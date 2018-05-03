Быстрее не бывает

Форум
Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность...
03.05.18 17:37
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Директор Пляжа: тебе невдомек, что человек искренне переживает. Забыл уже поди такое слово? Нет.. Не переживает. Иначе бы он любил свою бывшую Родину, а не обкакивал ее со всех сторон.. Он что,...
03.05.18 17:36
Самозанбек
Надо сдаваться или сами найдут?
Это все ради статистики? Шеф спросил о том сколько безработных точно, подчиненный замямлил и все понеслась! Личное подворье было хоть какой то отдушиной от этих налогов, проверок, т.к., нет работы,...
03.05.18 17:36
112
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Давно пора.. Бойлеры как вариант..
03.05.18 17:34
Директор Пляжа
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol:
03.05.18 17:32
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой Отечественной войны

3 мая 2018, 14:12 |  Государство
Казахстанцы с помощью базы могут восстановить биографии своих родственников, побывавших в плену, передает Informburo.kz.

Фото historyworlds.ru

Министерство внутренних дел РК в канун празднования Дня Победы презентовало сервис "Военнопленные Великой Отечественной войны" с функционалом поиска информации о попавших в плен и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР по их фильтрационным делам, сообщила пресс-служба МВД.

"В базу включены сведения из фильтрационных дел и трофейных карточек на советских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны. В базу также включена информация о более 60 тысячах военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла в немецком плену", – рассказали в ведомстве.

В базу включены следующие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место рождения (республика, область, город, село), место проживания до войны, место работы и должность, воинское звание, когда и кем призван, наименование воинской части и должность, дата и место пленения, место нахождения в плену и номер архивного дела.

"Сведения о военнопленных Великой Отечественной войны нужны сотням тысяч людей для восстановления судеб их отцов и дедов, братьев и родственников, побывавших в плену. Эта информация нужна историкам, краеведам, журналистам для восполнения белых пятен в истории. Это внесение определённой лепты в дело восстановления исторической справедливости", – пояснили в пресс-службе МВД.

Создатели уверены, что сервис будет востребован не только в Казахстане, но и гражданами ближнего и дальнего зарубежья.

База размещена на сайте МВД. В поиске доступна выборка по регионам, а также фильтр по дате рождения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.05.18 15:50 Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
03.05.18 15:31 В убийстве пенсионерки из-за смартфона обвиняют жителя Костанайской области
03.05.18 13:32 О грантах для выпускников рассказал вице-министр
03.05.18 12:03 Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового периодов башня снова сменила цвет
03.05.18 11:14 В Костанае впервые прошел турнир по кунг-фу в разделе Tiji (файтинг)
03.05.18 08:37 Галина КАТКОВА: Авось и небось
02.05.18 22:48 В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании
02.05.18 19:39 Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа начали рассматривать в Костанае
02.05.18 19:05 Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном
02.05.18 17:31 Очередной циклон вновь принесет неустойчивую погоду в Костанайскую область

Комментарии к новости

§ Затоболец
Re: В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 144
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 03.05.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
База по поиску не работает, не находит, по городам показывает только Астана
Профайл

кустанаец 1
Re: В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой...




Отправлено: 03.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезное , нужное дело сделали , уважение создателям

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 2
Всего: 147

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх