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Медный
Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и мессенджеров в РК по вечерам
Сергей_я: Прям интересно стало что это за ДВК такой те же фаберже что и нынешние, только в профиль
27.04.18 08:44
Дантист
В Костанае появятся олимпийские плавательные дорожки и, возможно, быстрый лёд
В свете новых решений надо все это перенести в Нью Васюки!
27.04.18 08:37
Медный
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
Солнышко: выглядел как серый мешок. www.ng.kz чоооооооооООО? O_o Не верь глазам своим? [Исправлено: Медный, 27.04.2018 - 08:35]
27.04.18 08:34
Солнышко
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
yudjin: ну таки, Солнышко, скажите, мешки то с корней сымали, али туды их зарыли? Там мешков не было. Просто ком земли, после того как с него сняли упаковку выглядел как серый мешок. :-)
27.04.18 08:28
CrazyBeaver
Очередь в онкодиспансер в Костанае
Не знаю, мама ходила к мамологу, пришла к пол 9, взяла талончик, через 40 минут вышла от мамологу с результатами осмотра и снимками. Так что вытряхните из своих голов совок и приезжайте нормально. А...
27.04.18 08:28
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Смертельную аварию на узункольской трассе прокомментировали в ДВД Костанайской области

27 апреля 2018, 08:48 |  Происшествия

Фотографии той страшной аварии, произошедшей  на трассе Костанай-Узунколь, в редакцию 21 апреля прислал пользователь под ником Владислав. На них виден полностью сгоревший автомобиль, смятый от удара со зданием.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области, авария произошла 20 апреля на 125 км этой автодороги. За рулем автомобиля «Daewoo Nexia»находился 33-летний мужчина. На повороте в сторону поселка Красная Пресня он влетел в заброшенное здание, от столкновения автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (нарушение правил дорожного движения). Назначены экспертизы.
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