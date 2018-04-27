Смертельную аварию на узункольской трассе прокомментировали в ДВД Костанайской области
Фотографии той страшной аварии, произошедшей на трассе Костанай-Узунколь, в редакцию 21 апреля прислал пользователь под ником Владислав. На них виден полностью сгоревший автомобиль, смятый от удара со зданием.
Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, авария произошла 20 апреля на 125 км этой автодороги. За рулем автомобиля «Daewoo Nexia»находился 33-летний мужчина. На повороте в сторону поселка Красная Пресня он влетел в заброшенное здание, от столкновения автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте.
Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Назначены экспертизы.
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