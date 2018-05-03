Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового периодов башня снова сменила цвет
Недавно у главного символа Костаная вдобавок к традиционному персиковому появился еще один оттенок - нежно-голубой.
В этот цвет выкрасили часть вертикальных элементов фасада башни. Голубой в сочетании с персиковым окрас уже вызвал недоумение костанайцев в соцсетях.
Как выяснила «НГ», голубой оттенок был утвержден в акимате Костаная, а ремонт сделали на деньги спонсоров.
Напомним, это уже второй случай, когда новый цвет башни с часами разочаровывает жителей города. Причем выбор оттенков городским акиматом, мягко говоря, удивляет.
В 2013 году фасад башни неожиданно для всех стал ядовито-розовым с белыми вставками. Этот цвет не только вызвал шквал возмущения, но и, как выяснилось, не соответствовал указанному в эскизе.
- Изначально было три эскиза, в которых использовался бежевый цвет, лазурный и бледно-розовый, - пояснял «НГ» 5 лет назад автор эскизов, архитектор ТОО «Агропромпроект» Виктор КУХТИН. - Выбрали последний вариант, но в итоге получилось не совсем как в эскизе - может, излишне гламурно, но не смертельно.
Позже Кухтин настоял, чтобы башню перекрасили - она стала персиковой с белыми вставками.
Перекрасят ли символ Костаная на этот раз или башня так и останется персиково-голубой, покажет время.
Фасад башни с часами за 5 лет трижды менял окраску: был розовым и персиковым, теперь стал местами голубым
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol: