Выступающим против прививок родителям разъяснили необходимость вакцинации на семинаре в Костанае

Семинар прошел в Костанае сегодня, 28 апреля, в рамках информационной кампании ВОЗ по пропаганде вакцинопрофилактики. На него пригласили родителей, выступающих против прививок для своих детей, и медработников, которые должны убедить пациентов в том, что вакцинация необходима.

В обсуждении приняли участие специалисты местного и республиканского уровня. Для журналистов провели отдельную пресс-конференцию и озвучили цифры, которые сегодня волнуют управление здравоохранения и департамент охраны общественного здоровья: за 1 квартал 2018 года в Костанайской области зарегистрировано 299 отказов от прививок по разным причинам.

- В целом ситуация неплохая, потому что имеется снижение, - уточнил руководитель департамента охраны общественного здоровья Костанайской области Орал БЕКМАГАМБЕТОВ. - Когда-то у нас было 350 отказов. Тем не менее, мы допрививаем: из этих 299 уже получили вакцину 26 детей. Но 28 вновь отказались. Приходится проводить большую работу в этом направлении.

Главная причина отказа - личные убеждения родителей (69,6%). Сейчас дети до достижения взрослого возраста должны получить от 7 до 9 прививок. Всего же нужно прививаться против 21 вакциноуправляемой инфекции.

- Вакцинация - это как раз мера, обеспечивающая снижение вакциноуправляемых заболеваний, - отметила заместитель директора департамента инфекционных и паразитарных болезней республиканского НПЦ санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава РК Айнагуль КУАТБАЕВА. - Вакцины были разработаны только в отношении таких инфекций, против которых не существует специфического лечения: острый вирусный гепатит А,В, корь, краснуха, пневмококковые инфекции.

Она добавила, что до внедрения вакцинации (1995-1997 годы) в Казахстане был высокий процент носителей этих заболеваний. К примеру, 10% населения были носителями вируса острого вирусного гепатита В. Спустя 20 лет это количество сократилось до 1%. В последние 5 лет ежегодно в Казахстане регистрируется от двух до пяти случаев этого заболевания.

Журналистов интересовал вопрос о том, какие вакцины используются в Казахстане и какую проверку они проходят до того, как попадают в поликлиники.

- Вакцины, поступающие в Казахстан, используются во всем мире, - ответила Айнагуль Куатбаева. - Мы используем только те вакцины, которые проходят сертификацию ВОЗ. Кроме того, каждая партия перед регистрацией проходит проверку на безопасность в республиканской иммунобиологической лаборатории.

По мнению Куатбаевой, родители отказываются от вакцинации своих детей, потому что никогда не видели последствий этих заболеваний. Она привела в пример европейские страны, где из-за отказа принимать прививки в последние 3-4 года фиксируются регулярные вспышки кори. Эта болезнь ведет к осложнениям и даже летальным исходам.

- За последние 20 лет мы предотвратили более 80 000 случаев заболевания острым вирусным гепатитом В, который приводит к раку печени, - сообщила Айнагуль Куатбаева. - Благодаря внедрению вакцины против пневмококковой инфекции в 2010 году процент заболевания детей пневмонией снизился от 40% до 2,5%. С 2009 года в Казахстане нет больных дифтерией.

Но вместе с пользой вакцинации действительно существует опасность, что она не подойдет ребенку и вызовет осложнения. Куатбаева пояснила, что такие случаи в Казахстане тоже есть, но мало.

- После получения прививки БЦЖ в Казахстане регистрируется около 20 случаев осложнения в год, - отметила она. - Это при том, что в год рождается до 350 0000 детей. Мировая статистика - такая же. Но вакцина БЦЖ существует одна, лучше нее еще не придумали. Это мы должны хорошо знать. Ребенок рождается стерильным в отношении туберкулеза, поэтому мы настаиваем на получении прививки БЦЖ в первые 4 суток после рождения.

Большинство осложнений связаны с индивидуальными особенностями организма. И здесь особую внимательность должны проявлять врачи, которые осматривают пациентов перед прививкой.

- В Казахстане есть разработанный список вопросов, которые врач должен задавать родителям, - рассказала Айнагуль Куатбаева. - Они должны рассказать врачу, что было вчера, что нового в рацион ребенка включили, были ли у него высыпания на препараты. Это все нужно учитывать. Если есть хоть малейшая причина отложить вакцинацию, это нужно сделать обязательно.

- Вакцинацию нужно проводить и детям с неврологическими патологиями, - добавила к.м.н. профессор кафедры неврологии КазНМУ им. С. Асфендиярова Гульнара МУХАМБЕТОВА. - Но нужно сначала определить стадию и степень заболевания. При достижении ремиссии, когда симптомы становятся минимальными, вакцинацию проводить можно. Инфекции такие дети тяжело переносят, поэтому их необходимо защитить.

Сейчас в Казахстане, по информации Айнагуль Куатбаевой, охват вакцинацией составляет от 95% до 98%. Число отказов - 0,04%. Для того, чтобы не спровоцировать вспышки заболеваний, порог не должен опускаться ниже 95%.

В Костанайской области, с учетом 299 случаев отказа, общий охват составляет 99%. Но в число этих 299 случаев, отметил Орал Бекмагамбетов, входят и те дети, которым те или иные прививки противопоказаны.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА