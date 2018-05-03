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amduscias
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Бывалый: А крытых тротуаров от подъезда до остановки вам не нать? Нравится чувствовать себя рабочей скотиной? Что ж ты так вопишь об этом?
03.05.18 11:20
Сергей_я
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Вот скажите, ради бога, зачем мне «умные остановки», «умный транспорт» и вся трескотня про «смарт-Костанай», если автобус тупо опаздывает в час пик, а перейти, сверившись со смарт-сервисом, на...
03.05.18 11:19
Добринцофф
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Скажу с позиции простого смертного ,передвигающегося исключительно на автомобиле,даже мне на остановки как бы побоку,ну смотрится красиво современно конечно,а функциональность дело третье,а уж...
03.05.18 11:08
amduscias
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Что бы мы, отцы города, ни делали, Источник:www.ng.kz Да, не отцы они. Отчимы. Причем, отчимы на нашей мамке - малой родине, подженившиеся на короткое время, так, брюшко наесть и дальше по волнам...
03.05.18 11:07
Сергей
И до парка ироды добрались!
Что происходит в нашем городе, не пойму... Какое-то вредительство, уничтожаются все деревья, кроме сосен. Кому они мешают и зачем это делается? Проезжаешь по улицам и одни пеньки торчат. Ни в одном...
03.05.18 11:03
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В Костанае впервые прошел турнир по кунг-фу в разделе Tiji (файтинг)

Дмитрий ПЕТРЕНКО

3 мая 2018, 11:14 |  Спорт

Первый турнир по древнему китайскому боевому искусству кунг-фу в разделе Tiji (файтинг) провели в спорткомплексе Fitnation в воскресенье, 29 апреля.

Костанаец Андрей Романяк (в синем) стал победителем турнира в весе 38 кг в группе 10-11 лет

В нем приняли участие более сотни спортсменов со всей области в возрасте от 6 до 13 лет.

Многие знают о кунг-фу поверхностно - из фильмов с Брюсом Ли, Джетом Ли и Джеки Чаном. Но спортивная версия, конечно, разительно отличается от киношной. Спортсмены выходят на поединок в шортах и майках, присутствует шлем, боксерские перчатки, на ногах - футы, а также защитный протектор и бандаж.

У спортсменов в возрасте до 10 лет проводится один раунд, который составляет 1,5 минуты. У более старших спортсменов время боя - 2 раунда по 2 минуты.

- Для нас это четвертые соревнования, - рассказал «НГ» костанаец Алмат ЖАРАСБАЕВ, отец 6-летнего Алпамыса Есенгали, занявшего 2-е место в весе 30 кг. - Мы прилагаем все усилия для того, чтобы подготовить спортсмена, настраиваем его морально, психологически, не пропускаем тренировки, организуем правильное питание, а также следим за соблюдением режима дня. Когда ребенок занимается единоборствами, он воспитывает в себе чувство дисциплины, ответственности, уверенности. Я его смело отправляю в школу, не переживая за то, что он не сможет за себя постоять, у него не заберут деньги в буфете. Поэтому, чем тратить деньги на лекарства, лучше отдать ребенка в спорт. Пусть занимается, пускай развивается. Мы планируем выехать на соревнования в Челябинскую область - в города Магнитогорск, Челябинск, Миасс, Кыштым. Хотелось бы пожелать всем родителям, чтобы они выбрали спорт для своих детей. Это намного лучше, чем планшеты или беспризорные игры во дворе.

Кубок лучшего спортсмена турнира Fitnation Kostanay вручили представителю костанайского клуба «Торнадо» Муслиму Кудасову, который тренируется под руководством Линара Кудасова. Он выступал в возрастной категории 6-7 лет.

Призеры турнира были награждены медалями и грамотами.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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