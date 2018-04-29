Зарплату депутатов предложили приравнять к средней по стране
Tengrinews.kz
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране - 35 тысяч рублей (около 185 тысяч тенге).
Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, законопроект отменяет некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению.
По мнению авторов инициативы, это позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса. Как напоминают авторы, сейчас сенаторы и депутаты получают столько же, сколько федеральные министры, а в 2016 году зарплаты парламентариев в несколько раз превышали средние по России.
Правительство законопроект не поддержало. В своем заключении кабмин ссылается на позицию Конституционного суда, согласно которой профессиональный характер депутатской работы - черта современного парламентаризма, а ограничения на занятие другой, помимо депутатской, оплачиваемой деятельностью - "общепринятый в правовых государствах с развитыми традициями демократии и парламентской деятельности принцип".
Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что депутаты и сенаторы обязаны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".
Последние новости
|
|
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 105
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»
Ну и посвящается.. Тому кто сам поймет.. Островок стабильности тут в газете есть Нам до понедельника оппонента съесть Нам до понедельника оппонента съеть Островок стабильности тут в газете есть.....
Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»
Форумчанин: кого хочешь пожаловатся? На форумчанов? На меня Уважаемый Енг постоянно жалуется например, но исключительно из сугубо личных побуждений , можно ли сказать что он хочет стабильности?...
Житель Костаная уже больше года ждет, когда дело о смерти его беременной жены дойдет до суда
Валентина: Коррупция , пофигизм врачей и бездействие чиновников погубили эту семью. Это моё личное мнение.. Причем тут коррупция и чиновники?
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Любителям выискивать мусор на улицах России посвящается: Любителям жаловаться на коллег администрациям, за глаза, им нарисуй что посвящается..
Форумчанин: На кого хочешь пожаловатся? На форумчанов? От нилюблю таких каторые пишуть неправильно! Не форумчанов , а форумчанинов!!!