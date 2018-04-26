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Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»
А чтобы в ногу с приграничной Россией не шли. Не угадали... Чтобы к Китаю быть ближе...
26.04.18 22:06
рудничанин
Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»
112: Я то думал шо у меня с давлением и все такое.. да,утебя с давлением. у тебя отход ко сну в в пять часов утра, встаешь в 13.00. привыкаешь к времени по американски, НАТО? тренеруйся, может...
26.04.18 21:24
урри
Евгений ШИБАРШИН: «Нецелесообразно»
То-то я думаю, что обеденное время как раз с 13.30 до 14.30 самое то...
26.04.18 21:24
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Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в Костанае
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26.04.18 21:20
Иолис
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Ну да, тута один серакузец уже летал, рубился что Тобол будет играть только на Центральном, миллиард вбухал, а где Тобол? В Тобыле(затобльске).
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На сайте ГКП «Костанай-Су» теперь можно подать заявку на получение услуг и сверить показания счетчика

Татьяна НАЗАРУК

26 апреля 2018, 17:45 |  ЖКХ

Сайт ГКП «Костанай-Су» (kostanay-su.kz) модернизировали и добавили множество новых функций. В частности, теперь можно онлайн подать заявку или вызвать на дом контролера. Об этом «НГ» сообщили в пресс-службе ГКП «Костанай-Су».

Среди предлагаемых услуг на сайте: подключение холодной воды после оплаты долга, опломбирование нового счетчика, снятие пломбы, изменение количества проживающих.

На сайте можно не только подавать заявки на услуги, но и получить счета-извещения, передать показания счетчика и выполнить сверку.

- И это еще не все обновления, которые мы планируем сделать на нашем сайте, - отметила пресс-секретарь предприятия Майя АКБАСОВА. - Все онлайн-заявки у нас будут обрабатываться специалистом, которого закрепили за сайтом. Вы подаете заявки, мы их у себя регистрируем, по необходимости отправляем к вам контролера.

Также на сайте можно посмотреть, имеется ли у вас задолженность.
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