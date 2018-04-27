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drakon
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Дос
Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба
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Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба

fctobol.kz

27 апреля 2018, 17:06 |  Спорт

Директор ФК «Тобол» Николай ПАНИН прокомментировал решение решение комиссии по сертификации о допуске костанайского клуба к играм в Лиге Европы.

Фото из архива "НГ"

- Это решение явилось для нас неожиданностью, но раз такую ответственность на клуб возлагают - будем работать, - цитирует  Панина пресс-служба клуба.

Ранее Комиссия по сертификации Казахстанской федерации футбола отказала ФК «Ордабасы» в выдаче сертификата на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с невыполнением финансовых критериев (ст. 52, ст.52-бис - нарушение сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами) «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА».

Такой сертификат на основании спортивных результатов по итогам чемпионата РК среди команд Премьер-лиги сезона 2017 года и выполнения всех требований «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» получил ФК «Тобол» (Костанай).

Также участие в клубных соревнованиях, проводимых УЕФА, примут ФК «Астана» (Астана); ФК «Кайрат» (Алматы) и ФК «Иртыш» (Павлодар).
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Комментарии к новости

§ 112
Re: Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно будет посмотреть как наши с Реалом или с Баварией играть будут..
Профайл

Кустанаец 2
Re: Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы...




Отправлено: 27.04.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это теперь что, еще один повод для "гордости"?!! Потом будут визги радости что мы "вошли в восьмидесятку европейских команд". И сразу вопрос, сколько из бюджетных денег будет выплачено как взнос в эту "лигу"...?

Сергей
Re: Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы...




Отправлено: 27.04.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно Панин прокоментировал. :-)

362
Re: Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы...




Отправлено: 27.04.18 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно будет посмотреть как наши с Реалом или с Баварией играть будут..

Вот это да, дай Бог!!! и это увидим.

Дос
Re: Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы...




Отправлено: 27.04.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
как наши с Реалом или с Баварией играть будут

За что ты Реал и Баварию в Лигу Европы сослал, окаянный?

Гость
Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба




Отправлено: 27.04.18 - 19:29
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба
112


(Пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 19:33
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба




Отправлено: 27.04.18 - 19:35
Комментарий проходит проверку.

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