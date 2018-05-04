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Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Бывалый: Это потому что вы понятия не имеете о сопромате и изучаемых им свойствах конструкционных материалов. Можно подумать, что вы имеете. Скорее всего вы спутали сопромат с сопротивлением...
04.05.18 10:05
Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
yeti91: живем в 2018 году а отопляем так как когдато решила кучка алкашей Это отключение с опрессовкой реально напоминает рассказ про обезьян, как они лезли за бананами, а их поливали водой....
04.05.18 09:57
Бывалый
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Маркс: Так и от вашего ответа нет никакого толку. Это потому что вы понятия не имеете о сопромате и изучаемых им свойствах конструкционных материалов. То есть потому что вы - бестолочь.
04.05.18 09:46
Алиса
Кто наведет порядок в Автовокзале
Я надеюсь что наши власти прочитают это обращение и примут достойные меры. надежда умирает последней))) Надейтесь и ждите!!! 8-)
04.05.18 09:45
Вокзал для двоих
Кто наведет порядок в Автовокзале
Полностью согласен с автором. Только с нами не согласны власти, которые крышуют автовокзал. Студентов тоже жалко, которые тащат из деревень харчи на себе. Пацаны могут, а девчонки еле волочат сумки....
04.05.18 09:43
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Правительство внесло изменения в правила хранения информации об абонентах операторами связи

4 мая 2018, 09:01 |  Государство
В постановлении Правительства РК прописали, что хранить служебную информацию об абонентах местным абонентам связи можно только в Казахстане, передает Informburo.kz.

Правительство внесло изменения в Правила по сбору и хранению операторами связи служебной информации об абонентах.

После принятых изменений хранить служебную информацию об абонентах будут только на территории Казахстана. Исключением могут быть случаи, когда абонент находится за пределами страны.

"Функционально Система состоит из логических модулей, выполняющих функции сбора, хранения, управления и средств защиты. Протокол взаимодействия модулей Системы согласовывается оператором с органом, осуществляющим контрразведывательную деятельность и оперативно-розыскные мероприятия на сетях связи", – говорится в постановлении.

Правительство обозначило, какую конкретную информацию будут хранить об абонентах:

  • для юридических лиц – бизнес-идентификационный номер, адрес для доставки счетов;
  • для физических лиц – фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), место жительства, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер, адреса электронной почты, почтовый адрес;
  • номера контактных телефонов; адрес установки абонентского оборудования; дата заключения и прекращения действия договора; перечень услуг связи, доступных абоненту; абонентский номер;
  • биллинговые сведения – информация по личному счёту абонента, информация о пополнении счета, адреса абонентов в сети передачи данных;
  • адреса абонентов в сети передачи данных и адреса обращения к интернет-ресурсам в сети передачи данных, протоколы сети передачи данных по каждой предоставляемой услуге доступа в интернет, включая дату и время регистрации абонента в сети с учётом временных поясов; динамический или статический IP-адрес, выделенный для сессии; точку выхода в сеть; абонентский номер и идентификационный код абонентского устройства сотовой связи, с которого выходили в сеть; объём переданной и принятой информации в течение сессии; период времени, в течение которого предоставлялась каждая из услуг; использованный пользователем вид связи, адреса переданного или полученного электронного сообщения, адреса электронной почты почтового сообщения, идентификатор интернет-ресурса, дата и время начала и окончания изменений данных на интернет-ресурсе с учётом временных поясов, а также IP-адрес, с которого происходило изменение.

Постановление введут в действие 12 мая, когда истечёт десять календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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