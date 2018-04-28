Теплые ветреные дни ждут жителей Костанайской области

По прогнозам синоптиков, воскресный день, 29 апреля, будет отмечен летней температурой - плюс 20-25 градусов. Но местами ожидаются дожди и грозы, возможен даже град.

- 30 апреля и 1 мая по ночам еще возможны отрицательные температуры - до 2 градусов ниже нуля, но лишь местами. В основном же ночью будет 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем в понедельник и вторник будет тепло - 10-15, местами 18 градусов. 3 мая ночью ожидаем от нуля до 5 градусов, местами до 8 градусов со знаком «плюс». День будет теплым - 18-20, местами 23 градуса.

Все эти дни ожидаются осадки в виде дождя, а во вторник по северу области возможен мокрый снег. В среду вероятна гроза.

Ветер, по прогнозам, будет теплым, но сильным - 15-20 м/с.