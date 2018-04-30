Сергей ИВЖЕНКО: Зачем учить родной язык?

В ХХ веке Казахстан стал новым домом для представителей более сотни разных национальностей, в казахской степи стали слышны новые звуки других языков: украинского, татарского, немецкого, армянского, польского и многих других. Один из них – русский - был и остается языком, на котором говорили и продолжают говорить все, а те люди, которые его не знали, старались выучить, и государство помогало решить эту задачу.

Но, к сожалению, стараясь изучить русский, многие представители разных народов начали забывать свои родные языки. Оставаясь генетически и культурно частью своих народов, они теряют знание родного языка и не желают его учить. Эти процессы происходят не только в Казахстане, но и в России, Белоруссии, Украине.

В 2005 году меня сильно удивили слова одного казаха, предпринимателя из Северного Казахстана, когда в ответ на мой интерес к изучению казахского языка он сказал: да зачем он нужен, учи лучше немецкий. В 2008 году мы с моим другом были в Львове и общались с одной украинкой. Она родилась, выросла и училась в Львове, с детства знала украинский язык, но потом переехала в Киев и стала общаться только на русском. Когда мы говорили с ней по-украински, она отвечала нам только по-русски. Я бы ее понял, если бы кто-то из нас плохо знал язык и видеть наши ошибки ей было бы неприятно.Но почему люди одной национальности, которые хорошо знают свой родной язык, не хотят на нем говорить друг с другом? Непонятно.

Человек, который не знает языка своего народа, лишает себя доступа к знаниям, мудрости и опыту своего народа, отраженному в литературе, песнях, сказаниях, легендах. Как он познакомиться со всем этим богатством, если оно написано на языке, которого он не знает? Если мы не хотим изучать и развивать свой язык, тогда кто это будет делать за нас? У представителей других народов есть свои родные языки, им надо их развивать.

Каждый год на нашей планете умирают языки. На них просто перестают говорить, либо умирают последние носители этого языка. И только от нас всех, детей своего народа зависит то, будет ли жить язык нашего народа, или он тоже умрет через несколько десятков лет.

К счастью, есть и хорошие примеры. Одна девушка, немка из Германии, полюбила и изучила русский язык и познакомилась с русским парнем из Москвы. Они поженились, уехали в Германию, у них родилась дочь, но муж отказался общаться в семье на русском языке и говорил только по-немецки. Тогда эта девушка сама начала общаться с дочкой на русском - чтобы та его выучила и могла свободно на нем говорить, читать и писать. Читала ей книги, сказки по-русски, вместе слушали популярные российские песни, смотрели телепередачи и новости на русском. Теперь их дочь свободно говорит и по-немецки, и по-русски. Вот пример правильного отношения к изучению языка своих предков.

Мы уже видим, как за годы независимости Казахстана изменилась к лучшему роль и сфера применения казахского языка. Наше государство организует бесплатные курсы преподавания языков разных национальностей, проживающих в нашей стране. В Интернете мы можем смотреть фильмы, новости, читать книги на родном языке.

Человек, который не хочет изучить язык своего народа, всегда найдет сотню причин этого не делать, а тот, кто захочет его выучить, найдет тысячу возможностей этого добиться. Выбор за нами.