Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прошу разъяснить причину блокировки интернет-ресурса https://coub.com/. Coub - развлекательный сайт-видеохостинг, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики. Сайт длительное время недоступен в Казахстане с провайдеров Казактелеком и Beeline. Согласно ресурсу http://mic.gov.kz, интернет-ресурс: coub.com не включен в реестр запрещенных", - спросил Павел Старосек в блоге министра.

Министр Абаев ответил, что Coub заблокирован в Казахстане из-за нарушений местных законов.

"По указанному интернет-ресурсу имеется предписание Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16-03-16-4/4396-И от 03.11.2017 года, в котором усматривается нарушения законов Республики Казахстан "О средствах массовой информации", "О противодействии экстремизму" и "О противодействии терроризму".

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", не допускаются пропаганда и оправдание экстремизма и терроризма. Пунктом 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии терроризму", определено, что терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", публикация материалов и распространение информации, направленной на пропаганду идей терроризма и экстремизма служит основанием для прекращения выпуска средств массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии экстремизму", экстремистскими материалами признаются - любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения", - ответил министр Абаев.