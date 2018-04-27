Больной шизофренией пытался убить молотком двух мужчин в Костанайской области
В Костанайской области больной шизофренией пенсионер пытался убить двух мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: vestikavkaza.ru
Вечером 19 февраля 2018 года житель Лисаковска, вооружившись молотком, на лестничной площадке одного из жилых домов напал на двух мужчин. Потерпевшие были доставлены в Лисаковскую городскую больницу с переломом черепа и гематомой головы.
"Злоумышленник начал размахивать инструментом. В результате ему удалось нанести несколько ударов. В основном они пришлись на голову и верхние части тела двух мужчин", - сообщили в пресс-службе областного суда.
К счастью, довести дело до конца пенсионеру не удалось. Мать одного из потерпевших успела схватить за одежду мужчин, втянуть их в квартиру и закрыть входную дверь.
Согласно заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления 64-летний пенсионер страдал хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении.
Материалы дела уже поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
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