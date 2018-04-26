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Уголовного дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» в производстве департамента Нацбюро по противодействию коррупции нет

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 апреля 2018, 18:11 |  Криминал

Об уровне коррупции в Казахстане и Костанайской области представители департамента Национального бюро по противодействию коррупции и департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции области рассказали сегодня, 26 апреля, на брифинге в областном пресс-клубе.

По информации руководителя департамента Нацбюро Елдоса САГИЕВА, в 2017 году в регионе было 180 уголовных дел, связанных с коррупцией.

- По этим делам 65 лиц осудили, 45 приговорили к лишению свободы, из них 22 - руководители госорганов области, - пояснил Сагиев. - За первый квартал 2018 года уже зарегистрировано 35 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями.

И. о. руководителя департамента по делам госслужбы Асхат ИСКЕНДИРОВ добавил: согласно опросу, в 2013 году 40% граждан РК отвечали, что сталкивались с коррупцией, а в 2018 - уже только 29%. В 2013 году 19% граждан сообщали, что уровень коррупции в нашей стране снижается, в 2018-м о снижении уровня коррупции заявили уже 37% казахстанцев.

- Самыми коррумпированными, по мнению казахстанцев, остаются сотрудники правоохранительных органов, судьи и представители бизнес-среды, - отметил Искендиров. - Наименее коррумпированными - высокопоставленные чиновники.

Корреспондент «НГ» спросила о резонансном уголовном деле в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» Беймбета Тлеуманбетова, которое было возбуждено по подозрению в хищении средств и незаконном начислении заработной платы. О нем стало известно в ходе рассмотрения в суде № 2 Костаная другого дела - в отношении и. о. директора РГП «Енбек-Костанай» Кайрата Успанова. Недавно оно было возвращено в областную прокуратуру на полное уголовное расследование. В суде проходивший по делу потерпевшим руководитель отдела госзакупок РГП «Енбек-Костанай» Данияр Нуртасов заявил, что Успанов подстрекал его к даче взятки, чтобы «замять дело» в отношении Тлеуманбетова. Государственный обвинитель Ермек Мусафиров тогда же коротко пояснил, что дело против Тлеуманбетова «находится в производстве». Данияр Нуртасов также заявил в суде, что работал вместе с Тлеуманбетовым в областной прокуратуре.

- У нас в производстве дела в отношении директора РГП «Енбек-Костанай» нет, - сообщила на брифинге старший офицер департамента Нацбюро по противодействию коррупции Гульмира ЖАКУПОВА. - Было только дело в отношении Кайрата Успанова.
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