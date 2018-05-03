В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании
Артём МАРУСИЧ
Сегодня, 2 мая, в 20:30, ко второму корпусу офисного здания по адресу пр. Аль-Фараби, 115 (за зданием "Казкоммерцбанка" - “НГ”) подъехали две пожарные машины.
Как сообщил корреспонденту “НГ” охранник на проходной, на втором этаже загорелась проводка, произошло задымление.
Информацию о возгорании в столовой подтвердили бойцы противопожарной службы и прибывшие на место полицейские.
Возгорание, по всей видимости, произошло в кухонной зоне столовой, где находится основное оборудование. Весь второй этаж был в дыму. Коридор из середины здания не просматривался в обе стороны. Можно было увидеть только столбы света от фонарей пожарников.
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