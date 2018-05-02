Костанайцы вернулись с медалями с чемпионата РК по кикбоксингу

Чемпионат РК по кикбоксингу среди спортсменов 2000-2001 г. р. проходил в Усть-Каменогорске 24-28 апреля. За право называться лучшими кикбоксерами страны боролись 136 спортсменов, ведь за первое место в этом турнире присваивали звание мастера спорта РК, а призёрам - звание к. м. с.

Дарья Гринь стала чемпионкой Костанайской области и отправилась на чемпионат в Усть-Каменогорск / Фото из архива "НГ"

Костанайскую область представляли 13 спортсменов, трое из них стали призёрами чемпионата РК. Первое место в весе 56 кг заняла Дарья Гринь, бронзу взяли Акниет Махмутова в весе 60 кг и Алиби Кабиев в весе 75 кг. Все спортсмены бились в разделе фулл-контакт.

Фото из личного архива

Тренеры и спортсмены отмечают высокий уровень организации соревнований, а большое количество участников, представляющих сборные регионов, говорит о том, что кикбоксинг стал очень популярным видом спорта в Казахстане.

- У меня были очень опытные соперницы, но моё стремление победить было очень высоким - рассказала «НГ» чемпион РК по кикбоксингу среди молодежи Дарья ГРИНЬ. - И, действительно, бои были непростыми, победа далась мне нелегко. У меня было три боя. Первый - с алматинкой, второй - с кикбоксершей из Тараза и финальный поединок - с представительницей Атырау. Я понимала, что надо сделать всё возможное, чтобы защитить честь костанайской школы кикбоксинга. И я рада, что мне это удалось! Я благодарна своим тренерам и наставникам, родным и близким, а также друзьям за поддержку. Кикбоксинг помогает мне закалять характер, это здоровый образ жизни, это возможность ставить новые цели и достигать их! Впереди у меня очень ответственные соревнования - Кубок мира по кикбоксингу в Анапе. Так что отдыхать некогда - надо готовиться.

Дарья стала пятикратной чемпионкой РК, но чемпионат среди молодёжи ей покорился впервые, до этого она билась в возрастной группе кадетов.

Фото из личного архива

На чемпионат РК сборная команда Костанайской области отправилась во главе со старшим тренером области среди молодёжи, мастером спорта РК, судьей международной категории Азаматом Сумамбаевым. Тренеры и спортсмены благодарят управление физической культуры и спорта за командировку команды.

Победители и призёры турнира были награждены медалями и грамотами.

Фото из личного архива