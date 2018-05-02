Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия

В последнее время руководство Казахстана приняло внешнеполитические решения, вызвавшие недоумение у некоторых российских экспертов. Речь идет о нейтралитете при голосовании в Совете безопасности ООН по российской резолюции с осуждением ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, а также о предоставлении Казахстаном своих портов на Каспии для провоза спецгрузов США своему воинскому контингенту в Афганистане.

Все бы ничего – на то они и профессионалы, чтобы искать в действиях правителей какой-то скрытый смысл. Но тут особый случай. Их публикации, пусть и в деликатной форме, но явно выражали сомнения в искренности заверений казахстанских руководителей по части дружеского отношения к России.

Поскольку эта тема в Казахстане болезненная, местные СМИ предложили отечественным политологам прокомментировать прозвучавшие оценки. В результате все эти навороченные домыслы упали на сознание обывателей, которое в последнее время завалено обломками идеологической войны между Россией и Западом. Одни начали утверждать, что в Казахстане скоро будут военные базы США, другие с удвоенной энергией заговорили о необходимости освобождения от «российского империализма».

Относительно «баз США» посольство Казахстана в России вынуждено было пояснить, что Соглашение между правительствами США и РК по обеспечению коммерческого транзита спецгруза через территорию Казахстана «в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской республики Афганистан» подписано еще 20 июня 2010 года. Аналогичный документ есть у США и с Россией. Россияне уже предоставляли возможность делать аналогичные поставки через свою территорию.

Что касается голосования в Совбезе ООН, то главным мотивом нейтралитета для Казахстана в данном случае, на мой взгляд, стала возможность демонстрации своей позиции «стоять над схваткой». Для страны, огромную территорию которой с богатствами недр и малочисленным населением пара пустяков порвать на мелкие части, такая позиция - самая выигрышная. «По мелочи» можно было бы поиграть в союзнический долг, но то, что сейчас происходит в глобальной политике, слишком серьезно. Государствам, подобным Казахстану, от битвы гигантов лучше держаться подальше.

Во всяком случае, названное голосование – еще не крайний случай, когда нужно выбирать, за кого ты: «за белых» или «за красных». Если же, не дай Бог, дело дойдет до такого, Казахстану, в силу своего географического положения, союзнические обязательства выполнять придется.

Пока же ситуация такова, что в стратегическом плане внешнюю политику Казахстана по-прежнему определяет огромная интеграция в мировую экономику. В 2017 году объем всего внешнеторгового оборота Казахстана составил $77,6 млрд (при ВВП – $158 млрд). При этом по 36% внешнего товарооборота приходится на страны ЕАЭС и ЕС и еще 23% - на торговлю с Китаем.

А тут еще смена верховной власти предстоит. Значит, чтобы внешние заинтересованные игроки не устроили в Казахстане свой «майдан», нужно демонстрировать равное к ним отношение. С точки зрения этики такой подход не очень порядочный, но кто думает о морали, когда идет война интересов?