Гол с пенальти принес "Астане" победу над "Тоболом"

Футболисты "Астаны" обыграли костанайский "Тобол" в домашнем матче седьмого тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 29 апреля, и завершилась со счетом 1:0. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На 67-й минуте главный судья Булат Сариев усмотрел нарушение правил в борьбе полузащитника "Тобола" Азата Нургалиева и хорватского хавбека "Астаны" Марина Томасова в штрафной и назначил пенальти. К "точке" подошел ганский форвард Патрик Твумаси - вратарь костанайцев Вячеслав Котляр был близок к тому, чтобы отразить мяч, но он все-таки оказался в сетке.





С 22 очками "Астана" возглавляет таблицу КПЛ, опережая "Кайрат" на пять баллов, а "Тобол" - на девять. При этом столичный клуб сыграл на матч больше, чем конкуренты.