В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании

Сегодня, 2 мая, в 20:30, ко второму корпусу офисного здания по адресу пр. Аль-Фараби, 115 (за зданием "Казкоммерцбанка" - “НГ”) подъехали две пожарные машины.

Как сообщил корреспонденту “НГ” охранник на проходной, на втором этаже загорелась проводка, произошло задымление.

Информацию о возгорании в столовой подтвердили бойцы противопожарной службы и прибывшие на место полицейские.

Возгорание, по всей видимости, произошло в кухонной зоне столовой, где находится основное оборудование. Весь второй этаж был в дыму. Коридор из середины здания не просматривался в обе стороны. Можно было увидеть только столбы света от фонарей пожарников.