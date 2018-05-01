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Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить добычу асбеста

1 мая 2018, 10:38 |  Общество

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали все страны мира, включая Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, вести полный запрет на добычу, использование, производство и продажу всех видов асбеста, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Центр новостей ООН.

По информации ВОЗ, использование этого вещества может стать причиной развития рака легких, яичников и гортани, а также мезотелиомы. Отказ от асбеста не приведет к серьезным экономическим потерям. Наоборот, его дальнейшее использование чревато значительными затратами на медицинскую помощь, проведение очистных работ, покрытие судебных издержек и выплаты заболевшим.

"Благодаря своей дешевизне и прочности асбест использовался людьми на протяжении веков, прежде всего, в строительстве и в производстве фрикционных деталей. Но после того, как были найдены доказательства его канцерогенности для человека, большинство стран, но не все, отказались от этого минерала", - говорится в статье.

К 2013 году ежегодные объемы добычи, производства и потребления асбеста сократились более чем вдвое. В настоящее время лишь четыре страны - Бразилия, Китай, Казахстан и Россия - производят более 99 процентов мирового объема асбеста и 25 стран потребляют по крайней мере по 1 000 тонн асбеста в год. Причем большая часть потребления приходится на 10 стран мира: Индию, Китай, Россию, Бразилию, Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

В новом исследовании ВОЗ говорится, что ежегодные глобальные расходы на оказание медицинской помощи, связанные с воздействием асбеста на здоровье, по оценкам, составляют 2,4-3,9 миллиарда долларов. В эту сумму не входят дополнительные затраты на компенсацию морального ущерба и социальное обеспечение. Только в США затраты на судебные издержки по искам, связанным с асбестом, достигли 2,3 миллиарда долларов.

Так, в начале апреля этого года суд в штате Нью-Джерси обязал компанию Johnson & Johnson и ее поставщика талька выплатить 37 миллионов долларов по иску, в котором ее обвиняли в наличии асбеста в тальковой продукции, включая детскую присыпку Johnson`s Baby Powder. Истец Стивен Ланцо утверждал, что у него развилась злокачественная опухоль - мезотелиома - из-за вдыхания микрочастиц порошка во время регулярного использования тальковой продукции J&J с момента рождения в 1972 году.

Комментарий "НГ". О мощном негативном прессинге на АО «Костанайские минералы» мы писали еще в августе 2011 года. Тогда заместитель председателя совета Международного профсоюзного альянса «Хризотил» Владимир ЧЕРНОВ рассказал в интервью "НГ" об опасных и безопасных разновидностях асбеста и о том, чем может обернуться для Житикары запрет на его добычу.
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Комментарии к новости

555107
Re: Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить...




Отправлено: 01.05.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с помощью экспэртов оон поднимем джетыгору с колен и поставим в позицию буквы зю!!!!!!!

Кровельщик
Re: Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить...




Отправлено: 01.05.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно снести все шиферные крыши с жилых домов, садовых дач и прочих зданий и тогда заживём, весело и счастливо. :lol:

§ Медный
Re: Эксперты ООН обратились к Казахстану с призывом прекратить...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2124
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 01.05.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бразилия, Китай, Казахстан и Россия

Цитата:
потребления приходится на 10 стран мира: Индию, Китай, Россию, Бразилию, Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

Какие интересные государства в этом списке. Совпадение? :lol:
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