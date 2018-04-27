Решение об участии ФК "Тобол" в Лиге Европы прокомментировал директор клуба
fctobol.kz
Директор ФК «Тобол» Николай ПАНИН прокомментировал решение решение комиссии по сертификации о допуске костанайского клуба к играм в Лиге Европы.
Фото из архива "НГ"
- Это решение явилось для нас неожиданностью, но раз такую ответственность на клуб возлагают - будем работать, - цитирует Панина пресс-служба клуба.
Ранее Комиссия по сертификации Казахстанской федерации футбола отказала ФК «Ордабасы» в выдаче сертификата на право участия в соревнованиях, проводимых УЕФА в сезоне 2018/2019 года, в связи с невыполнением финансовых критериев (ст. 52, ст.52-бис - нарушение сроков контрольной даты погашения кредиторской задолженности перед налоговыми органами и социальными фондами) «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА».
Такой сертификат на основании спортивных результатов по итогам чемпионата РК среди команд Премьер-лиги сезона 2017 года и выполнения всех требований «Правил по сертификации футбольных клубов и финансовому фэйр-плей для участия в клубных турнирах УЕФА» получил ФК «Тобол» (Костанай).
Также участие в клубных соревнованиях, проводимых УЕФА, примут ФК «Астана» (Астана); ФК «Кайрат» (Алматы) и ФК «Иртыш» (Павлодар).
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