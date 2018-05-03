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Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность...
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03.05.18 17:36
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Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
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Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

3 мая 2018, 15:50 |  ЖКХ

Объявления о начале традиционной весенней опрессовки уже начинают развешивать по подъездам ПКСК Костаная. В них сообщается, что 10 мая теплосети отключат горячую воду.

Информацию об этом «НГ» подтвердил заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.

- 10 мая мы начнем отключать воду, потом по плану будем проводить промывку сетей, - коротко пояснил он.

- Испытания от ТЭЦ будут проводить в несколько этапов, - дополнил главный инженер ГКП «КТЭК» Николай БЕЛЯК. - 10 мая прекращаем подачу горячей воды, будем работать до 31 мая. Если не будет порывов, то в начале июня начнем подключать горячую воду.

Планируется, что 1-2 июня костанайцы вновь смогут помыться в горячей воде.
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Комментарии к новости

amal
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...




Отправлено: 03.05.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
информационная статья!

§ Змея Подколодная
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 03.05.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дубак такой, еще и воду отключат))) Все по одному сценарию, каждый год)
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§ Сергей_я
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2447
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.05.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Планируется, что 1-2 июня костанайцы вновь смогут помыться в горячей воде.

Это очень маловероятно. В лучшем случае она пару дней будет чайного цвета, в худшем не пару дней, а пару недель. Так что месяц это стопудоф.
Цитата:
Змея Подколодная:
Дубак такой, еще и воду отключат))

Думаю все уже давно себе водонагреватели поставили. Поэтому город не сильно расстроится))
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§ lelik1375
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 377
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 03.05.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Астане отопительный сезон продлили до 9 мая минимум. А правила то одинаковые. Значит у наших термометры безбожно врут...
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Незнайка
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...




Отправлено: 03.05.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центре по Аль-Фараби с понедельника воды нет

§ 112
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.05.18 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора..
Бойлеры как вариант..
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Маркс
Re: Стала известна точная дата отключения горячей воды в...




Отправлено: 03.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность работает только на новом материале для выявления дефектов производства. Этим методом нельзя устранять дефекты результатов эксплуатации.

Гость
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае




Отправлено: 03.05.18 - 17:49
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