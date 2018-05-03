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amduscias
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Бывалый: А крытых тротуаров от подъезда до остановки вам не нать? Нравится чувствовать себя рабочей скотиной? Что ж ты так вопишь об этом?
03.05.18 11:20
Сергей_я
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Вот скажите, ради бога, зачем мне «умные остановки», «умный транспорт» и вся трескотня про «смарт-Костанай», если автобус тупо опаздывает в час пик, а перейти, сверившись со смарт-сервисом, на...
03.05.18 11:19
Добринцофф
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Скажу с позиции простого смертного ,передвигающегося исключительно на автомобиле,даже мне на остановки как бы побоку,ну смотрится красиво современно конечно,а функциональность дело третье,а уж...
03.05.18 11:08
amduscias
Галина КАТКОВА: Авось и небось
Что бы мы, отцы города, ни делали, Источник:www.ng.kz Да, не отцы они. Отчимы. Причем, отчимы на нашей мамке - малой родине, подженившиеся на короткое время, так, брюшко наесть и дальше по волнам...
03.05.18 11:07
Сергей
И до парка ироды добрались!
Что происходит в нашем городе, не пойму... Какое-то вредительство, уничтожаются все деревья, кроме сосен. Кому они мешают и зачем это делается? Проезжаешь по улицам и одни пеньки торчат. Ни в одном...
03.05.18 11:03
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Галина КАТКОВА: Авось и небось

«Надо никогда не жить в Костанае, чтобы монтировать такие остановки»
3 мая 2018, 08:37 |  Мнения

Это было обычное утро. Правда, дождливое. И выбор я делала обычный для жителя Костаная - форсировать перекресток центральных улиц Гоголя и Баймагамбетова с перспективой сидеть потом целый день на работе с мокрыми ногами или вернуться на автобусную остановку. Вернулась. И за 23 минуты ожидания автобуса 38-го маршрута вымокла насквозь.

Сувенирный остановочный павильон не оберегал ни от чего. Его крыша - в ширину, кажется, менее двух метров - просто украшала пейзаж. Так же, как и три стенки, не примыкающие друг к другу и изрядно отстоящие от земли. На улице был не ливень, шел средненький дождь, но с порывами ветра. На остановке сгрудилось 12 человек, заливало со всех сторон. Кстати, троим гражданам места не нашлось даже под утлым кровом.

Перед нами на тротуаре маячила скамья. В малогабаритный павильон тоже не влезла. Она радовала глаз свежим зеленым колером и была ни на что не годна. Ни сесть, ни даже сумку на мокрую поставить. Сомневаюсь, что и под палящим солнцем она будет популярна.

Не имела раньше склонности к вандализму, но яркую скамейку, как образец заботы местного акимата о костанайцах, пользующихся городским транспортом, хотелось пнуть. Надо не жить в Костанае никогда, не поджариваться здесь на солнцепеке, не глотать пыль под порывами иногда бешеного ветра, не застывать до состояния ледышки в морозы, чтобы монтировать такие остановочные павильоны. А их по городу немало. Навскидку: подобная - у фабрики «Большевичка». Зимой с ребятишками из художественной школы имени Русина, что в 6-м микрорайоне, мы чуть не околели на такой же, ожидая в метель автобуса. По иронии судьбы, того же 38-го.

И ведь когда в Костанае стали ставить новые остановки, горожане писали, а газеты публиковали их мнения: не надо такие, не для нашего они климата, лучше отремонтируйте старые. Акимат не внял.

Глухота его в отношении жителей читается всегда одинаково: «Что бы мы, отцы города, ни делали, небось, они там не передохнут, стерпят». Так в большом и малом. Много лет подряд. Костанайцы проглотили и дорогостоящую наглость типа смены бордюров на Абая, красный цвет которых под зимним снегом и весенней грязью не виден вовсе, и вырубку красавиц-елей ради «Макдоналдса», и когда-то изгнание лебедей из Центрального сквера. Вместо того, чтобы привести там в порядок декоративный водоем, поставили убогий фонтан. Наслаждайтесь и не вякайте.

Пока я пропитывалась водой на остановке, рассмотрела, до чего плохо сделана: корявые сварные швы, окантовка пластика. Все на авось. И если бы только здесь.

Вот скажите, ради бога, зачем мне «умные остановки», «умный транспорт» и вся трескотня про «смарт-Костанай», если автобус тупо опаздывает в час пик, а перейти, сверившись со смарт-сервисом, на другую остановку я не могу - воды на перекрестке по колено. Ливневки - где-то в светлом будущем.

Конный пешего не разумеет. В служебном акимовском авто не каплет. Поэтому хочется именно с градоначальником, прижавшись плечом к плечу, ждать автобус на остановке. Делить и дождь, и ветер, и даже звезд ночной полет. Может, тогда чего хорошего и дождались бы.
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Комментарии к новости
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39
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот запретили чиновникам пользоваться смартфонами, а почему бы не запретить ездить на работу на служебных авто, конечно которым они положены.Глядишь и прониклись бы нуждами простых смертных. Кстати о кронировании...ведь грядёт лето. Думаю в знойные солнечные денёчки ой как будет жарко на остановках и в городе под пеньками, которые когда то были деревьями.

§ 112
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось
112


(Пользователи)
Сообщений: 11476
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.05.18 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Того акимата уже и нет..
Остановки только на Узкой нормальные сделали, как ни странно..
Ну и от Гагаринского кольца на нее..
Совсем как в Рудном..
Профайл

Инженер
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в городе Акимату хоть в рупор в уши кричи!!!- Не услышат..Или не хотят слышать...Правильно сказано, в служебном лехусе не каплет ,и звуки вокруг глушится.Только слышны умасливания, типа "красаучег акимушка!"

Евгения
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Галина Петровна забыла упомянуть, что в этом году остановок таких еще понаставят, чтобы "улучшить архитектурный облик Костная", по всей видимости.

Гость
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень повествовательный рассказ, но это больше похоже на глас вопиющего в пустыне.

Пассажирка
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крикну!!!А в ответ тишина!!!Разве ИМ до нас,простых смертных, с нашими проблемами низменными?

72112
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно

§ yudjin
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5273
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.05.18 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё верно Галина Петровна написала, резюмировала то, что второй год талдычат кустанайцы, но я давно грю: сколько не плюй в глаза... всё - божья роса!
Что согласно словарю значит:
"Человека, не испытывающего чувства стыда, не смутит даже явно выраженное презрение. Говорится о человеке, который не обращает внимания на высказываемые в его адрес порицание, насмешки и продолжает вести себя по-прежнему."

И ведь что характерно, людей принято не спрашивать. Кулуарно порешали: то в розовый башню, то пегасы, то никчёмный переход в ненужном месте, то бесполезное перекладывание бордюров под гранит, то безжалостное рубилово деревьев в стране великой степи...
Но ведь есть акиматовские сми-прикормыши? Можно хотя бы через них знакомить людей с проектами, вариантами, спросить мнение, выбрать предложения?
Но лехусные небожители считают себя семи пядей во лбу... пока их не заклеймят на скамье подсудимых...
И в конце концов судьи этих освоений кто? Лица с загадочным послужным списком, сомнительной репутацией, компетентностью и вкусом? А ведь главное, какая великая сила освоения народных денег рулит, извините, рукож...ми подрядчиками... а там хоть трава не расти...
Профайл

100
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Вот скажите, ради бога, зачем мне «умные остановки», «умный транспорт» и вся трескотня про «смарт-Костанай», если автобус тупо опаздывает в час пик, а перейти, сверившись со смарт-сервисом, на другую остановку я не могу - воды на перекрестке по колено. Ливневки - где-то в светлом будущем."

В точку! Вот такой у нас "город будущего". Хорошо написали.

100
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
то никчёмный переход в ненужном месте


Интересно, чудо-лифты там хоть работают?

Бывалый
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А крытых тротуаров от подъезда до остановки вам не нать?

§ amduscias
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6246
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 03.05.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что бы мы, отцы города, ни делали,

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30776?1525323828

Да, не отцы они. Отчимы. Причем, отчимы на нашей мамке - малой родине, подженившиеся на короткое время, так, брюшко наесть и дальше по волнам жизни двинуться. Временщикам всё глубоко по фигу. Только моё неверие в ад мешает мне думать, что им там жаркие сковородочки уже приготовлены. Во всяком случае, заслужили.
Профайл

* Добринцофф
Re: Галина КАТКОВА: Авось и небось
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5998
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажу с позиции простого смертного ,передвигающегося исключительно на автомобиле,даже мне на остановки как бы побоку,ну смотрится красиво современно конечно,а функциональность дело третье,а уж "лексусным небожителям" вообще думаю на.....ть.
Профайл

Гость
Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 11:10
Комментарий проходит проверку.

Гость
Галина КАТКОВА: Авось и небось




Отправлено: 03.05.18 - 11:11
Комментарий проходит проверку.

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