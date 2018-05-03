Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Татьяна НАЗАРУК
Объявления о начале традиционной весенней опрессовки уже начинают развешивать по подъездам ПКСК Костаная. В них сообщается, что 10 мая теплосети отключат горячую воду.
Информацию об этом «НГ» подтвердил заместитель директора ГКП «КТЭК» Валерий СОЛОДОВ.
- 10 мая мы начнем отключать воду, потом по плану будем проводить промывку сетей, - коротко пояснил он.
- Испытания от ТЭЦ будут проводить в несколько этапов, - дополнил главный инженер ГКП «КТЭК» Николай БЕЛЯК. - 10 мая прекращаем подачу горячей воды, будем работать до 31 мая. Если не будет порывов, то в начале июня начнем подключать горячую воду.
Планируется, что 1-2 июня костанайцы вновь смогут помыться в горячей воде.
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Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Давно пора.. Бойлеры как вариант..
Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol: