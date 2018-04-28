Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в Астане сказал сегодня, что государство должно быть «чутким» и пресекать попытки нарушения «стабильности», передает Радио "Азаттык".

Он не назвал тех, кто, по его мнению, мешает «стабильному развитию», но призвал «ставить таких людей на место».

- То там, то здесь выходят. То не нравится, это не нравится. Готовы схватиться за какой-нибудь недостаток в каком-то районе, и начинают раскручивать. Есть у нас и такая пресса. Вот наводнение на востоке, паводки, все кинулись, что весь Казахстан тонет. Понимаете? Надо быть чуткими в этом отношении. Надо таких людей на место ставить, где бы они ни были. Нам дороже всего наша стабильность и наше благополучие, - сказал Назарбаев.

Что подразумевается под словосочетанием «ставить на место», осталось за кадром. Назарбаев не стал называть СМИ, которые «раскручивают» недостатки в Казахстане.

На уходящей неделе международная прессозащитная организация «Репортеры без границ» оценила ситуацию со свободой слова в Казахстане как «плохую», подчеркнув, что «журналисты нередко подвергаются арестам, Интернет тщательно контролируем».

Назарбаев призвал на сессии АНК к социальному единству в стране, сказав, что «мы сумели сохранить священный оберег, защищающий нас от всех невзгод за годы независимости».

На сессии АНК присутствует более 1500 человек, это представители регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, представители религиозных объединений.

АНК была создана в 1995 году и обладает правом избирать в нижнюю палату парламента девять депутатов. Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять этот консультативно-совещательный орган.