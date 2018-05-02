Быстрее не бывает

Форум
111
В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом
Светофор днем плохо видно
02.05.18 19:12
Гаджиев
новые камеры на дорогах Костаная
Сегодня увидал такую новую камеру на Баймагамбетова в районе улицы Валиханова. Но она почему то только в одну сторону, а не как все остальные по 2 и знаков с фотоаппаратом нет.
02.05.18 19:10
23
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: Ага. Только эти фанатики в 21 веке,массово режут головы. Причем на камеры.Не ну а чо не верим. пропаганда это , оне белы и пушисты и несут нам МИР. А росия нет. Кому они мир принесли?...
02.05.18 18:52
112
Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Чойбалсан: росия нет. Это что или кто такой?
02.05.18 18:50
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Директор Пляжа: Твои проблемы Значит правду говорю))) Хм.. Сам говорил что развлекаешься, а выходит ты просто очередной нытик что ли? А выразил ты именно свою мысль.. Никакого евро или какого...
02.05.18 18:46
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия

"Кто думает о морали, когда идет война интересов?"
2 мая 2018, 09:52 |  Мнения

В последнее время руководство Казахстана приняло внешнеполитические решения, вызвавшие недоумение у некоторых российских экспертов. Речь идет о нейтралитете при голосовании в Совете безопасности ООН по российской резолюции с осуждением ракетных ударов США, Великобритании и Франции по Сирии, а также о предоставлении Казахстаном своих портов на Каспии для провоза спецгрузов США своему воинскому контингенту в Афганистане.

Все бы ничего – на то они и профессионалы, чтобы искать в действиях правителей какой-то скрытый смысл. Но тут особый случай. Их публикации, пусть и в деликатной форме, но явно выражали сомнения в искренности заверений казахстанских руководителей по части дружеского отношения к России.

Поскольку эта тема в Казахстане болезненная, местные СМИ предложили отечественным политологам прокомментировать прозвучавшие оценки. В результате все эти навороченные домыслы упали на сознание обывателей, которое в последнее время завалено обломками идеологической войны между Россией и Западом. Одни начали утверждать, что в Казахстане скоро будут военные базы США, другие с удвоенной энергией заговорили о необходимости освобождения от «российского империализма».

Относительно «баз США» посольство Казахстана в России вынуждено было пояснить, что Соглашение между правительствами США и РК по обеспечению коммерческого транзита спецгруза через территорию Казахстана «в связи с участием Соединенных Штатов Америки в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской республики Афганистан» подписано еще 20 июня 2010 года. Аналогичный документ есть у США и с Россией. Россияне уже предоставляли возможность делать аналогичные поставки через свою территорию.

Что касается голосования в Совбезе ООН, то главным мотивом нейтралитета для Казахстана в данном случае, на мой взгляд, стала возможность демонстрации своей позиции «стоять над схваткой». Для страны, огромную территорию которой с богатствами недр и малочисленным населением пара пустяков порвать на мелкие части, такая позиция - самая выигрышная. «По мелочи» можно было бы поиграть в союзнический долг, но то, что сейчас происходит в глобальной политике, слишком серьезно. Государствам, подобным Казахстану, от битвы гигантов лучше держаться подальше.

Во всяком случае, названное голосование – еще не крайний случай, когда нужно выбирать, за кого ты: «за белых» или «за красных». Если же, не дай Бог, дело дойдет до такого, Казахстану, в силу своего географического положения, союзнические обязательства выполнять придется.

Пока же ситуация такова, что в стратегическом плане внешнюю политику Казахстана по-прежнему определяет огромная интеграция в мировую экономику. В 2017 году объем всего внешнеторгового оборота Казахстана составил $77,6 млрд (при ВВП – $158 млрд). При этом по 36% внешнего товарооборота приходится на страны ЕАЭС и ЕС и еще 23% - на торговлю с Китаем.

А тут еще смена верховной власти предстоит. Значит, чтобы внешние заинтересованные игроки не устроили в Казахстане свой «майдан», нужно демонстрировать равное к ним отношение. С точки зрения этики такой подход не очень порядочный, но кто думает о морали, когда идет война интересов?
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.05.18 19:05 Владелец попавшего в ДТП автобуса считает "странной" работу светофоров в Рудном
02.05.18 17:31 Очередной циклон вновь принесет неустойчивую погоду в Костанайскую область
02.05.18 14:00 В Рудном автомобиль сбил девушку на том же перекрестке, где произошла авария с пассажирским автобусом
02.05.18 12:22 Судебный процесс над обвиняемыми в ограблении магазина «Тополек» начался в Костанае
02.05.18 12:09 Костанайцы вернулись с медалями с чемпионата РК по кикбоксингу
02.05.18 11:34 Разъяснение по личной и семейной тайнам для журналистов дали в Минюсте РК
01.05.18 15:15 Ростовые куклы, музыканты из Шымкента, самульнори и выставка национального достояния - как в Костанае отметили День единства народа Казахстана
01.05.18 12:23 Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
01.05.18 11:57 Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане
01.05.18 11:24 Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по классическим шахматам

Комментарии к новости
Страница 1 из 41234»

§ Характер
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 02.05.18 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Россияне уже предоставляла Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30775?1525233788

Куда спешите?
Профайл

Иолис
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:28
Комментарий удален модератором.

§ Артем Марусич
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 02.05.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан уже не в первый раз воздержался в ООН по важному для РФ вопросу. Можно сказать что "традиционно". Ну, значит такова наша внешняя политика. Нормально.
Профайл

Сабыр
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По независимости Абхазии тоже воздержались.. Несолидно конечно. Если мы такие "мудрые" то зачем нам тогда делать заявления после встречи Сев и Южной Кореи?)) Или по Сирии,ну смех просто)) Кому нужно или на что влияет наше мнение?))

Далекий
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представьте ситуацию - вас избивают гопники толпой, а в сторонке стоит ваш брат, не помогает ни вам, ни отморозкам, которые вас метелят. Просто стоит, соблюдает нейтралитет... И кто он вам после этого?

У6
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воздержались потому что сказать бояться, нету своей армии, нету своего флота, нету ядерного оружия, естественно, как лохи молчим и брата рф поддержать не можем. И кто нас уважать тогда будет? В общем за 25 лет ничего не подняли, ни армию, ни экономику, ни промышленность. Нечем гордиться. Тогда нужно ли это место в ООН???

Марк Стаканыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Можно сказать что "традиционно". Ну, значит такова наша внешняя политика. Нормально.

Да не, не нормально.
Где Америка и где Россия с Китаем?
Рано или поздно придётся сделать выбор, с кем мы, ибо сами по себе не выживем.
Ибо слабы.

гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще впереди паранойя с георгиевской ленточкой предстоит, доводы что цвет Победы -красный не признается современной роспропагандой

Реке
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо требовать от Казахстана делать то, что должны делать они сами. Слава богу КЗ справляется со своими задачами не хуже гигантов, если не лучше. Имеется в виду курс, выбранный казахстаном изначально. А то пораскрывали свои забрала

§ Артем Марусич
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 02.05.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марк Стаканыч:

Нормально - для текущего политического курса.
Естественно, персональная оценка конкретного "голосования" у каждого своя. В зависимости от того как человек относится к решениям РФ, как он оценивает отношения РФ и Казахстана и т.д.

Тем не менее (если интересно) моя персональная оценка - тоже "нормально". Кто сказал что в Казахстане есть люди, которые смогут просчитать последствия более категоричного голосования? Кто там за работу мида готов голову на плаху положить? Голосовать "сердцем" и "за брата" можно только в том случае, если результаты коснутся исключительно голосующего, а не 18 млн. граждан. Тут уж нужно все таки статистикой, математикой, прогнозами, планами - головой короче говоря.
Профайл

Гость
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в деревне говорили пословицей, ласковый телёнок, у двух коров сосёт.

§ Макарыч
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 02.05.18 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что касается голосования в Совбезе ООН, то главным мотивом нейтралитета для Казахстана в данном случае, на мой взгляд, стала возможность демонстрации своей позиции «стоять над схваткой».

Я думаю, они не хотят потерять легитимность "Астанинской площадки" для переговоров с сирийской оппозицией. Если лидеры сирийской оппозиция увидят, что Казахстан поддерживает одну из сторон конфликта, они не станут доверять этой переговорной "площадке", т.к. она будет их компроментировать перед их сторонниками. Поэтому во всех вопросах с Сирией Казахстан принял нейтралитет.
Профайл

Сабыржан
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
По независимости Абхазии тоже воздержались.. Несолидно конечно. Если мы такие "мудрые" то зачем нам тогда делать заявления после встречи Сев и Южной Кореи?)) Или по Сирии,ну смех просто)) Кому нужно или на что влияет наше мнение?))

Сабр, там же вообще беспредел со стороны России, и в отношении Грузии и в отношении Украины, Сирии, как могло наше правительство это поддержать? разве не из за этих беспределоа Россию в в страны изгой причислили да еще и санкции наложили, оно нам нужно, если им рога не пообломают, то и на нас нападут.

Евразиец
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно, токо наш "страший брат" не понял нашу политику, оказываясь в нейтралитете мы защищаем интересы старшего братухи на Астаниском мирном переговоре по Сирии

Димон
Re: Евгений ШИБАРШИН: Приступ недоверия




Отправлено: 02.05.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У6:
как лохи молчим и брата рф поддержать не можем.

Брат ли он нам, вот вопрос.

Страница 1 из 41234»

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 0
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх