Теплые ветреные дни ждут жителей Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, воскресный день, 29 апреля, будет отмечен летней температурой - плюс 20-25 градусов. Но местами ожидаются дожди и грозы, возможен даже град.
- 30 апреля и 1 мая по ночам еще возможны отрицательные температуры - до 2 градусов ниже нуля, но лишь местами. В основном же ночью будет 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Валентина ЗАГРЕБИНА. - Днем в понедельник и вторник будет тепло - 10-15, местами 18 градусов. 3 мая ночью ожидаем от нуля до 5 градусов, местами до 8 градусов со знаком «плюс». День будет теплым - 18-20, местами 23 градуса.
Все эти дни ожидаются осадки в виде дождя, а во вторник по северу области возможен мокрый снег. В среду вероятна гроза.
Ветер, по прогнозам, будет теплым, но сильным - 15-20 м/с.
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