О грантах для выпускников рассказал вице-министр

О подготовке к Единому национальному тестированию и грантах для выпускников рассказал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что в этом году по поручению Главы государства дополнительно выделено 20 тысяч грантов.

"Из них 11 тысяч грантов именно на специальности технического направления. Хотелось бы донести до выпускников, что в этом году будет очень много грантов по техническим специальностям. И сейчас, когда подаются заявления на сдачу ЕНТ, выбор профильного предмета очень важен. Мы полагаем, что выбор технического направления даст определенное преимущество", - отметил в ходе брифинга в СЦК Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр напомнил, что формат проведения ЕНТ в 2018 году не меняется. "Министерством образования и науки рейтинг по итогам ЕНТ не ведется. Мы просим регионы не оценивать школы по итогам сдачи тестирования. ЕНТ - это отборочный, вступительный экзамен в высшее учебное заведение. Итогом обучения в школе, показателем является итоговая аттестация, которая сдается в школе", - добавил Асхат Аймагамбетов.

В этом году ЕНТ будет проходить в 15-й раз. Тестирование начнется по всей стране 20 июня и продлится до 1 июля. Единое национальное тестирование пройдет по пяти предметам: три обязательных и два профильных предмета в соответствии с выбранной специальностью. С 2004 года в ЕНТ участвовало более одного миллиона 600 тысяч человек.



