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Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев

Tengrinews.kz

1 мая 2018, 12:23 |  Государство

Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил народные гуляния на площади у монумента Қазақ Елі в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"От имени руководства государства от всей души поздравляю всех с нашим казахстанским брендом - нашим Праздником единства народа страны. Благодаря единству мы достигаем всего. Мы построили государство, наше единство воспевается всеми. В этом ничего нового нет", - обратился к казахстанцам Президент.

Нурсултан Назарбаев привел исторический пример силы единства.

"В Римской империи не биологическое родство, а гражданство считалось. Слово "нация" - означает родившийся тут. А потом уже его превратили в национальность. Именно гражданство добровольно объединенных между собой людей, подчиняющихся единому закону - вот что сделало тысячелетнюю Римскую империю. Так и мы проповедуем именно единство. Тоталитарный режим когда-то решил: "В глухую казахскую несчастную степь все народы свалим сюда. Пусть они выживут или там пропадают". 550 тысяч северокавказцев, почти миллион немцев, уйгуров, корейцев, прибалтов, украинцев - всех свозили. Не буду говорить о том, что концентрационные лагеря были. Они считали, что в степи погибнут. Ничего подобного. Благодаря глубокому уважению местного народа казахского мы сегодня вместе выжили, встали, построили государство и развиваемся. И так надо держать!", - призвал Глава государства.

В честь праздника в Астане проходит театрализованное представление "Рухани жаңғыру - бірлік пен тұтастық негізі!" с участием творческих коллективов столичных национально-культурных объединений.
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Комментарии к новости

Серж
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с праздником! Полностью согласен с президентом.Без единства,взаимного уважения- кранты.

?
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и где та римская империя?
:-x

Иолис
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоталитарный режим довел до того что больше 4 миллионов человек сбежали из страны, он же добился развала промышленности, оставив только трубу и карьер.
Да - выжили, да - стоим на месте. Развиваемся - нет.

§ 112
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
112


(Пользователи)
Сообщений: 11412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.05.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
По моему и сейчас основа Италии содержится по родственным связям, сицилийские семьи, кланы, Ал Кабоне, Карло Гамбино, Лаки Лучано и другие..
Профайл

Диоген
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мудрые слова!!!

Читатель 1
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В советское время таких речей не слышал)))....

Гарик
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задумался, а есть ли такие страны, где правитель выходит и говорит, то что мы задумывали не получилось и надо всё менять, думаю в природе таких нет.

§ Медный
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2124
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.05.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гарик:

это точно. ну ничего, он уйдёт и его "политический труп" не преминут пнуть "последователи" поднявшиеся при нём же
Профайл

362
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше государство единственное из постсоветских государств, которое могло сохранить мир между народами, а те кто уехал на пмж, уехали добровольно по экономическим причинам, ни один из них не признан беженцем, под нашим мирным Шаныраком создана Ассамблея народов Казахстана, где диаспоры проживающие в нашей стране могут сохранять свою самобытность, развивать свою культуру, изучать языки и обычай своего народа, через Ассамблею доносить свои предложения, где вы еще такое встретите в постсоветских государствах? Наше государство, мирное государство, нас окружают дружественные страны.

Чойбалсан
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362:
Наше государство единственное из постсоветских государств, которое могло сохранить мир между народами, а те кто уехал на пмж, уехали добровольно по экономическим причинам, ни один из них не признан беженцем, под нашим мирным Шаныраком создана Ассамблея народов Казахстана, где диаспоры проживающие в нашей стране могут сохранять свою самобытность, развивать свою культуру, изучать языки и обычай своего народа, через Ассамблею доносить свои предложения, где вы еще такое встретите в постсоветских государствах? Наше государство, мирное государство, нас окружают дружественные страны.

Харошая у тебя агитка получилась...

гость
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где слова про Кувейт, грозился будем круче...Только семьи коснулось.Спасибо папка.

nik58
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Печально вообще все,нагородили,100 лет не хватит разгрести

xiaomi
Re: Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев




Отправлено: 01.05.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В чем мы выжили? У нас что война была или что? Пускай не присваивает себе заслуги других людей, он строил только Астану все остальное было до него и благополучно им развалено!

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