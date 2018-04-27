"Привыкли тратить на буклеты". Биртанов недоволен пропагандой ЗОЖ

Министр здравоохранения Елжан Биртанов высказался о методах пропаганды здорового образа жизни в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

На заседании коллегии Минздрава Биртанов обратился к представителям Национального центра проблем формирования здорового образа жизни.

"Я ваш центр посещал в прошлом году. Говорил, что вы продолжаете работать по старинке. Вам деньги даешь, вы начинаете работать. Денег нет - стоите", - сказал Елжан Биртанов.

Министр отметил, что специалистам центра необходимо использовать возможности информационных технологий, соцсетей и мобильных приложений.

"Какие в этом направлении есть наработки? Вы привыкли тратить деньги на какие-то буклеты, на печатные материалы, которые никому уже не нужны, не интересны. Адресная группа, которая нам нужна, - это молодежь, родители детей, которые еще здоровые, здоровье которых мы хотим укреплять, они пользуются другими источниками информации", - отметил глава Минздрава.

Представитель национального центра заявила, что данная работа как раз и проводится их специалистами. В качестве аргументов была озвучена статистика страниц организации в соцсетях, где, по словам представителей организации, постоянно увеличивается число подписчиков.