Уголовного дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» в производстве департамента Нацбюро по противодействию коррупции нет
Ольга ЛИХОГРАЙ
Об уровне коррупции в Казахстане и Костанайской области представители департамента Национального бюро по противодействию коррупции и департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции области рассказали сегодня, 26 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе.
По информации руководителя департамента Нацбюро Елдоса САГИЕВА, в 2017 году в регионе было 180 уголовных дел, связанных с коррупцией.
- По этим делам 65 лиц осудили, 45 приговорили к лишению свободы, из них 22 - руководители госорганов области, - пояснил Сагиев. - За первый квартал 2018 года уже зарегистрировано 35 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями.
И. о. руководителя департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ добавил: согласно опросу, в 2013 году 40% граждан РК отвечали, что сталкивались с коррупцией, а в 2018 - уже только 29%. В 2013 году 19% граждан сообщали, что уровень коррупции в нашей стране снижается, в 2018-м о снижении уровня коррупции заявили уже 37% казахстанцев.
- Самыми коррумпированными, по мнению казахстанцев, остаются сотрудники правоохранительных органов, судьи и представители бизнес-среды, - отметил Искендиров. - Наименее коррумпированными - высокопоставленные чиновники.
Корреспондент «НГ» спросила о резонансном уголовном деле в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» Беймбета Тлеуманбетова, которое было возбуждено по подозрению в хищении средств и незаконном начислении заработной платы. О нем стало известно в ходе рассмотрения в суде № 2 Костаная другого дела - в отношении и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата Успанова. Недавно оно было возвращено в областную прокуратуру на полное уголовное расследование. В суде проходивший по делу потерпевшим руководитель отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай» Данияр Нуртасов заявил, что Успанов подстрекал его к даче взятки, чтобы «замять дело» в отношении Тлеуманбетова. Государственный обвинитель Ермек Мусафиров тогда же коротко пояснил, что дело против Тлеуманбетова «находится в производстве». Данияр Нуртасов также заявил в суде, что работал вместе с Тлеуманбетовым в областной прокуратуре.
- У нас в производстве дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» нет, - сообщила на брифинге старший офицер департамента Нацбюро по противодействию коррупции Гульмира ЖАКУПОВА. - Было только дело в отношении Кайрата Успанова.
Последние новости
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz
Пользователей: 0
Всего: 168
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
А чтобы в ногу с приграничной Россией не шли. Не угадали... Чтобы к Китаю быть ближе...
112: Я то думал шо у меня с давлением и все такое.. да,утебя с давлением. у тебя отход ко сну в в пять часов утра, встаешь в 13.00. привыкаешь к времени по американски, НАТО? тренеруйся, может...
То-то я думаю, что обеденное время как раз с 13.30 до 14.30 самое то...
Юрист Оксана Владимировна: Из дела понятно, что подсудимые состояли в приятельских отношениях с потерпевшим так или иначе в чём собственно и подлость по мимо самого преступления, но и потерпевшему...
Ну да, тута один серакузец уже летал, рубился что Тобол будет играть только на Центральном, миллиард вбухал, а где Тобол? В Тобыле(затобльске).