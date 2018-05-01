Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по классическим шахматам

Финал чемпионата Казахстана по классическим шахматам проходил в Алматы с 20-го по 30 апреля.

Пётр Костанко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"

До конца турнира лидировали костанайский гроссмейстер Пётр Костенко, гроссмейстер Муртас Кажгалеев из Шымкента и 18-летний международный мастер из Павлодара Денис Махнёв.

Как сообщает chesspavl.kz, 10-й тур не добавил ясности в распределение первых мест, так как почти все партии закончились вничью. Лидеры - Кажгалеев, Костенко и Махнёв - добавили по половинке очка, ивышли на последний рубеж, имея по 7 очков из 10.-ти .

В последнем туре Кажгалеев, играя с Костенко, добился важной победы над непосредственным конкурентом. Однако для первого места этого оказалось мало, так как Махнёв принудил к сдаче партии своего соперника. По условиям соревнования в случае дележа первого или второго места судьи должны были назначить тай-брейк.

В матче из двух партий в быстрые шахматы сильнее оказался Муртас Кажгалеев, одержавший чёрными победу во второй партии после ничьей в первой. Денис Махнёв занял 2 место. Бронза досталась Петру Костенко.

Призеры чемпионата РК - Махнёв, Кажгалеев и Костенко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"