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28.04.18 22:21
Читатель 1
Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»
Мда...уж, а "дров сейчас наломают", это точно(((( (это как директива к действию и отчётам)
28.04.18 22:18
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Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей «стабильности»

Радио "Азаттык"

28 апреля 2018, 17:08 |  Государство

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в Астане сказал сегодня, что государство должно быть «чутким» и пресекать попытки нарушения «стабильности», передает Радио "Азаттык".

Он не назвал тех, кто, по его мнению, мешает «стабильному развитию», но призвал «ставить таких людей на место».

- То там, то здесь выходят. То не нравится, это не нравится. Готовы схватиться за какой-нибудь недостаток в каком-то районе, и начинают раскручивать. Есть у нас и такая пресса. Вот наводнение на востоке, паводки, все кинулись, что весь Казахстан тонет. Понимаете? Надо быть чуткими в этом отношении. Надо таких людей на место ставить, где бы они ни были. Нам дороже всего наша стабильность и наше благополучие, - сказал Назарбаев.

Что подразумевается под словосочетанием «ставить на место», осталось за кадром. Назарбаев не стал называть СМИ, которые «раскручивают» недостатки в Казахстане.

На уходящей неделе международная прессозащитная организация «Репортеры без границ» оценила ситуацию со свободой слова в Казахстане как «плохую», подчеркнув, что «журналисты нередко подвергаются арестам, Интернет тщательно контролируем».

Назарбаев призвал на сессии АНК к социальному единству в стране, сказав, что «мы сумели сохранить священный оберег, защищающий нас от всех невзгод за годы независимости».

На сессии АНК присутствует более 1500 человек, это представители регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, представители религиозных объединений.

АНК была создана в 1995 году и обладает правом избирать в нижнюю палату парламента девять депутатов. Назарбаев наделен правом пожизненно возглавлять этот консультативно-совещательный орган.
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Комментарии к новости

* 112
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11343
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:27
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2693
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.04.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насколько всем известно , запретительные меры имеют обратный эффект , так что пусть все идет своим чередом , а то исполнительные чиновники возьмут под козырек и дров наломают ,
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Татьяна
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он не назвал тех, кто, по его мнению, мешает «стабильному развитию», но призвал «ставить таких людей на место».

на место- на нары или сразу к стенке? Ишь, распоясались журналюги. Нет никаких паводков, безработицы, льготники завалены бесплатными лекарствами. Стабильность и священные обереги.

новичёк
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 17:45
Комментарий удален модератором.

362
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент дал ясный Месседж, в том числе для тех кто живет за пределами РК и целый день поливает нашу страну и наш народ грязью.

nik58
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ратель уже попал 8-) Бузотеры :-)

Айка
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем нас грязью поливать у нас своей хватает. Все течет, все изменяется, время не остановить, только время сильнее всех. Если есть белое, значит есть черное, есть жизнь и смерть. Можно много законов натворить, однако законы природы никто не отменял. И наоборот, именно природа и только она может повернуть время вспять. Богат душой, но можешь быть не зряч, когда ты зрячь но беден духом, тогда тебе пусть что то будет пухом. Все это конечно каламбур, а кто сказал что день сей просто рай!

Гость
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как они все мечтают вернуть режим Союза, когда всё и вся было закрыто, одна газета Правда и одна программа Время, границу и инет на замок, журналисты долны быть ручными и кориться с их рук, и с преданностью заглядывать им в глаза и с радостно вилять.

53
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Как они все мечтают вернуть режим Союза, когда всё и вся было закрыто, одна газета Правда и одна программа Время,

Сколько Вам лет молодой человек?

Народный контроль
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напишите или по телевиденью объявите по какому номеру телефона или адрес эл.почты по которому можно обратиться с жалобой .

Народный контроль
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
362: Президент дал ясный Месседж, в том числе для тех кто живет за пределами РК и целый день поливает нашу страну и наш народ грязью.
Ага,как расписали что американцы будут строить военные базы в РК. Да же хоть и так, кому какое дело?

Читатель 1
Re: Назарбаев призвал «ставить на место» нарушителей...




Отправлено: 28.04.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда....уж, а "дров сейчас наломают", это точно(((( (это как директива к действию и отчётам)

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