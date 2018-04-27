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drakon
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"Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен пропагандой ЗОЖ

27 апреля 2018, 14:50 |  Государство

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о методах пропаганды здорового образа жизни в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

На заседании коллегии Минздрава Биртанов обратился к представителям Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.

"Я ваш центр посещал в прошлом году. Говорил, что вы продолжаете работать по старинке. Вам деньги даешь, вы начинаете работать. Денег нет - стоите", - сказал Елжан Биртанов.

Министр отметил, что специалистам центра необходимо использовать возможности информационных технологий, соцсетей и мобильных приложений.

"Какие в этом направлении есть наработки? Вы привыкли тратить деньги на какие-то буклеты, на печатные материалы, которые никому уже не нужны, не интересны. Адресная группа, которая нам нужна, - это молодежь, родители детей, которые еще здоровые, здоровье которых мы хотим укреплять, они пользуются другими источниками информации", - отметил глава Минздрава.

Представитель национального центра заявила, что данная работа как раз и проводится их специалистами. В качестве аргументов была озвучена статистика страниц организации в соцсетях, где, по словам представителей организации, постоянно увеличивается число подписчиков.
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Комментарии к новости

§ 112
Re: "Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11314
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если я подпишусь в соцсетях хоть на миллионы разных сайтов, я стану здоровее?
Профайл

Zanoza
Re: "Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен...




Отправлено: 27.04.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""""Адресная группа, которая нам нужна, - это молодежь, родители детей, которые еще здоровые"""""""""""""""""

Ну, да... Зачем больным людям здоровый образ жизни?? Зачем облегчать им жизнь, и помогать жить без таблеток.... они, ведь так хорошо кормят нашу фармидустрию. Давайте поможем тем, кто не имеет доступа к соцсетям (по любой причине) как можно быстрее "отдать концы", и не портить статистику!

Бывалый
Re: "Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен...




Отправлено: 27.04.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вы продолжаете работать по старинке. Вам деньги даешь, вы начинаете работать. Денег нет - стоите

?
А нынче, не по старинке, положено без денег работать?
Где он столько альтруистов увидал?

гость
Re: "Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен...




Отправлено: 27.04.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно он все говорит! кому интересны эти буклеты жалкие? ведь толку-то от них ! А денег уходит на их изготовление целая туча. Работал в медицине. Эти ЗОЖевцы вообще ниочем. ни заинтересовать детей не могут, ни мероприятие на уровне провести. Шлют только свои письма: отчитайтесь, как провели мероприятие по профилактике ОРЗ, туберкулезу и т.д. Одно умеют хорошо-раскладывать и раздавать брошюрки.

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