Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае

Объявления о начале традиционной весенней опрессовки уже начинают развешивать по подъездам ПКСК Костаная. В них сообщается, что 10 мая теплосети отключат горячую воду.

Информацию об этом «НГ» подтвердил заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.

- 10 мая мы начнем отключать воду, потом по плану будем проводить промывку сетей, - коротко пояснил он.

- Испытания от ТЭЦ будут проводить в несколько этапов, - дополнил главный инженер ГКП «КТЭК» Николай БЕЛЯК. - 10 мая прекращаем подачу горячей воды, будем работать до 31 мая. Если не будет порывов, то в начале июня начнем подключать горячую воду.

Планируется, что 1-2 июня костанайцы вновь смогут помыться в горячей воде.