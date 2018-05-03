Быстрее не бывает

Форум
Маркс
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность...
03.05.18 17:37
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Директор Пляжа: тебе невдомек, что человек искренне переживает. Забыл уже поди такое слово? Нет.. Не переживает. Иначе бы он любил свою бывшую Родину, а не обкакивал ее со всех сторон.. Он что,...
03.05.18 17:36
Самозанбек
Надо сдаваться или сами найдут?
Это все ради статистики? Шеф спросил о том сколько безработных точно, подчиненный замямлил и все понеслась! Личное подворье было хоть какой то отдушиной от этих налогов, проверок, т.к., нет работы,...
03.05.18 17:36
112
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Давно пора.. Бойлеры как вариант..
03.05.18 17:34
Директор Пляжа
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol:
03.05.18 17:32
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового периодов башня снова сменила цвет

Ольга ЛИХОГРАЙ

3 мая 2018, 12:03 |  Общество

Недавно у главного символа Костаная вдобавок к традиционному персиковому появился еще один оттенок - нежно-голубой.

В этот цвет выкрасили часть вертикальных элементов фасада башни. Голубой в сочетании с персиковым окрас уже вызвал недоумение костанайцев в соцсетях.

Как выяснила «НГ», голубой оттенок был утвержден в акимате Костаная, а ремонт сделали на деньги спонсоров.

Напомним, это уже второй случай, когда новый цвет башни с часами разочаровывает жителей города. Причем выбор оттенков городским акиматом, мягко говоря, удивляет.

В 2013 году фасад башни неожиданно для всех стал ядовито-розовым с белыми вставками. Этот цвет не только вызвал шквал возмущения, но и, как выяснилось, не соответствовал указанному в эскизе.

- Изначально было три эскиза, в которых использовался бежевый цвет, лазурный и бледно-розовый, - пояснял «НГ» 5 лет назад автор эскизов, архитектор ТОО «Агропромпроект» Виктор КУХТИН. - Выбрали последний вариант, но в итоге получилось не совсем как в эскизе - может, излишне гламурно, но не смертельно.

Позже Кухтин настоял, чтобы башню перекрасили - она стала персиковой с белыми вставками.

Перекрасят ли символ Костаная на этот раз или башня так и останется персиково-голубой, покажет время.

Фасад башни с часами за 5 лет трижды менял окраску: был розовым и персиковым, теперь стал местами голубым

Фото Николая СОЛОВЬЕВА


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
03.05.18 15:50 Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
03.05.18 15:31 В убийстве пенсионерки из-за смартфона обвиняют жителя Костанайской области
03.05.18 14:12 В Казахстане создали электронную базу военнопленных Великой Отечественной войны
03.05.18 13:32 О грантах для выпускников рассказал вице-министр
03.05.18 11:14 В Костанае впервые прошел турнир по кунг-фу в разделе Tiji (файтинг)
03.05.18 08:37 Галина КАТКОВА: Авось и небось
02.05.18 22:48 В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании
02.05.18 19:39 Дело о краже 5 млн тенге из квартиры костанайского фотографа начали рассматривать в Костанае
02.05.18 19:05 Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном
02.05.18 17:31 Очередной циклон вновь принесет неустойчивую погоду в Костанайскую область

Комментарии к новости
Страница 1 из 212»

Бывалый
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Холодно смотрится...

гость
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый лучший - второй вариант. Но хотелось бы посмотреть на того человека, который принимает окончательный вариант по перекрашиванию башни. Он вообще местный? Как можно выбрать настолько не сочетаемые цвета? И зачем ее перекрашивать каждый год? Хотя конечно вопрос риторический и всем понятный...

§ Алиса
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.05.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пардон, но порнография :-x
Профайл

§ лимон
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 668
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.05.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а шпиль как был облупленный так и остался, как ни крась оцинковку облетит снова
Профайл

§ yudjin
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.05.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что сказать...стыд и срам, господа-товарисчи!
стыд -от того, что такая некомпетентность подписантов рулит,
а срам - от вида символа города.
Как можно сочетать противоположные оттенки: холодные с тёплыми?
Как можно настолько тупо малевать те элементы -колонны, молдинги, карнизы, фронтоны, капители и прочую лепнину, которые априори должны быть БЕЛЫЕ!

Одно радует...ненадолго это... солнце и низкое качество нынешних материалов сделают своё дело - выгорит за пол года.
Профайл

362
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно не стоило заморачиваться, нужно было привычные для КУстанайцев, цвета, серы, как раньше делали все здания "под шубой" была такая мода раньше, все были довольны.

Маркс
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Холодно смотрится...

Напоминает здание затрапезного вокзала в пгт Суходрищенск, что вольно раскинулся на краю глобуса.

§ Victor Yang
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10579
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.05.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
пардон, но порнография

Порнография была когда в розовый покрасили. А сейчас разницы с предыдущим почти нет. Но вживую не видел - только на фото.
Профайл

§ Алиса
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.05.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
только на фото.

сочетание цветов такое что разумный человек (у которого с цветовосприятием и цветосочетанием - дружба и отсутствие дальтонизма)ни вживую, ни на фото не воспримет. Мне город жалко, последние годы особенно. :oops:
Профайл

§ Victor Yang
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10579
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
ни вживую, ни на фото не воспримет.

Насчет фото не согласен - чёрно-синее платье это уже доказало. Надо будет съездить - вживую посмотреть.
P.S. Блин, Юджин мне в соседней ветке напомнил - мне ж ехать никуда не нужно - в окно посмотреть достаточно ;-) .
Профайл

§ 112
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11493
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.05.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Недовольные то..
Купили бы пару банок эмульсии и покрасили б..
Это же так легко..
Профайл

§ Алиса
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4098
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.05.18 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
чёрно-синее платье это уже доказало.

о боже, ну нашли истину в последней инстанции :lol: :lol: :lol:
Профайл

Бывалый
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
порнография

Вы это как ее знаток утверждаете?
Цитата:
yudjin:
Как можно сочетать противоположные оттенки: холодные с тёплыми?

Флаг Украины.
Да и наш тоже.
И РФ - тоже.
Еще чо брякнешь, Шрайбикус?
Цитата:
yudjin:
колонны, молдинги, карнизы, фронтоны, капители и прочую лепнину, которые априори должны быть БЕЛЫЕ!

Даладно!
Шаблоны намертво вшиты в голову?
Цитата:
Маркс:
Напоминает здание затрапезного вокзала в пгт Суходрищенск, что вольно раскинулся на краю глобуса.

Чет вспомнилось:
- Темно, как у негра в жо....
- Все-то вы знаете! Везде-то вы бывали!...

тоже патриот
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный символ города превратился в посмешище. Каждый новый хозяин области стремится его переделать на свой лад. Видимо чем-то другим сложно доказать свою состоятельность). Цветосочетание- несочетаемое, лучше сказать- отвратительное. Как в забытом полустанке, на привокзальной площади,..где угодно, но не в центре области.

Бывалый
Re: Три оттенка символа Костаная: после розового и персикового...




Отправлено: 03.05.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Кстати о розовом цвете, колоннах, капителях и прочей лепнине...
На тебе, держи разрыв твоего шаблонного мозга:
https :// cdn8.roomble.com/wp-content/uploads/2015/import/2f31a3cfd8bb368a6a57930c91a5ed02e8972760.jpg

Страница 1 из 212»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 2
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх