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В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом
Светофор днем плохо видно
02.05.18 19:12
Гаджиев
новые камеры на дорогах Костаная
Сегодня увидал такую новую камеру на Баймагамбетова в районе улицы Валиханова. Но она почему то только в одну сторону, а не как все остальные по 2 и знаков с фотоаппаратом нет.
02.05.18 19:10
23
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: Ага. Только эти фанатики в 21 веке,массово режут головы. Причем на камеры.Не ну а чо не верим. пропаганда это , оне белы и пушисты и несут нам МИР. А росия нет. Кому они мир принесли?...
02.05.18 18:52
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: росия нет. Это что или кто такой?
02.05.18 18:50
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: Твои проблемы Значит правду говорю))) Хм.. Сам говорил что развлекаешься, а выходит ты просто очередной нытик что ли? А выразил ты именно свою мысль.. Никакого евро или какого...
02.05.18 18:46
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Очередной циклон вновь принесет неустойчивую погоду в Костанайскую область

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

2 мая 2018, 17:31 |  Общество

В ближайшие дни на территории области ожидаются дожди и грозы, сопровождаемые порывистым ветром.

- В четверг и пятницу, 3-4 мая, ночами будет тепло - 5-10 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дневные температуры ожидаются в пределах 15-20, местами до 25 градусов. 5 и 6 мая по ночам будет холоднее, температура не поднимется выше нуля - плюс 5 градусов, а местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем в субботу будет 10-15 градусов тепла, местами прогнозируются небольшие осадки. В воскресенье несколько потеплеет - до 15-20 градусов выше нуля, дождя не будет.

По прогнозам синоптиков, погода ожидается ветреной, причем скорость ветра временами будет достигать 20 м/с.
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