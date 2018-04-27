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Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»
555107: матерь божья какая она страшенная Пойдет для СНГ, чо... тебе дженефер лопес или шакиру подавай, качество согласно проданным билетам, и голос тебе и внешность красивую подай за 18 000...
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Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное интервью «НГ»

Дмитрий ПЕТРЕНКО

27 апреля 2018, 11:00 |  Культура

В рамках небольшого тура по городам Казахстана экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна СЕДОКОВА первым посетила Костанай. Далее – концерты в Алматы и Астане. Для интервью певица выбрала «НГ».

«Между нами кайф», «Холодное сердце» в тандеме с Джиганом, «Я хочу бежать к нему» и многие другие хиты в исполнении Анны Седоковой продолжают занимать первые строчки хит-парадов в России, странах СНГ и ближнего зарубежья. Седокова не раз признавалась и признаётся секс-символом, снималась для обложки журнала «Maxim» и многих других гламурных изданий. Она имеет актёрское образование и успешно реализует себя в киноиндустрии.

Концерт прошёл в гостиничном комплексе премиум-класса «Медеу». Цена билета на часовой концерт - 18 000 тенге. Естественно, и публика в зале вместимостью 300 человек была соответствующей. Выступали и другие артисты, но все ждали только её… И тут появляется она внутри живого квадрата - по периметру певицу сопровождали мужчины, довольно решительно настроенные и одетые преимущественно в чёрное. Но вскоре стало понятно, что это не телохранители, а просто команда Анны. Они, словно братья сестру, охраняли от малейших неприятностей, были рядом как на сцене, так и за её пределами.

Гул, овации, восторженные крики... «Привет, дорогая!» - кричали фанатки. Зажигала Анна на сцене нереально хорошо. Даже те, кто не знал её песен, начинал подпевать - от взрослых представительных мужчин до совсем юных девушек. Седокова пела в своё удовольствие, плясала и веселилась вместе с залом. Со всеми фотографировалась, делала селфи прямо на сцене. Один из поклонников, несмотря на протесты охраны гостиничного комплекса, на свой страх и риск взобрался на сцену и подарил шикарный букет певице. Она так обрадовалась, что поцеловала парня в щёку, тот был счастлив, как ребёнок. Еще один наш земляк подарил Седоковой букет и передал привет от своей дочери, после чего вместе с Анной на сцене они записали видеоответ с пожеланиями девочке.

Вместо заявленных 30 минут Седокова выступала перед костанайцами более часа

Вопреки утверждениям о том, что все поп-исполнители выступают под "фанеру", хочется заверить - Седокова поет только вживую! В Костанае она исполнила новую песню «Ни слова о нём», которая уже стала хитом.

На сцене она выступала дольше, чем оговаривалось. «Ну, что ещё одну и все?» - спрашивала певица. «Нееет!» - кричал в ответ зал. Исполнив еще две песни, Седокова по-хорошему удивила костанайцев: «Не сочтите за назойливость, но от хорошей публики не хочется и уходить... Я хочу сказать, что Казахстан занимает особое место в моём сердце. Я очень люблю Казахстан. Здесь самые искренние фанаты! Я вам клянусь, я говорю правду без какого-либо ложного пафоса. Я бы не хотела уходить на медленной песне». И продолжила зажигать на сцене на радость зрителям.

Не успела певица сойти со сцены, как её облепили фанатки с просьбами сфотографироваться. «Девочки у кого-нибудь есть блеск для губ? - спросила Седокова, немного смутившись, - а то я свой оставила где-то». И тут же блеском певицу обеспечили.

После качественно отработанного концерта и небольшого перерыва Анна Седокова ответила на вопросы «НГ».

- Анна, ты не раз признавалась самой сексуальной и желанной девушкой СНГ и России в целом. Откуда появляется время на тренировки при твоем графике работы?

- Мне кажется, надо же как-то поддерживать статус. Если ты сидишь, лежишь дома на диване, то не будешь признан. Всё это тяжёлая работа над собой, над своим телом и своим духом.

Анна Седокова: «Мне важно, чтобы я восхищалась любимым человеком, как и каждая женщина»

- Ты окончила с отличием музыкальную школу по классу фортепиано. Твоя мама была преподавателем музыки и английского языка. Скажи, твои дети уже испытывают влечение к музыке и к сцене?

- Знаете, Алинка ещё не определилась - она вроде да, но вроде нет. А Моника очень любит петь и Гектор очень любит танцевать. Поэтому я, конечно, не знаю, не уверена, что я прямо очень сильно буду хотеть, чтобы они занимались. Но если они такой сделают выбор, то да.

- Кстати о Гекторе. Имя само по себе очень необычное...

- А как вас зовут?

- Дмитрий Петренко.

- У вас да, достаточно обычное, - рассмеялась Анна.

- Спасибо, я сочту это за комплимент. Но с чем связан такой выбор имени для вашего сына? Из-за «Илиады» Гомера, фильма «Троя»...

- Какой вы молодец вообще. Нет, на самом деле, когда я думала, как назвать сына, мне очень хотелось как раз, как и у вас - с буквой «р». Потому что мне казалось, что «р» придаёт имени такую вот, знаешь, мужественность - Дмитрррий, например. У меня были варианты: Дамир, Роман - так зовут моего брата. Потом выбрала Гектор. Я очень люблю фильм «Троя», вы совершенно правы. Там, собственно, и подсмотрела.

- Аня, существует мнение, что к красивым девушкам, тем более - знаменитым девушкам, мужчины опасаются подступаться. Какое значение для тебя имеет статус твоего избранника?

- Статус… Для меня имеют значение желания моего избранника, не знаю, горение его... И я очень… ну… Мне важно, чтобы я восхищалась человеком, как и каждая женщина, знаешь. У меня планка высокая, потому что я-то многое видела в этой жизни. Поэтому мне хочется, чтобы я искренне уважала своего мужчину. И не важно - пускай он будет профессионалом, не знаю кем, в какой-то простой профессии или строит космические корабли, пускай он будет там лучшим. А статус... Не знаю.

- Какие самые значимые поступки, возможно - самые смелые, делали для тебя мужчины?

- Во-первых, я надеюсь, что эти поступки ещё впереди, - рассмеялась Анна. - Знаешь, для нас, девочек, очень важно, чтобы мы жили с каким-то ощущением - вот-вот сейчас, вот оно – счастье. И... Я всё так же верю, продолжаю верить, верю в то, что вот-вот оно сейчас и произойдёт.

- А какие самые безумные поступки ради мужчин делала ты?

- Не знаю… Для меня вообще это преодоление границ, перелёты многочасовые, когда ты хочешь просто увидеть человека, просто поцеловать и улететь обратно.

- Что больше всего тебя может привлечь в мужчине?

- Забота. Мне кажется, все мы, девочки, сейчас очень-очень скучаем по такому качеству, как забота, как внимание. Какое-то вот такое простое мужское крепкое плечо.

- Спасибо, Аня.

- Спасибо тебе большое, - улыбнулась Анна. - Рада с вами пообщаться.

На нас певица произвела впечатление очень доброго и отзывчивого человека. Она, безусловно, очень сильная личность. Мать троих детей, держит себя в отличной форме, все учебные заведения окончила на отлично, обладает шикарным голосом и самозабвенно отдаётся любимому делу. Такая она, Анна Седокова.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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Бывалый
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Здесь самые искренние фанаты!

Ну с голодухи-то тут любому заезжему рады...
Не избалованы просто вниманием творческих людей...

555107
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
матерь божья какая она страшенная

654
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для наших некоторых, наверное как глоток воды в пустыне, так они преклоняются пред Российскими музыкантами, хотя как певица средненькая, уровня областной филармонии.

236
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему зрителей не покажут, которые купили билеты за 18 000 тенге?

654
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
билета на часовой концерт - 18 000 тенге. Естественно, и публика в зале вместимостью 300 человек была соответствующей.

мне не понятна, фраза "зал вместимостью 300 человек был соответствующий" в смысл полный был или пустой?

Дамир
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Татарочка, что ли?

Жека
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555107:
матерь божья какая она страшенная

Что же ты хотел, мать троих детей.

§ 112
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У украинцев шоу бизнес конечно сильный..
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марина
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555107:
матерь божья какая она страшенная

прям мои мысли озвучены

Дамир
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:30
Комментарий удален модератором.

Бот
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555107:
матерь божья какая она страшенная


ваше фото в студию. или его только в комнату страха можно?

Цитата:
654:
так они преклоняются пред Российскими музыкантами,


зависть плохая черта.
для тебя неуча --это украинская поп-певица, актриса, теле- и радиоведущая---
но тебе же это пофик, тебе надо россиян об ..ть как всегда.

Все просто
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
творческих людей.

Это что, по твоему творчество? Интересно, акиматовский работник, и такое извращенное понятие о творчестве.

§ 112
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11297
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.04.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лорак была, Каменских вроде тоже, Потап не приезжал вроде и Верка Сердючка..
Профайл

Бывалый
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 13:22
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Анна Седокова после концерта в Костанае дала эксклюзивное...




Отправлено: 27.04.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Это что, по твоему творчество?

По моему - нет.
Поэтому меня на таких концертах и не бывает.

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