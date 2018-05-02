Разъяснение по личной и семейной тайнам для журналистов дали в Минюсте РК
Законодательство четко во всех случаях не определяет, какие именно сведения являются частной жизнью, и решение об этом принимают сами люди. Такое разъяснение дали в Министерстве юстиции Казахстана, комментируя поправки в закон "О средствах массовой информации", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как известно, теперь журналисты обязаны получать согласие от физического и (или) юридического лица либо их представителей на распространение в средстве массовой информации личной, семейной, врачебной, банковской, коммерческой и иных охраняемых законом тайн, за исключением случаев, если сведения указаны в официальных сообщениях и (или) распространены самим физическим и (или) юридическим лицом либо их представителями в источниках, доступ к которым не ограничен.
Понятие банковской тайны приведено в законе "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан". Коммерческую тайну регулирует "Предпринимательский кодекс". Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" содержит информацию о врачебной тайне. Однако по семейной и личной тайнам имеются значительные пробелы.
Как комментируют в Министерстве юстиции Казахстана, согласно статье 18 Конституции каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайны. Каждый имеет право на тайны личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
"В целом проблема точного определения понятий "частной жизни, личной и семейной тайн" существует и на международном уровне, поскольку ни в одном международном акте не даны четкие определения данных явлений. Сущность частной жизни имеет сложную и многогранную конструкцию, которая состоит из множества определенных элементов и видов. Так, некоторые виды частной жизни на законодательном уровне закреплены (тайна личных вкладов, тайна телефонных переговоров и другие), а некоторые виды не имеют законодательно закрепленного свойства и определяются уже самим субъектом (например, для одного лица работа домработницей является личной тайной, а для кого-то не представляет никакой секретности). Таким образом, частная жизнь включает в себя также сведения, касающиеся определенных действий, совершенных лицом, событий и (или) фактов имевших место в его жизни, которые, по мнению самого лица, не подлежат распространению", - сообщили в ведомстве.
В Минюсте прокомментировали, что с целью устранения вышеуказанных проблем постановлением правительства от 29 декабря 2017 года № 930 утвержден План мероприятий на 2018 год по реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. Так, согласно пункту 1 Плана в 2018 году Генеральной прокуратуре совместно с заинтересованными государственными органами необходимо выработать научно обоснованные правовые подходы к определению понятия "неприкосновенности частной жизни".
В связи с этим при Генеральной прокуратуре создана межведомственная рабочая группа, которая направлена на разработку научно обоснованных подходов к определению понятия частной жизни, личной и семейной тайн и их неприкосновенности.
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