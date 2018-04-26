На сайте ГКП «Костанай-Су» теперь можно подать заявку на получение услуг и сверить показания счетчика

Сайт ГКП «Костанай-Су» (kostanay-su.kz) модернизировали и добавили множество новых функций. В частности, теперь можно онлайн подать заявку или вызвать на дом контролера. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».

Среди предлагаемых услуг на сайте: подключение холодной воды после оплаты долга, опломбирование нового счетчика, снятие пломбы, изменение количества проживающих.

На сайте можно не только подавать заявки на услуги, но и получить счета-извещения, передать показания счетчика и выполнить сверку.

- И это еще не все обновления, которые мы планируем сделать на нашем сайте, - отметила пресс-секретарь предприятия Майя АКБАСОВА. - Все онлайн-заявки у нас будут обрабатываться специалистом, которого закрепили за сайтом. Вы подаете заявки, мы их у себя регистрируем, по необходимости отправляем к вам контролера.

Также на сайте можно посмотреть, имеется ли у вас задолженность.