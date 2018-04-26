Программу празднования Дня единства народа Казахстана опубликовала пресс-служба акима Костаная
Татьяна НАЗАРУК
Праздник единства народа Казахстана в Костанае будут отмечать с 26 апреля. Локальные мероприятия пройдут в библиотеках, Городской школе детского творчества, художественной школе и школе технического творчества.
1 мая праздник переместится в центр города. По сообщению пресс-службы акима Костаная, в Сити-центре организуют песенно-танцевальные программы, выставку национальных безалкогольных напитков и турнир по тогызкумалаку.
В течение трех дней, с 1-го по 3 мая, в Теннисном центре пройдет открытый городской турнир по настольному теннису.
Программа праздничных мероприятий
-
№
Название мероприятий
Время
проведения
Место проведения
5
Концерт «Великий Казахстан!»
26 апреля
ДМШ № 1
6
Праздник «Сердца единством тесным слиты»
27 апреля
14.00
ГДБ им. А.С. Пушкина
7
Конкурсно-развлекательная программа «Мы - одна семья»
27 апреля
15.00
Дворовый клуб
8
Фестивальная концертная программа «Қазақстан бар ұлысқа шанырақ»
28 апреля
1 филиал ДК «Мирас»
9
Фестиваль детского национального творчества «Одна страна! Одна судьба! Один народ!»
28 апреля
Холл
школы детского товрчества
10
Соревнования по трассовому моделизму
29 апреля
15.00
Фойе Городской школы технического творчества
11
Школьная выставка художественных работ
30 апреля - 30 мая
Художественная школа
1 мая
12
Выставка и защита национальных безалкогольных напитков
12.00
Сити-центр
13
Пленэр «Краски мира»
12.00
Сити-центр
14
Парад национальных танцев «Би өнері – әлемнің рухани елшесі»
12.00
Сити-центр
15
Музыкально-этнографический праздник «Платок как символ женской красоты в национальных культурах»
13.00
Сити-центр
16
Концертная программа «Туған жер – Туған ел. Бір халық - бір ел»
14.00
Сити-центр
17
Городской турнир по тогызкумалаку, посвященный Дню единства народов Казахстана
15.00
Сити-центр
18
Открытый городской турнир по настольному теннису
1-3 мая
Теннисный центр
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