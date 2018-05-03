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Артем Марусич
Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном
Отвлекаться - на спидометр что бы контролировать скорость. Может я один такой, но после получаса езды по трассе, первые минут 10 в городе - не глядя на спидометр я не отличаю 50 от 70 если нет...
03.05.18 00:45
Добринцофф
Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
В прошлом году нефть стоила до 140 долларов за баррель, потом цена опустилась до 30, а теперь 50-60 долларов - радуемся. Если чё 4 месяца назад новый 2018 встречали,а нефть последний раз по 140...
03.05.18 00:42
Медный
Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
хохол: мда, а что , им за это надо памятник отлить из платины? правда? да походу надо, у нас молятся во всех ветвях власти на инвестиции ;-) так что не далёк тот момент что другие памятники и...
03.05.18 00:26
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Смени говорю :lol: тактику оправдания...ну прям дет.сад какой то.
02.05.18 23:48
Директор Пляжа
Флуд и оффтопик (часть 3)
112 ты только на пиво с горя не налегай, ты еще нужен. ;-) Шумер, тот по ходу уже горилку хлышед в подполе.
02.05.18 23:45
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В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании

Артём МАРУСИЧ

2 мая 2018, 22:48 |  Происшествия

Сегодня, 2 мая, в 20:30, ко второму корпусу офисного здания по адресу пр. Аль-Фараби, 115 (за зданием "Казкоммерцбанка" - “НГ”) подъехали две пожарные машины.

Как сообщил корреспонденту “НГ” охранник на проходной, на втором этаже загорелась проводка, произошло задымление.

Информацию о возгорании в столовой подтвердили бойцы противопожарной службы и прибывшие на место полицейские.

Возгорание, по всей видимости, произошло в кухонной зоне столовой, где находится основное оборудование. Весь второй этаж был в дыму. Коридор из середины здания не просматривался в обе стороны. Можно было увидеть только столбы света от фонарей пожарников.
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Комментарии к новости

Гость
В центре Костаная загорелась проводка в офисном здании




Отправлено: 03.05.18 - 00:12
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