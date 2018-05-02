Очередной циклон вновь принесет неустойчивую погоду в Костанайскую область

В ближайшие дни на территории области ожидаются дожди и грозы, сопровождаемые порывистым ветром.

- В четверг и пятницу, 3-4 мая, ночами будет тепло - 5-10 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Дневные температуры ожидаются в пределах 15-20, местами до 25 градусов. 5 и 6 мая по ночам будет холоднее, температура не поднимется выше нуля - плюс 5 градусов, а местами ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Днем в субботу будет 10-15 градусов тепла, местами прогнозируются небольшие осадки. В воскресенье несколько потеплеет - до 15-20 градусов выше нуля, дождя не будет.

По прогнозам синоптиков, погода ожидается ветреной, причем скорость ветра временами будет достигать 20 м/с.