут показательные выступления по научно-техническому моделированию.

Праздничные концерты пройдут в ДК «Мирас» и Сити-центре 5 и 7 мая.

7 мая  на площади перед областным акиматом в 11.00 планируется трансляция боевого парада с участием Главы государства. В этот же день в областном центре пройдет праздничный автопробег. Желающие участвовать собираются в 11.00 около ТЦ «Астыкжан». Финиш будет располагаться у Парка Победы.

8 мая в областной филармонии им. Е. Умурзакова пройдет концерт оркестра камерной музыки. Начало — 17.00. Для ветеранов, тружеников тыла, инвалидов всех групп — вход свободный. Для всех остальных — 1000 тенге.

- Концерты камерной музыки мы даем регулярно перед 9 мая и Новым годом, - рассказал «НГ» главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра Тарас МЫЗИН. - Музыка будет военной тематики — довоенные, послевоенные произведения. Выступят ведущие солисты филармонии. Программа обширная.

В День победы, 9 мая, по традиции на площади перед областным акиматом начнется акция «Бессмертный полк». В 10.00 колонна двинется от акимата к Парку Победы. Там пройдут концерты и будет работать полевая кухня.

Отдел занятости и социальных программ акимата Костаная сейчас занимается тем, чтобы желающие ветераны ВОВ и труженики тыла попали на праздничный парад. Тем, кто не может самостоятельно добраться в центр на праздник, предоставят транспорт.

- Мы созваниваемся сейчас с ветеранами, многих из дома заберут и привезут к областному акимату, - рассказала «НГ»и.о. заместителя отдела занятости и соцпрограмм Любовь ШВЫДКО. - Когда на площади закончатся мероприятия, всех ветеранов посадят в автобус и повезут в Парк Победы.

Если вашего родственника - ветерана или труженика тыла еще не позвали на праздник, а он хочет принять в нем участие, вы можете позвонить в отдел занятости Костаная по номеру 50-08-69 или городской совет ветеранов (53-37-55) и сообщить об этом. Вам должны помочь с организацией транспорта.

Подробный план городских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню победы

Название мероприятий

Время

проведения

Место проведения

Концерт, посвященный 9 мая-Дню Победы

4 мая

15.00

Детская музыкальная школа № 1

Соревнования по робототехнике, посвященные 7 мая

6 мая

12.00

КГП «Городская школа технического творчества»

Показательные выступления воспитанников кружка научно-технического моделирования ГШТТ

6 мая

13.00

КГП «Городская школа технического творчества»

Выставка творческих работ учащихся «Они сражались за Родину»

6 мая

15.00

КГП «Городская школа технического творчества»

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества, для пограничной службы

4 мая

11.00

Актовый зал КИнЭУ

Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества

4 мая

15.00

Актовый зал Академии МВД РК им. Косылбаева

Праздничная развлекательная программа «Ел елдігін сақтайтын - ерлер»

5 мая

19.00

1 филиал ДК «Мирас»

Коллективный просмотр Боевого парада с участием Главы государства-Главного военно-командующего Вооруженных Сил РК

7 мая

11.00

Площадь областного акимата

Театрализованный концерт «Готовы Родине служить», посвященный образу защитника Отечества в музыкальном искусстве

7 мая

19.00

 

Сити-центр

Городской турнир по стритболу, посвященный Дню Победы

1-7 мая

10.00

Автодорожный колледж

Концерт «Летят журавли»

4 мая

15.00

Сити-центр

Открытое городское первенство по плаванию, посвященное Дню Победы

4-5 мая

ДЮСШ №1

Праздничный концерт «Летят журавли»

5 мая, 15.00

ДК «Мирас»

 

Автопробег, посвященный Дню Победы

7 мая, 11.00

От ТЦ «Астыкжан» до Парка Победы

Автопробег, посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне

6 мая, Время

согласовывается

От ул. Курганской, 8 «А» до пр. Абая, 1 «Б»

Концерт оркестра камерной музыки и солистов филармонии, посвященный Дню Победы

8 мая

17.00

Ветеранам, инвалидам вход бесплатный

Костанайская областная филармония им. Е. Умурзакова

Театрализованная программа «Өшпес рухтың тұлғалары»

8 мая

12.00

1 филиал ДК «Мирас»

Костанай-2

9 мая

Театрализованное представление «Подвиг великий и вечный»

10.00

Площадь перед областным акиматом

Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» (с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

10.05

Площадь перед областным акиматом

Шествие колонн к Мемориалу воинам-костанайцам, погибшим в годы ВОВ, возложение цветов(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

10.30

по ул. Баймагамбетова

до Парка Победы

Митинг «Не меркнет слава их в веках» у Вечного огня, посвященный памяти павших в годы ВОВ(с участием акима области Мухамбетова А.Б.)

11.00

 

Парк Победы

 

Концертные программы на 2-х сценических площадках Парка Победы (за мемориалом,у входа с ул. Гагарина )

11.30

Парк Победы

Легкоатлетический полумарафон на приз акима города Костаная «Память»

9.00

Парк Победы-дизельный завод

Работа 3 военно-полевых кухонь с участием агитбригады фронтовой песни

12.20

Парк Победы

Концертная программа «Дорогами войны»

19.00

Сити-центр

Праздничная торговля

9.00-17.00

9.00-18.00

Парк Победы

Сити Центр



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Комментарии к новости

§ Yorik
Re: Пресс-служба акима Костаная опубликовала план праздничных...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 550
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 04.05.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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[Исправлено: Yorik, 04.05.2018 - 12:08]
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