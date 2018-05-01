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Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по классическим шахматам

1 мая 2018, 11:24 |  Спорт

Финал чемпионата Казахстана по классическим шахматам проходил в Алматы с 20-го по 30 апреля. 

Пётр Костанко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"

До конца турнира лидировали костанайский гроссмейстер Пётр Костенко, гроссмейстер Муртас Кажгалеев из Шымкента и 18-летний международный мастер из Павлодара Денис Махнёв. 

Как сообщает chesspavl.kz, 10-й тур не добавил ясности в распределение первых мест, так как почти все партии закончились вничью. Лидеры - Кажгалеев, Костенко и Махнёв - добавили по половинке очка, ивышли на последний рубеж, имея по 7 очков из 10.-ти .

В последнем туре Кажгалеев, играя с Костенко, добился важной победы над непосредственным конкурентом. Однако для первого места этого оказалось мало, так как Махнёв принудил к сдаче партии своего соперника. По условиям соревнования в случае дележа первого или второго места судьи должны были назначить тай-брейк.

В матче из двух партий в быстрые шахматы сильнее оказался Муртас Кажгалеев, одержавший чёрными победу во второй партии после ничьей в первой. Денис Махнёв занял 2 место. Бронза досталась Петру Костенко.

Призеры чемпионата РК - Махнёв, Кажгалеев и Костенко /Фото со страницы Дома Дружбы Костанайской области в "Фейсбуке"
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Комментарии к новости

FOMA
Re: Пётр Костенко стал бронзовым призером чемпионата РК по...




Отправлено: 01.05.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поздравляю Петра Костенко с призовым местом. Молодец, так держать! На следующий год нужно подтянуть.

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