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Костанайская область — вторая по уровню конфликтности в Казахстане

4 мая 2018, 10:54 |  Государство

Это следует из статистики Верховного суда РК. Жители области в прошлом году инициировали 65 тысяч судебных исков. Больше только в Алматы.

В южной столице на 1,7 млн человек пришлось 158 тыс. обращений в суд, их направили 9% от числа проживающих. В Костанайской области 65 тыс. обращений было при количестве населения 877 тыс. человек, то есть иски в суд направило 7,5% проживающих. Замыкает тройку Астана. Столичные суды в прошлом году рассмотрели 72 тысячи исков, конфликтовало 7,2% жителей.

Информация прозвучала 3 мая на пресс-конференции советника председателя Верховного суда Сагатбека СУЛЕЙМАНА в СЦК, посвященной обсуждению проекта «Примирение: до суда и в суде», сообщает издание kursiv.kz.

В 2017 году в казахстанские суды поступило 2,7 млн исков. Но только 5,5% дел окончены с применением медиации. Это свидетельствует о высоком уровне конфликтности в обществе. Чаще всего, по словам Сагатбека Сулеймана, суды рассматривают семейные споры.
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Комментарии к новости

362
Re: Костанайская область — вторая по уровню конфликтности в...




Отправлено: 04.05.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему конфликтные? а потому что народ более продвинуты, отстаивают свои права всеми законными способами, живут в правовом поле, а не решают дела через братков или через агашек со взятками, так и должно быть, разве я не прав?

* 112
Re: Костанайская область — вторая по уровню конфликтности в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11525
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.05.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это видно невооруженным глазом..
Если ни к селу ни к городу слово Конфликтность заменить на законное Нытьё, то все встанет на свои места..
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