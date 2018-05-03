Галина КАТКОВА: Авось и небось

Это было обычное утро. Правда, дождливое. И выбор я делала обычный для жителя Костаная - форсировать перекресток центральных улиц Гоголя и Баймагамбетова с перспективой сидеть потом целый день на работе с мокрыми ногами или вернуться на автобусную остановку. Вернулась. И за 23 минуты ожидания автобуса 38-го маршрута вымокла насквозь.

Сувенирный остановочный павильон не оберегал ни от чего. Его крыша - в ширину, кажется, менее двух метров - просто украшала пейзаж. Так же, как и три стенки, не примыкающие друг к другу и изрядно отстоящие от земли. На улице был не ливень, шел средненький дождь, но с порывами ветра. На остановке сгрудилось 12 человек, заливало со всех сторон. Кстати, троим гражданам места не нашлось даже под утлым кровом.

Перед нами на тротуаре маячила скамья. В малогабаритный павильон тоже не влезла. Она радовала глаз свежим зеленым колером и была ни на что не годна. Ни сесть, ни даже сумку на мокрую поставить. Сомневаюсь, что и под палящим солнцем она будет популярна.

Не имела раньше склонности к вандализму, но яркую скамейку, как образец заботы местного акимата о костанайцах, пользующихся городским транспортом, хотелось пнуть. Надо не жить в Костанае никогда, не поджариваться здесь на солнцепеке, не глотать пыль под порывами иногда бешеного ветра, не застывать до состояния ледышки в морозы, чтобы монтировать такие остановочные павильоны. А их по городу немало. Навскидку: подобная - у фабрики «Большевичка». Зимой с ребятишками из художественной школы имени Русина, что в 6-м микрорайоне, мы чуть не околели на такой же, ожидая в метель автобуса. По иронии судьбы, того же 38-го.

И ведь когда в Костанае стали ставить новые остановки, горожане писали, а газеты публиковали их мнения: не надо такие, не для нашего они климата, лучше отремонтируйте старые. Акимат не внял.

Глухота его в отношении жителей читается всегда одинаково: «Что бы мы, отцы города, ни делали, небось, они там не передохнут, стерпят». Так в большом и малом. Много лет подряд. Костанайцы проглотили и дорогостоящую наглость типа смены бордюров на Абая, красный цвет которых под зимним снегом и весенней грязью не виден вовсе, и вырубку красавиц-елей ради «Макдоналдса», и когда-то изгнание лебедей из Центрального сквера. Вместо того, чтобы привести там в порядок декоративный водоем, поставили убогий фонтан. Наслаждайтесь и не вякайте.

Пока я пропитывалась водой на остановке, рассмотрела, до чего плохо сделана: корявые сварные швы, окантовка пластика. Все на авось. И если бы только здесь.

Вот скажите, ради бога, зачем мне «умные остановки», «умный транспорт» и вся трескотня про «смарт-Костанай», если автобус тупо опаздывает в час пик, а перейти, сверившись со смарт-сервисом, на другую остановку я не могу - воды на перекрестке по колено. Ливневки - где-то в светлом будущем.

Конный пешего не разумеет. В служебном акимовском авто не каплет. Поэтому хочется именно с градоначальником, прижавшись плечом к плечу, ждать автобус на остановке. Делить и дождь, и ветер, и даже звезд ночной полет. Может, тогда чего хорошего и дождались бы.