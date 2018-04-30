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Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?

«Если мы не хотим изучать и развивать свой язык, то кто это будет делать за нас?»
30 апреля 2018, 10:09 |  Мнения

В ХХ веке Казахстан стал новым домом для представителей более сотни разных национальностей, в казахской степи стали слышны новые звуки других языков: украинского, татарского, немецкого, армянского, польского и многих других. Один из них – русский - был и остается языком, на котором говорили и продолжают говорить все, а те люди, которые его не знали, старались выучить, и государство помогало решить эту задачу.

Но, к сожалению, стараясь изучить русский, многие представители разных народов начали забывать свои родные языки. Оставаясь генетически и культурно частью своих народов, они теряют знание родного языка и не желают его учить. Эти процессы происходят не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии, Украине.

В 2005 году меня сильно удивили слова одного казаха, предпринимателя из Северного Казахстана, когда в ответ на мой интерес к изучению казахского языка он сказал: да зачем он нужен, учи лучше немецкий. В 2008 году мы с моим другом были в Львове и общались с одной украинкой. Она родилась, выросла и училась в Львове, с детства знала украинский язык, но потом переехала в Киев и стала общаться только на русском. Когда мы говорили с ней по-украински, она отвечала нам только по-русски. Я бы ее понял, если бы кто-то из нас плохо знал язык и видеть наши ошибки ей было бы неприятно.Но почему люди одной национальности, которые хорошо знают свой родной язык, не хотят на нем говорить друг с другом? Непонятно.

Человек, который не знает языка своего народа, лишает себя доступа к знаниям, мудрости и опыту своего народа, отраженному в литературе, песнях, сказаниях, легендах. Как он познакомиться со всем этим богатством, если оно написано на языке, которого он не знает? Если мы не хотим изучать и развивать свой язык, тогда кто это будет делать за нас? У представителей других народов есть свои родные языки, им надо их развивать.

Каждый год на нашей планете умирают языки. На них просто перестают говорить, либо умирают последние носители этого языка. И только от нас всех, детей своего народа зависит то, будет ли жить язык нашего народа, или он тоже умрет через несколько десятков лет.

К счастью, есть и хорошие примеры. Одна девушка, немка из Германии, полюбила и изучила русский язык и познакомилась с русским парнем из Москвы. Они поженились, уехали в Германию, у них родилась дочь, но муж отказался общаться в семье на русском языке и говорил только по-немецки. Тогда эта девушка сама начала общаться с дочкой на русском - чтобы та его выучила и могла свободно на нем говорить, читать и писать. Читала ей книги, сказки по-русски, вместе слушали популярные российские песни, смотрели телепередачи и новости на русском. Теперь их дочь свободно говорит и по-немецки, и по-русски. Вот пример правильного отношения к изучению языка своих предков.

Мы уже видим, как за годы независимости Казахстана изменилась к лучшему роль и сфера применения казахского языка. Наше государство организует бесплатные курсы преподавания языков разных национальностей, проживающих в нашей стране. В Интернете мы можем смотреть фильмы, новости, читать книги на родном языке.

Человек, который не хочет изучить язык своего народа, всегда найдет сотню причин этого не делать, а тот, кто захочет его выучить, найдет тысячу возможностей этого добиться. Выбор за нами.
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Комментарии к новости

Горожанин
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кого-то исцеляет от болезней
Другой язык, но мне на нем не петь,
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть"
Этим все сказано
Какой человище и талантище Р.Гамзатов

Далекий
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Излюбленная тема, дискуссия на десяток страниц намечается. Кстати, история о Вавилонской башне объясняет появление различных языков после Всемирного потопа. Я в подобные небылицы не верю. Но сама идея того, что люди могли бы говорить на одном понятном всем языке кажется мне вполне разумной, во всяком случае плюсов явно больше.

Читатель 1
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пытались уже эсперанто (всемирный язык) вводить - чушь полная)), а статья смахивает на заказную....слащавенькая какая-то. Повторюсь, чего же это Канада 200 лет не может языковый вопрос решить??))) (в итоге плюнули на эту затею - так 2 языка и гуляют)

кустанаец
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Человек, который не знает языка своего народа, лишает себя доступа к знаниям, мудрости и опыту своего народа, отраженному в литературе, песнях, сказаниях, легендах.///

если человек себя этого лишает, значит это ему не нужно.
значит в этом языке нет знаний сегодня.
а песни, легенды- тут на любителя.

и "предпринимателя из Северного Казахстана"
и "но потом переехала в Киев и стала общаться только на русском. Когда мы говорили с ней по-украински, она отвечала нам только по-русски."

вы сами прекрасно расставили точки,это реальные люди.
а вы их не понимаете.
может проблема как раз в вас?

§ Медный
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.04.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ХХ веке Казахстан стал новым домом для представителей более сотни разных национальностей, в казахской степи стали слышны новые звуки других языков:

Внесу некоторое открытие для автора, но это произошло не в 20 веке, а намного раньше, в принципе в 18 веке можно говорить о массовости для некоторых языков, ну а некоторые - да, в 20 веке
Профайл

§ Медный
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2111
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 30.04.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но почему люди одной национальности, которые хорошо знают свой родной язык, не хотят на нем говорить друг с другом? Непонятно.

Из каких общечеловеческих желаний они должны хотеть на них говорить? непонятно! :-x
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Директор Пляжа
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Я бы вообще вернулся к времени Золотой Орды. 8-)
Так же сотни народов и языков кочевали.
И про слащавость..
Что же сей человек ( автор), в сегодняшнем времени не упоминает Украину и Прибалтику?
Ну так однобоко написано.
Гыы.

§ Артем Марусич
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 3
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 30.04.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, что тут можно сказать - стало быть людям не особо нужны мудрость и опыт их предков, либо они ценятся на месте меньше, чем знание языка на котором говорят твои клиенты и коллеги.

Я даже больше скажу - все идет своим чередом. Язык Гоголя давно умер (несмотря на то, что он писал на русском). Никто сейчас так не говорит, его произведения можно смело переводить на "современный" русский язык.

То же самое и с Пушкиным. Мне запомнилось выступление Задорнова, в котором он рассказывал про молодую учительницу, сказавшую ученикам что "Вечор" - имя. Понятно что это "шутка", но если бы в ней отсутствовала "Доля правды" - она была бы совершенно не смешной и походила на сказку.
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Кустанаец
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 13:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?
112


(Пользователи)
Сообщений: 11371
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.04.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну нам то думаю уже на старости не надо конечно..
Память элементарно не та..
Детишки пусть учат..
Профайл

Гость
Re: Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?




Отправлено: 30.04.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он сам понял что и зачем главное в этой статье?

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