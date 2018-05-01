Ростовые куклы, музыканты из Шымкента, самульнори и выставка национального достояния - как в Костанае отметили День единства народа Казахстана
Татьяна НАЗАРУК
В Сити-центре Костаная сегодня, 1 мая, организовали концертную и ярмарочную программу. Официально старт праздника был намечен на 12.00, но по факту народ собрался в центре гораздо раньше. До самого областного акимата доносились запах шашлыков и громкая музыка.
Ещё вчера работа по укладке новой брусчатки в сити-центре шла в усиленном темпе, чтобы успеть до праздника. Там же поставили и новые лавочки.
На сцене около ТРЦ MART выступали артисты, зазывали гостей ведущие, но больше всего костанайцы тянулись к этнокультурному палаточному городку.
В каждом "домике" царила своя атмосфера - и музыкальная, и гастрономическая. Свою культуру во всей красе представили 7 этно-культурных объединений: казахское и татарское, славянское, немецкое, кавказское, таджико-узбекское, киргизское и корейское.
Казалось, что все происходящее около палаточного городка превратилось в пестрый и многоголосый карнавал. Около корейской палатки играл ансамбль народных ударных инструментов, немцы пели национальные песни, рядом шагали ростовые куклы - пышногрудая фрау, престарелый гер и усатый кавказец в высокой шапке папахе, тут же пробегали девушки в кокошниках и саукеле, около них прогуливался лихой казак в длинных сапогах… И все это дополняли умопомрачительные запахи свежей выпечки и мяса. Единство в прямом смысле этого слова.
Особенно громко на фоне остальной музыки били в барабаны девушки и парни из ансамбля корейских ударных инструментов. Они ритуально ходили по кругу и будто бы обращались к высшим силам за помощью. Когда-то это действительно было так: с помощью музыки просили о богатом урожае, плодородии, хорошей погоде… Не знаем, о чем конкретно просили наши музыканты, но после их выступления на улице пошел дождь. Наверное, они "наколдовали" костанайцам будущий урожайный сезон.
- Это традиционные корейские барабаны, мы играем программы самульнори, крестьянскую народную и нонак, она для богатых, - рассказала "НГ" участница коллектива Екатерина ПЕТЬКО. - Но мы в основном играем самульнори. Вообще людей должно быть больше и они должны фигуры красивые строить - дракона, цветов. Нотам соответствуют разные техники удара и палочки, которым создаются звуки.
В перерывах между выступлениями музыканты подкреплялись корейскими вкусностями. Гостям предлагали купить пигоди, курицу в кисло-сладком соусе, дяпче (крахмальную лапшу) и кадюри (корейский хворост). Прямо в палатке повара отваривали лапшу и тут же заправляли ее соусами и мясом.
Костанайцы так быстро разбирали предложенные блюда, что организаторы попросили на время приостановить продажу.
- Аким придет, а у нас уже ничего нет! Больше ничего не продавайте!
Рядом с корейской палаткой пели и танцевали немки - девушки в клетчатых платьях и аккуратных шляпках. Это объединение предлагало купить традиционный напиток шорле - смесь нескольких лимонадов, у нас смешивали колу с фантой или апельсиновым соком. Блинчики, штрудели, сосиски в тесте… А за прилавком с едой, в глубине палатки, разместилась выставка национальных вещей и атрибутов.
Фарфоровая посуда, игрушечные немецкие автомобили, отсылающие к мощному автопрому, драгоценные украшения, ремесленные изделия - все это объединение собрало с помощью Дома Дружбы и школ №№ 5 "А" и 122.
Главной фигурой от немецкого этно-культурного объединения стал специалист Дома Дружбы Руслан МУРЗАГАЛИЕВ. Он - настоящее воплощение единства народа и культур.
- Моя мама - немка, папа - казах, а бабушка - украинка, - рассказывает и смеется Руслан. - Я вырос в многонациональной семье, поэтому сегодня и представляю эту палатку. У меня мама готовит немецкие блюда, мы отмечаем немецкие праздники, точно так же чтим и казахские. Немецкий и казахский я знаю на бытовом уровне, украинский поучить пока не довелось. Мне кажется, что я больше похож на казаха. Меня и тянет больше ко всему казахскому, казахская кровь переиграла.
Таджико-узбекская община для праздника специально пригласила музыкантов из Шымкента, уроженцев Узбекистана. Двое мужчин отбивали ритмы на дойре - ударном инструменте наподобие бубна, а третий задавал мелодию на сурнае - трубке.
Файзулла МЫРЗАХМЕТОВ рассказал "НГ", что играет на сурнае уже 40 лет. Удивительно, какие у него сильные легкие. Чтобы воспроизвести хотя бы один звук на этом инструменте, нужен невероятно мощный выдох.
Узбеки на своих национальных инструментах очень громко и с энтузиазмом исполняли… русскую "Катюшу"! Им подтанцовывал хореографический коллектив СШ № 21. Погода к тому времени начала заметно портиться, похолодало, но девушки согревались танцами.
Уже после 12.00 у палаточного городка появились аким региона Архимед Мухамбетов, аким Костаная Базыл Жакупов и их заместители. Они подошли к каждой палатке и посмотрели все, что сегодня приготовили для горожан. В некоторых палатках Архимед Мухамбетов даже угостился национальными яствами. В таджико-узбекской общине ему дали попробовать настоящий ташкенский чай. Аким чуть отхлебнул и сказал, что вкусно.
Как только чиновники покинули площадь, торговля и гуляния разгорелись с новой силой. У славянской палатки барышни в разноцветных платках завели песню, парни в черкесках и папахах под кавказские мотивы зазывали народ лезгинкой.
В 14.00 в Сити-центре началась последняя концертная программа на сегодня.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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