На сайте ГКП «Костанай-Су» теперь можно подать заявку на получение услуг и сверить показания счетчика
Татьяна НАЗАРУК
Сайт ГКП «Костанай-Су» (kostanay-su.kz) модернизировали и добавили множество новых функций. В частности, теперь можно онлайн подать заявку или вызвать на дом контролера. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».
Среди предлагаемых услуг на сайте: подключение холодной воды после оплаты долга, опломбирование нового счетчика, снятие пломбы, изменение количества проживающих.
На сайте можно не только подавать заявки на услуги, но и получить счета-извещения, передать показания счетчика и выполнить сверку.
- И это еще не все обновления, которые мы планируем сделать на нашем сайте, - отметила пресс-секретарь предприятия Майя АКБАСОВА. - Все онлайн-заявки у нас будут обрабатываться специалистом, которого закрепили за сайтом. Вы подаете заявки, мы их у себя регистрируем, по необходимости отправляем к вам контролера.
Также на сайте можно посмотреть, имеется ли у вас задолженность.
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