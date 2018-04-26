Программу празднования Дня единства народа Казахстана опубликовала пресс-служба акима Костаная

Праздник единства народа Казахстана в Костанае будут отмечать с 26 апреля. Локальные мероприятия пройдут в библиотеках, Городской школе детского творчества, художественной школе и школе технического творчества.

1 мая праздник переместится в центр города. По сообщению пресс-службы акима Костаная, в Сити-центре организуют песенно-танцевальные программы, выставку национальных безалкогольных напитков и турнир по тогызкумалаку.

В течение трех дней, с 1-го по 3 мая, в Теннисном центре пройдет открытый городской турнир по настольному теннису.

Программа праздничных мероприятий