В Костанае появятся олимпийские плавательные дорожки и, возможно, быстрый лёд

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщил на брифинге в областном пресс-клубе руководитель областного управления физкультуры и спорта Евгений ВИЛЬЯМС.

Встреча с журналистами была посвящена реализации проектов государственно-частного партнёрства в сфере физкультуры и спорта в 2017-2018 годах: долгосрочной аренде спорткомплекса «Футзал Арена» в Рудном и Дворца силовых единоборств в Костанае, а также строительству футбольного манежа, спортивно-развлекательного комплекса и здания бассейна в Костанае.

– Спортивно-развлекательный комплекс - сооружение универсальное, оно рассчитано на 1 006 мест, - отметил Вильямс. - Поставлено уже профессиональное оборудование по волейболу и баскетболу. Специалисты из баскетбольного клуба "Тобол" отметили, что можно проводить международные соревнования в данном зале.

Профессиональная команда волейболисток осталась без места для тренировок после закрытия спортзала «Иволга». Поэтому зал будет предоставлен для тренировок и проведения соревнований баскетбольному клубу "Тобол", волейбольной команде и детским группам ДЮСШ.

– Уникальный проект по строительству бассейна с дорожками на 50 м, у нас в области нет ни одного бассейна с таким расстоянием, - сообщил руководитель управления. - Это олимпийский стандарт. 10 дорожек, к которым предъявлены максимальные требования. Находится он в Северо-Западном районе Костаная. Стоимость проекта - около 2 млрд 165 млн тенге. Конечно же, он будет ориентирован на пловцов ДЮСШ № 1.

На брифинге сообщили о планах строительства нового Ледового дворца на 2 500 мест, но здесь договор еще не заключён. Переговоры ведутся с консорциумом совместного предприятия Чехии и Словакии. Инициатива строительства частная, выгода для администрации города в том, что обслуживать объект будет та компания, которая его построит. Причем в течение длительного времени Ледовый дворец будет предоставлять около 5 часов в день бесплатно для тренировок местных спортсменов. Качество данного объекта, пояснил Евгений Вильямс, разительно отличается от нынешнего Дворца спорта. так как в нем будет быстрый лед. Окончание реализации проекта планируется на 2019 год. Разместится объект в микрорайоне Юбилейный. Ледовый дворец больше относится к профессиональному спорту, чем к массовому катанию на коньках. А Дворец спорта будет предоставлен частникам для проката коньков.

Судя по планам управления, получается, что государству выгоднее арендовать спортивные объекты у частников, чем содержать.

- Да, - согласился Евгений Вильямс, отвечая на вопрос "НГ". - Дело в том, что если государство построит свой объект, например, тот же зал тяжёлой атлетики, закупить олимпийское оборудование будет проблематично из-за ограничений по государственным закупкам.

Помимо крупных сооружений, будут строиться детские площадки в городских дворах. В 2017 году было сдано 14 универсальных площадок, в 2018-м планируется построить еще 13.