Быстрее не бывает

Форум
654
Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»
555107: матерь божья какая она страшенная Пойдет для СНГ, чо... тебе дженефер лопес или шакиру подавай, качество согласно проданным билетам, и голос тебе и внешность красивую подай за 18 000...
27.04.18 14:30
Бывалый
Флуд и оффтопик (часть 3)
гость: все что описал по ценам супермаркета в 30 литровый бак не влезет. Ты по ходу ни разу в жизни окрошку не готовил. Все правильно он расписал. У меня на окрошку 3-3,5 тыс уходит в сезон в...
27.04.18 14:29
гость
Капитальный ремонт проспекта Абая в Костанае - что произошло за зиму
переходил сейчас по перекрестку-Гоголя-Абая. впечатление как после бомбежки. провалившаяся брусчатка,грязь., кабели торчат. ржавые столбы освещения. кучи земли непонятно откуда. в одной яме...
27.04.18 14:28
Бывалый
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Кстати колбаса это если кусочек за 2000. Рекомендую любить себя и делать на вареном мясе. За 2000 можно взять 1 кг отменной постной вырезки без жилок и костей, сварить ее и нарезать в...
27.04.18 14:26
Татьяна
Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением
в 55 с тёплого креслица- на пенсию, подозреваю, вполне приличную. А женщины на вредных производствах- до 63 мантулить будут...
27.04.18 14:25
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Больной шизофренией пытался убить молотком двух мужчин в Костанайской области

27 апреля 2018, 13:13 |  Криминал

В Костанайской области больной шизофренией пенсионер пытался убить двух мужчин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: vestikavkaza.ru

Вечером 19 февраля 2018 года житель Лисаковска, вооружившись молотком, на лестничной площадке одного из жилых домов напал на двух мужчин. Потерпевшие были доставлены в Лисаковскую городскую больницу с переломом черепа и гематомой головы.

"Злоумышленник начал размахивать инструментом. В результате ему удалось нанести несколько ударов. В основном они пришлись на голову и верхние части тела двух мужчин", - сообщили в пресс-службе областного суда.

К счастью, довести дело до конца пенсионеру не удалось. Мать одного из потерпевших успела схватить за одежду мужчин, втянуть их в квартиру и закрыть входную дверь.

Согласно заключению амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления 64-летний пенсионер страдал хроническим психическим расстройством в виде параноидной шизофрении.

Материалы дела уже поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.04.18 13:50 В Костанае начали отключать отопление
27.04.18 11:21 Заместитель прокурора Костанайской области Адилхан Ерекешев ушел в отпуск с последующим увольнением
27.04.18 11:00 Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»
27.04.18 08:48 Смертельную аварию на узункольской трассе прокомментировали в ДВД Костанайской области
26.04.18 20:48 В Костанае появятся олимпийские плавательные дорожки и, возможно, быстрый лёд
26.04.18 19:23 Программу празднования Дня единства народа Казахстана опубликовала пресс-служба акима Костаная
26.04.18 18:11 Уголовного дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» в производстве департамента Нацбюро по противодействию коррупции нет
26.04.18 17:45 На сайте ГКП «Костанай-Су» теперь можно подать заявку на получение услуг и сверить показания счетчика
26.04.18 17:34 Велопробег, посвящённый отправке на фронт бойцов 151-й отдельной стрелковой бригады, провели в Костанае
26.04.18 16:06 Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев

Комментарии к новости

сергей кореец
Re: Больной шизофренией пытался убить молотком 2 мужчин в...




Отправлено: 27.04.18 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чего доказывать? больной человек нанес вред здоровью НО невменяемый, только в АКТАС и все.

Nataliya
Re: Больной шизофренией пытался убить молотком 2 мужчин в...




Отправлено: 27.04.18 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо наказать еще тех кто за ним смотрит

§ Змея Подколодная
Re: Больной шизофренией пытался убить молотком 2 мужчин в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 27.04.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как, ну как ,блин, шизофреник оказался в подъезде, а не на больничной кровати под капельницей в период обострения? Всех ответственных на нары, пусть посидят и подумают. Кругом коррупция и халатность.
Профайл

§ amduscias
Re: Больной шизофренией пытался убить молотком 2 мужчин в...
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6244
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 27.04.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Как, ну как ,блин, шизофреник оказался в подъезде, а не на больничной кровати под капельницей в период обострения?

Сейчас меньше госпитализируют их. Народ пачками с ума сходит, на всех мест не напасёшься.

Цитата:
Змея Подколодная:
Всех ответственных на нары, пусть посидят и подумают

Некоторые уже на нарах. За то, что мочат друг друга при помощи своих же пациентов.
Профайл

Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.

Ваше имя:
максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 184
Пользователей: 0
Всего: 184

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх