Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев

Госслужащие управлений и аппарата акимата Костанайской области присоединились к республиканской акции «Посади свое дерево» сегодня, 26 апреля. Саженцы из местного «Пригородного» и питомника Тарановского района высадили в районе Назарбаев интеллектуальной школы.

- Общая территория посадки - около двух гектаров, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Всего высаживаем 1 000 саженцев. Среди них - березы, тополя, рябины, яблони-дички и канадские ели. Последние брали в питомнике Тарановского района.

Одну из канадских елей в большую подготовленную яму посадил заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. Он был в белых перчатках и с удовольствием позировал перед фотокамерами.

Пятнадцать саженцев сообща высадили представители Костанайской областной мечети, Рудненской епархии, Евангелистской христианской церкви и религиозного объединения «Источник жизни».

- Представители разных религий пришли специально, чтобы вместе принять участие в акции, - сообщил «НГ» сотрудник костанайского управления по делам религии Сапаргали АБДИЕВ. - Казахстан - дружная страна, в которой живут люди, исповедующие разные религиозные взгляды.

Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ, который присоединился к акции чуть позже остальных, рассказал, что традиция высаживать саженцы в рамках акции «Посади свое дерево» - ежегодная.

- В Костанае каждый год высаживается по 1 000 деревьев различных пород, - сказал Жакупов. - В этом году акция впервые прошла в одном месте, где собрались госслужащие всех областных и городских управлений.

Представители акимата также пообещали обеспечить своевременный и хороший уход за деревьями в будущем. Пока сотрудники акиматов трудились с лопатами и таскали ведрами воду, в специально натянутой палатке их ждали несколько больших коробок с печеными пирожками.

Возле коробок стояли девушка и парень, которые рассказали «НГ», что всего к месту посадки привезли 600 пирожков с картошкой, а также большую флягу с горячим чаем. Чай и пирожки пообещали раздать всем участникам акции.