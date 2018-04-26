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Велопробег, посвящённый отправке на фронт бойцов 151-й отдельной стрелковой бригады, провели в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

26 апреля 2018, 17:34 |  Общество

Старт велопробегу был дан в парке Победы. Перед этим состоялась церемония возложения цветов к монументу, установленному в честь бойцов 151-й отдельной стрелковой бригады.

Почтить их память пришли ветераны Великой Отечественной войны, легкоатлеты из спортклуба «Жуйрик», воспитанники велосекции областной ДЮСШ, работники государственных учреждений, ветераны спорта, а также курсанты Академии МВД РК во главе с начальником академии, генералом-майором полиции Мирланом Кызыловым.

В пробеге приняли участие 160 велосипедистов, замыкали строй курсанты Академии МВД, которые бежали, держа строй, дистанцию 3,5 км - до СШ № 1. Сопровождение обеспечивали сотрудники дорожной полиции, карета скорой помощи, пассажирский автобус, на котором везли ветеранов войны и труда, машина мехпомощи велосипедистам.

151-я отдельная стрелковая бригада была сформирована в Кустанае, 26 апреля 1942 года она отправилпсь на фронт. Позже была переформирована в 150-ю Краснознаменную Идрицко-Берлинскую ордена Кутузова 2 степени стрелковую дивизию. Штурмовой группой дивизии, которая пробилась в здание Рейхстага и водрузила Знамя Победы, командовал наш земляк - Герой Советского Союза, старший сержант Илья Яковлевич Сьянов.

- В ходе боёв 151-я бригада стала основой формирования 150-й стрелковой дивизии, но уже под номером 756-го стрелкового полка. Она прошла в Третьей ударной армии путь из-под Ленинграда на Северо-Западном фронте до Берлина, - напомнил собравшимся почётный гражданин Костаная и Костанайской области, участник битвы на Курской дуге Михаил ПОДОЛЯКОВ. - Знамя, воздвигнутое над Рейхстагом, было передано 756-му полку, где были и кустанайцы. Копия этого знамени хранится в музее 151-й мотострелковой бригады в СШ № 4. Дорогие участники митинга! Мы, старшее поколение, фронтовики, труженики тыла обращаемся к молодому поколению - помните подвиг своего старшего поколения, повторяйте его, укрепляйте его! А если потребуется - в наши непростые времена это не исключено - и ратным подвигом поддержите! Сегодня над миром вновь сгущаются тучи угрозы войны. Будьте готовы, укрепляйте Родину!



Организатором велопробега выступили акимат Костаная совместно с Академией МВД РК. Велосипедисты отправились на городское кладбище, где возложили цветы на могилу Ильи Съянова, и вернулись в город. На обратном пути, возле "Автодома", к ним тоже присоединились легкоатлеты. Общая протяженность маршрута велопробега составила 25 км.


- Участие приняли все желающие, - рассказал «НГ» руководитель отдела физической культуры и спорта акимата Костаная Гумар АБЗУЛИНОВ. - В частности, 20 человек изъявило желание от поликлиник, 19 - от общественного фонда "ГРИН", 40 государственных служащих из акимата Костаная. Этот пробег мы проводим каждый год 26 апреля.

Местом завершения вело-пешего пробега стала площадь перед Городской школой детского творчества - в 1942 году здесь провожали бойцов на фронт.

Курсанты Академии МВД РК продемонстрировали, что такое полицейский вальс, в красивом танце кружась с партнёршами под музыку Георгия Свиридова к фильму по повести Пушкина "Метель".

Участников велопробега наградили памятными грамотами.
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Комментарии к новости

Патриот
Re: Велопробег, посвящённый отправке на фронт бойцов 151-й...




Отправлено: 26.04.18 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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