О грантах для выпускников рассказал вице-министр
О подготовке к Единому национальному тестированию и грантах для выпускников рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он отметил, что в этом году по поручению Главы государства дополнительно выделено 20 тысяч грантов.
"Из них 11 тысяч грантов именно на специальности технического направления. Хотелось бы донести до выпускников, что в этом году будет очень много грантов по техническим специальностям. И сейчас, когда подаются заявления на сдачу ЕНТ, выбор профильного предмета очень важен. Мы полагаем, что выбор технического направления даст определенное преимущество", - отметил в ходе брифинга в СЦК Асхат Аймагамбетов.
Вице-министр напомнил, что формат проведения ЕНТ в 2018 году не меняется. "Министерством образования и науки рейтинг по итогам ЕНТ не ведется. Мы просим регионы не оценивать школы по итогам сдачи тестирования. ЕНТ - это отборочный, вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Итогом обучения в школе, показателем является итоговая аттестация, которая сдается в школе", - добавил Асхат Аймагамбетов.
В этом году ЕНТ будет проходить в 15-й раз. Тестирование начнется по всей стране 20 июня и продлится до 1 июля. Единое национальное тестирование пройдет по пяти предметам: три обязательных и два профильных предмета в соответствии с выбранной специальностью. С 2004 года в ЕНТ участвовало более одного миллиона 600 тысяч человек.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 2
Всего: 152
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Традиционно и риторически вопрошу - для чего нужна проверка на прочность устаревшего оборудования? Где было тонко - порвется, но и где было толсто - станет тонко. Эффект проверки на прочность...
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Директор Пляжа: тебе невдомек, что человек искренне переживает. Забыл уже поди такое слово? Нет.. Не переживает. Иначе бы он любил свою бывшую Родину, а не обкакивал ее со всех сторон.. Он что,...
Это все ради статистики? Шеф спросил о том сколько безработных точно, подчиненный замямлил и все понеслась! Личное подворье было хоть какой то отдушиной от этих налогов, проверок, т.к., нет работы,...
Стала известна точная дата отключения горячей воды в Костанае
Давно пора.. Бойлеры как вариант..
Бывалый: Ну так не слушайте глючных рассказчиков. Я так понимаю, что есть последняя инстанция? :lol: