В Костанае впервые прошел турнир по кунг-фу в разделе Tiji (файтинг)

Первый турнир по древнему китайскому боевому искусству кунг-фу в разделе Tiji (файтинг) провели в спорткомплексе Fitnation в воскресенье, 29 апреля.

Костанаец Андрей Романяк (в синем) стал победителем турнира в весе 38 кг в группе 10-11 лет

В нем приняли участие более сотни спортсменов со всей области в возрасте от 6 до 13 лет.

Многие знают о кунг-фу поверхностно - из фильмов с Брюсом Ли, Джетом Ли и Джеки Чаном. Но спортивная версия, конечно, разительно отличается от киношной. Спортсмены выходят на поединок в шортах и майках, присутствует шлем, боксерские перчатки, на ногах - футы, а также защитный протектор и бандаж.

У спортсменов в возрасте до 10 лет проводится один раунд, который составляет 1,5 минуты. У более старших спортсменов время боя - 2 раунда по 2 минуты.

- Для нас это четвертые соревнования, - рассказал «НГ» костанаец Алмат ЖАРАСБАЕВ, отец 6-летнего Алпамыса Есенгали, занявшего 2-е место в весе 30 кг. - Мы прилагаем все усилия для того, чтобы подготовить спортсмена, настраиваем его морально, психологически, не пропускаем тренировки, организуем правильное питание, а также следим за соблюдением режима дня. Когда ребенок занимается единоборствами, он воспитывает в себе чувство дисциплины, ответственности, уверенности. Я его смело отправляю в школу, не переживая за то, что он не сможет за себя постоять, у него не заберут деньги в буфете. Поэтому, чем тратить деньги на лекарства, лучше отдать ребенка в спорт. Пусть занимается, пускай развивается. Мы планируем выехать на соревнования в Челябинскую область - в города Магнитогорск, Челябинск, Миасс, Кыштым. Хотелось бы пожелать всем родителям, чтобы они выбрали спорт для своих детей. Это намного лучше, чем планшеты или беспризорные игры во дворе.

Кубок лучшего спортсмена турнира Fitnation Kostanay вручили представителю костанайского клуба «Торнадо» Муслиму Кудасову, который тренируется под руководством Линара Кудасова. Он выступал в возрастной категории 6-7 лет.

Призеры турнира были награждены медалями и грамотами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА