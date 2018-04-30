Костанайцы стали победителями и призерами турнира на Кубок РК по жекпе-жек

Соревнования по национальному виду единоборств жекпе-жек среди взрослых, мужчин и женщин прошли 19-22 апреля в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. В турнире приняли участие более 200 спортсменов из всех областных центров Казахстана.

В копилке сборной Костанайской области две золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали /Фото предоставлено Федерацией жекпе-жек

Сборную Костанайской области представили восемь спортсменов, из них четверо стали призерами. Первые места заняли костанайцы Вахид Тимербиев и Сатбек Есенгельдин, выполнив норматив мастера спорта РК. Серебро взяли костанаец Тамирлан Биржанов, выполнивший норматив к. м. с. РК, бронзу - рудничанин Асхат Бабенов, выполнивший норматив к. м. с. РК.

Сатбек Есенгельдин одержал победу в финале нокаутом, ударом ногой с разворота /Фото предоставлено Федерацией жекпе-жек

Поскольку турнир является официальным, призеры награждались медалями и грамотами, а чемпионы - еще и кубками.

- Хочу отметить, что Вахид Тимербиев выиграл поединок с очень опытным бойцом, очень взрослым, более крупным, - рассказал «НГ» президент ОО «Костанайская областная федерация национального вида спорта жекпе-жек», президент федерации смешанных единоборств и боевых искусств Рауф АЛИЕВ. - Победу одержал удушающим приемом. Дархан Сакаев выиграл нокаутом по печени, но в связи с травмой мы его потом сняли... Хотя он мог и дальше пройти, если бы не травма. Мы выехали на турнир при поддержке управления спорта Костанайской области. Большое спасибо руководителю управления Евгению Борисовичу Вильямсу, он всегда поддерживает национальные виды спорта.

Рауф Алиев: «Нужен свой спортзал, чтобы мы не бегали по арендам» /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Сейчас бойцы федерации жекпе-жек Костанайской области готовятся выехать в Караганду, где 9 мая состоится чемпионат РК среди юношей и молодежи. На кого вы возлагаете надежды на предстоящем чемпионате?

- Знаете, там не угадаешь. Бывает, что и новичок каким-то шальным ударом может и у мастера выиграть, пробиться в финале. Это такой вид спорта, что тут загадывать нельзя. У каждого есть шанс.

- Жекпе-жек - достаточно жесткий, контактный вид спорта, максимально отражающий картину реального боя. Не редкость для бойцов - травмы. Конечно, они разные по степени тяжести, но даже небольшой перелом выводит бойца из строя. Как минимум месяц на заживление, затем нужно восстановиться, постепенно подключаться к тренировочному процессу, правильно распределяя нагрузку. Потом нужно набрать утерянную за это время форму. А все вместе - это уже несколько месяцев без соревновательных боев...

- Травмы, конечно, бывают, это неприятно. Но обычно, когда бойцы получают травмы, это в основном их ошибка. Где-то в защите ошибка, у кого-то удар неправильно поставлен. Но мы ошибки учитываем и потихоньку исправляем.

- У вас есть мечта о будущем федерации или поставленная цель?

- Сейчас основная цель - это материально-техническая база. Нужен свой спортзал, чтобы мы вот так не бегали по арендам. Как на иголках сидим: то ли выгонят, то ли не выгонят. Хотя, сколько мы ездим по областям, везде есть такие залы для единоборств, даже двухэтажные спорткомплексы. Даже в Риддере, это маленький очень город, намного меньше, чем Костанай, там очень много хороших спортзалов. А единоборства у нас в Костанайской области очень хорошо развиты. Не только наш вид, но и много других видов. Но все тренируются где-то в подвалах, где-то еще. Например, филиал федерации жекпе-жек в Аркалыке - в «убитом» подвале, они там в сырости. Желание у них есть, там очень много людей занимаются. Сейчас в группе около 60 человек, но в подвале ни матов нет, ничего нет. И еще как-то умудряются выигрывать чемпионат области. Вот эта самая основная трудность. Мечта - наверное, построить свой зал. Землю надо, это дорого. Сейчас мы идем потихоньку к этой мечте, все просчитываем, но... без денег, конечно, это будет очень сложно сделать.

- В группах жекпе-жек присутствует и прекрасный пол. Среди девушек много желающих заниматься смешанными единоборствами?

- Только из Костаная в группах жекпе-жек занимаются 25 девочек. Когда они начали приходить, казалось, что на короткое время придут и уйдут. Думал: ну зачем девочкам это надо? Я, честно говоря, сам когда-то был не любитель тренировать девочек. Но сейчас, раз такое время, девочки стали приходить, отказать тоже не могу, потому что я тренер. По тренировкам результаты у них, не говорю о соревнованиях, даже получше, чем у мальчиков получаются. Ну и девочки как-то скрашивают все равно тренировку, все же что-то такое есть. Пацаны больше стараются перед ними, или что, я не знаю (смеется). Какие-то праздники - 8 Марта, например, пацаны уже подарки дарят, цветы, еще что-то. А на 23 февраля их уже поздравляет женский пол.

- После чемпионата в Караганде какие ожидаются крупные турниры?

- Планируется проведение Кубка мира среди молодежи в Астане, на эти соревнования уже определены спортсмены, прошедшие отбор. Летом пройдет чемпионат РК среди взрослых, а осенью ожидаются чемпионаты мира, Азии и Евразии. Планы у нас есть, состав сборной команды хороший. В Риддере мы заняли 2-е общекомандное место среди взрослых, это уже говорит, что мы на хорошем уровне. Также нам очень нравится, что есть хорошая конкуренция, ведь благодаря конкуренции мы растем.