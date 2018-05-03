Казахстанцы с помощью базы могут восстановить биографии своих родственников, побывавших в плену, передает Informburo.kz

Фото historyworlds.ru

Министерство внутренних дел РК в канун празднования Дня Победы презентовало сервис "Военнопленные Великой Отечественной войны" с функционалом поиска информации о попавших в плен и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР по их фильтрационным делам, сообщила пресс-служба МВД.

"В базу включены сведения из фильтрационных дел и трофейных карточек на советских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны. В базу также включена информация о более 60 тысячах военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла в немецком плену", – рассказали в ведомстве.

В базу включены следующие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место рождения (республика, область, город, село), место проживания до войны, место работы и должность, воинское звание, когда и кем призван, наименование воинской части и должность, дата и место пленения, место нахождения в плену и номер архивного дела.

"Сведения о военнопленных Великой Отечественной войны нужны сотням тысяч людей для восстановления судеб их отцов и дедов, братьев и родственников, побывавших в плену. Эта информация нужна историкам, краеведам, журналистам для восполнения белых пятен в истории. Это внесение определённой лепты в дело восстановления исторической справедливости", – пояснили в пресс-службе МВД.

Создатели уверены, что сервис будет востребован не только в Казахстане, но и гражданами ближнего и дальнего зарубежья.

База размещена на сайте МВД. В поиске доступна выборка по регионам, а также фильтр по дате рождения.