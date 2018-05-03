В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой Отечественной войны
Фото historyworlds.ru
Министерство внутренних дел РК в канун празднования Дня Победы презентовало сервис "Военнопленные Великой Отечественной войны" с функционалом поиска информации о попавших в плен и репатриированных из Германии граждан бывшего СССР по их фильтрационным делам, сообщила пресс-служба МВД.
"В базу включены сведения из фильтрационных дел и трофейных карточек на советских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны. В базу также включена информация о более 60 тысячах военнопленных Второй мировой войны, большая часть которых погибла в немецком плену", – рассказали в ведомстве.
В базу включены следующие данные: фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность, место рождения (республика, область, город, село), место проживания до войны, место работы и должность, воинское звание, когда и кем призван, наименование воинской части и должность, дата и место пленения, место нахождения в плену и номер архивного дела.
"Сведения о военнопленных Великой Отечественной войны нужны сотням тысяч людей для восстановления судеб их отцов и дедов, братьев и родственников, побывавших в плену. Эта информация нужна историкам, краеведам, журналистам для восполнения белых пятен в истории. Это внесение определённой лепты в дело восстановления исторической справедливости", – пояснили в пресс-службе МВД.
Создатели уверены, что сервис будет востребован не только в Казахстане, но и гражданами ближнего и дальнего зарубежья.
База размещена на сайте МВД. В поиске доступна выборка по регионам, а также фильтр по дате рождения.
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 147
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность...
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Директор Пляжа: тебе невдомек, что человек искренне переживает. Забыл уже поди такое слово? Нет.. Не переживает. Иначе бы он любил свою бывшую Родину, а не обкакивал ее со всех сторон.. Он что,...
Это все ради статистики? Шеф спросил о том сколько безработных точно, подчиненный замямлил и все понеслась! Личное подворье было хоть какой то отдушиной от этих налогов, проверок, т.к., нет работы,...
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Давно пора.. Бойлеры как вариант..
Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol: