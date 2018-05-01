Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по классическим шахматам
Финал чемпионата Казахстана по классическим шахматам проходил в Алматы с 20-го по 30 апреля.
Пётр Костанко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"
До конца турнира лидировали костанайский гроссмейстер Пётр Костенко, гроссмейстер Муртас Кажгалеев из Шымкента и 18-летний международный мастер из Павлодара Денис Махнёв.
Как сообщает chesspavl.kz, 10-й тур не добавил ясности в распределение первых мест, так как почти все партии закончились вничью. Лидеры - Кажгалеев, Костенко и Махнёв - добавили по половинке очка, ивышли на последний рубеж, имея по 7 очков из 10.-ти .
В последнем туре Кажгалеев, играя с Костенко, добился важной победы над непосредственным конкурентом. Однако для первого места этого оказалось мало, так как Махнёв принудил к сдаче партии своего соперника. По условиям соревнования в случае дележа первого или второго места судьи должны были назначить тай-брейк.
В матче из двух партий в быстрые шахматы сильнее оказался Муртас Кажгалеев, одержавший чёрными победу во второй партии после ничьей в первой. Денис Махнёв занял 2 место. Бронза досталась Петру Костенко.
Призеры чемпионата РК - Махнёв, Кажгалеев и Костенко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"
Последние новости
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 1
Всего: 115
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну вот дело сделано.. images.vfl.ru
В чем мы выжили? У нас что война была или что? Пускай не присваивает себе заслуги других людей, он строил только Астану все остальное было до него и благополучно им развалено!
Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить добычу асбеста
Бразилия, Китай, Казахстан и Россия потребления приходится на 10 стран мира: Индию, Китай, Россию, Бразилию, Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан. Какие интересные...
Печально вообще все,нагородили,100 лет не хватит разгрести
Где слова про Кувейт, грозился будем круче...Только семьи коснулось.Спасибо папка.