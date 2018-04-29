Мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак - медики

Мужчины с крепким рукопожатием имеют больше шансов вступить в брак - к такому выводу пришли медики из Колумбийского университета в США, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на журнал SSM-Population Health.

В исследовании приняли участие пять тысяч человек, родившихся между 1923 и 1948 годами. У добровольцев измерили силу сжатия руки с помощью динамометра. После чего ученые изучили данные о семейной жизни участников исследования. Выяснилось, что люди со слабой хваткой значительно реже вступали в брак, чем добровольцы с крепким рукопожатием.

"Наши результаты свидетельствуют о том, что женщины отдают предпочтение партнерам, которые дают понять, что они сильны и здоровы", - говорит автор исследования профессор Вегард Скирбекк.

Ранее ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием в зрелом возрасте отличаются умственными способностями и развитой памятью. В работе утверждалось, что у людей со слабым рукопожатием меньше плотность одного из компонентов центральной нервной системы - белого вещества. Ранее ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте.