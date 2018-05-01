Быстрее не бывает

Форум
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане

Tengrinews.kz

1 мая 2018, 11:57 |  Государство

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Прошу разъяснить причину блокировки интернет-ресурса https://coub.com/. Coub - развлекательный сайт-видеохостинг, позволяющий своим пользователям публиковать короткие зацикленные видеоролики. Сайт длительное время недоступен в Казахстане с провайдеров Казактелеком и Beeline. Согласно ресурсу http://mic.gov.kz, интернет-ресурс: coub.com не включен в реестр запрещенных", - спросил Павел Старосек в блоге министра.

Министр Абаев ответил, что Coub заблокирован в Казахстане из-за нарушений местных законов.

"По указанному интернет-ресурсу имеется предписание Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан № 16-03-16-4/4396-И от 03.11.2017 года, в котором усматривается нарушения законов Республики Казахстан "О средствах массовой информации", "О противодействии экстремизму" и "О противодействии терроризму".

Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", не допускаются пропаганда и оправдание экстремизма и терроризма. Пунктом 5 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии терроризму", определено, что терроризм - это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами, органами местного самоуправления или международными организациями путем совершения либо угрозы совершения насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба личности, обществу и государству.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", публикация материалов и распространение информации, направленной на пропаганду идей терроризма и экстремизма служит основанием для прекращения выпуска средств массовой информации либо распространения продукции средства массовой информации.

В соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона Республики Казахстан "О противодействии экстремизму", экстремистскими материалами признаются - любые информационные материалы, содержащие признаки и (или) призывы к осуществлению экстремистских действий либо обосновывающие или оправдывающие необходимость их совершения", - ответил министр Абаев.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.05.18 15:15 Ростовые куклы, музыканты из Шымкента, самульнори и выставка национального достояния - как в Костанае отметили День единства народа Казахстана
01.05.18 12:23 Выжили, встали и развиваемся - Назарбаев
01.05.18 11:24 Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по классическим шахматам
01.05.18 10:38 Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить добычу асбеста
30.04.18 15:54 Костанайцы стали победителями и призерами турнира на Кубок РК по жекпе-жек
30.04.18 14:58 Айгуль Соловьева требует снять запрет на смартфоны для госслужащих
30.04.18 13:04 Дело о перевозке более 260 кг марихуаны - двум рудничанам вынесли приговор в Костанае
30.04.18 10:09 Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
29.04.18 21:14 Стали известны подробности ДТП с участием микроавтобуса в Рудном
29.04.18 18:59 Гол с пенальти принес "Астане" победу над "Тоболом"

Комментарии к новости

§ 112
Re: Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.05.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то экстремисткие сайты, о которых я даже не догадывался..
Правильно делают что блокируют..
Профайл

§ Медный
Re: Министр Абаев объяснил, почему Coub заблокирован в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2124
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.05.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а доказательства какие-то удосужатся привести или можно просто сказать что нарушил? Приведите примеры и вопросов по блокировке у народа не будет

Что у нас за гос органы такие? тратят на создание "положительного образа" миллиарды, а нормальную, адекватную информационную поддержку для проводимых мероприятий создать не могут.. и это г-н Абаев, руководитель того министерства которое это должно делать

[Исправлено: Медный, 01.05.2018 - 14:40]
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 117
Пользователей: 1
Всего: 118

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх