Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового периодов башня снова сменила цвет

Недавно у главного символа Костаная вдобавок к традиционному персиковому появился еще один оттенок - нежно-голубой.

В этот цвет выкрасили часть вертикальных элементов фасада башни. Голубой в сочетании с персиковым окрас уже вызвал недоумение костанайцев в соцсетях.

Как выяснила «НГ», голубой оттенок был утвержден в акимате Костаная, а ремонт сделали на деньги спонсоров.

Напомним, это уже второй случай, когда новый цвет башни с часами разочаровывает жителей города. Причем выбор оттенков городским акиматом, мягко говоря, удивляет.

В 2013 году фасад башни неожиданно для всех стал ядовито-розовым с белыми вставками. Этот цвет не только вызвал шквал возмущения, но и, как выяснилось, не соответствовал указанному в эскизе.

- Изначально было три эскиза, в которых использовался бежевый цвет, лазурный и бледно-розовый, - пояснял «НГ» 5 лет назад автор эскизов, архитектор ТОО «Агропромпроект» Виктор КУХТИН. - Выбрали последний вариант, но в итоге получилось не совсем как в эскизе - может, излишне гламурно, но не смертельно.

Позже Кухтин настоял, чтобы башню перекрасили - она стала персиковой с белыми вставками.

Перекрасят ли символ Костаная на этот раз или башня так и останется персиково-голубой, покажет время.

Фасад башни с часами за 5 лет трижды менял окраску: был розовым и персиковым, теперь стал местами голубым

Фото Николая СОЛОВЬЕВА