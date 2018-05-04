Костанайская область — вторая по уровню конфликтности в Казахстане
Это следует из статистики Верховного суда РК. Жители области в прошлом году инициировали 65 тысяч судебных исков. Больше только в Алматы.
В южной столице на 1,7 млн человек пришлось 158 тыс. обращений в суд, их направили 9% от числа проживающих. В Костанайской области 65 тыс. обращений было при количестве населения 877 тыс. человек, то есть иски в суд направило 7,5% проживающих. Замыкает тройку Астана. Столичные суды в прошлом году рассмотрели 72 тысячи исков, конфликтовало 7,2% жителей.
Информация прозвучала 3 мая на пресс-конференции советника председателя Верховного суда Сагатбека СУЛЕЙМАНА в СЦК, посвященной обсуждению проекта «Примирение: до суда и в суде», сообщает издание kursiv.kz.
В 2017 году в казахстанские суды поступило 2,7 млн исков. Но только 5,5% дел окончены с применением медиации. Это свидетельствует о высоком уровне конфликтности в обществе. Чаще всего, по словам Сагатбека Сулеймана, суды рассматривают семейные споры.
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