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Добринцофф
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
Скажите пож.чё арка на пятом фото чё строят?
26.04.18 17:07
Верните время!!!
Изменение границы часового пояса в Костанайской области сочли нецелесообразным
Конечно нужно перевести время, как было раньше. Когда переводили время по Астане, что то не больно считали экономическую составляющую, а как назад вернуть, так придумали повод. Вон сколько денег...
26.04.18 16:57
Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
ПС. А так в принципе нормальный ход. Там итак каждую весну застой воды, а теперь, как деревья подрастут и земля будет в тени, вообще болото непролазное там будет... Лягушки будут квакать, комарье...
26.04.18 16:55
seroff
Капитальный ремонт проспекта Абая в Костанае - что произошло за зиму
вы посмотрите как брусчатку возле почтамта демонтируют её только в утиль,а не на тратуары деньги в карман
26.04.18 16:55
Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
березы, тополя, рябины, яблони-дички и канадские ели Чо за каша? Почему клена нет? А где черешня, вишня, груша, смородина, облепиха, ива, дуб, кедр, а также помидоры, огурцы, малина, крыжовник,...
26.04.18 16:53
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Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев

Ольга ЛИХОГРАЙ

26 апреля 2018, 16:06 |  Общество

Госслужащие управлений и аппарата акимата Костанайской области присоединились к республиканской акции «Посади свое дерево» сегодня, 26 апреля. Саженцы из местного «Пригородного» и питомника Тарановского района высадили в районе Назарбаев интеллектуальной школы.

- Общая территория посадки - около двух гектаров, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Всего высаживаем 1 000 саженцев. Среди них - березы, тополя, рябины, яблони-дички и канадские ели. Последние брали в питомнике Тарановского района.

Одну из канадских елей в большую подготовленную яму посадил заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. Он был в белых перчатках и с удовольствием позировал перед фотокамерами.

Пятнадцать саженцев сообща высадили представители Костанайской областной мечети, Рудненской епархии, Евангелистской христианской церкви и религиозного объединения «Источник жизни».

- Представители разных религий пришли специально, чтобы вместе принять участие в акции, - сообщил «НГ» сотрудник костанайского управления по делам религии Сапаргали АБДИЕВ. - Казахстан - дружная страна, в которой живут люди, исповедующие разные религиозные взгляды.

Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ, который присоединился к акции чуть позже остальных, рассказал, что традиция высаживать саженцы в рамках акции «Посади свое дерево» - ежегодная.

- В Костанае каждый год высаживается по 1 000 деревьев различных пород, - сказал Жакупов. - В этом году акция впервые прошла в одном месте, где собрались госслужащие всех областных и городских управлений.

Представители акимата также пообещали обеспечить своевременный и хороший уход за деревьями в будущем. Пока сотрудники акиматов трудились с лопатами и таскали ведрами воду, в специально натянутой палатке их ждали несколько больших коробок с печеными пирожками.

Возле коробок стояли девушка и парень, которые рассказали «НГ», что всего к месту посадки привезли 600 пирожков с картошкой, а также большую флягу с горячим чаем. Чай и пирожки пообещали раздать всем участникам акции.
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Комментарии к новости
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удивленный
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как же , они садили, а кто их "работу" выполнял?
и ничего не случилось без них? и жизнь не остановилась?
может пусть садят и поливают все пять дней в неделю.
хоть реальный результат можно увидеть

§ юля елиссева
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1102
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 26.04.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезное мероприятие!
Придем на смену нынешнему акиму, следующий временщик и решит что тут надо непременно что-то построить. И пойдут под снос деревья. Пришедший на смену второму, третий акимчик решит, что деревья сильно большие и даст команду их очурбанить.
так стоит ли тратить бюджетные деньги на посадку саженцев, на белые перчатки зам. акима? все равно ведь деревцам сим долго не жить!
Профайл

госслужащий
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну ребят, ну почему именно такой заголовок... ну неужели именно с сарказмом нужно это писать

ирина
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В рабочий день? И еще пирожки на халяву, за чей счет банкет? Можно было и в выходной и со своим пайком. Такая масса бездельников, ненужных чиновников, без которой жизнь в городе не остановилась..

правп
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
место под следующий макдоналдс готовят

Инженер
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Офигенно! А по ул.Кобланды батыра,видать , чиновникам также самим нужно было высаживать...Ну и пирожки раздать бесплатные... А то,по-видимому, на той улице три раза не те люди высаживали саженцы .поэтому деревья не принялись, да и я мы не такие видать глубокие были...

§ yudjin
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5268
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.04.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В Костанае каждый год высаживается по 1 000 деревьев различных пород, - сказал Жакупов.

да ёклмн.... когда уже чиновники будут отчитываться не о количестве воткнутых прутиков, а о ПРИЖИВШИХСЯ?
Если верить словам акима, город уже должен утопать в зелени тысяч молодых деревьев. ГДЕ ОНИ Базыл Жакупов? Назовите для примера хоть одну капитально отремонтированную улицу на которой срубленные зеленые насаждения восстановили до состояния перед ремонтом... хотя бы в количественном выражении.
Может это улица Герцена, может Маяковского, может Кирова, Леонида Беды, Чехова, Амангельды, Алтынсарина????
Где они?
А сколько посадили в прошлом году на Абая? Хрен да маленько.... а выкорчевали под карманы остановок сколько?
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100
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ирина:
В рабочий день? И еще пирожки на халяву, за чей счет банкет? Можно было и в выходной и со своим пайком. Такая масса бездельников, ненужных чиновников, без которой жизнь в городе не остановилась..


С вас лично что-то убыло? Сколько можно уже на эту тему постить однотипные комменты. Не надоело ещё? Они и так не перепахиваются.

Бывалый
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
березы, тополя, рябины, яблони-дички и канадские ели

Чо за каша?
Почему клена нет?
А где черешня, вишня, груша, смородина, облепиха, ива, дуб, кедр, а также помидоры, огурцы, малина, крыжовник, клубника, щавель, репчатый лук и укроп?
Я глубоко возмущен таким недочетом!

Бывалый
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПС.
А так в принципе нормальный ход.
Там итак каждую весну застой воды, а теперь, как деревья подрастут и земля будет в тени, вообще болото непролазное там будет...
Лягушки будут квакать, комарье плодиться...
Красота, чо!

Гость
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев




Отправлено: 26.04.18 - 16:59
Комментарий проходит проверку.

* Добринцофф
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5975
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.04.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите пож.чё арка на пятом фото чё строят?
Профайл

§ Vital
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5493
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.04.18 - 17:13
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев




Отправлено: 26.04.18 - 17:13
Комментарий проходит проверку.

362
Re: Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам...




Отправлено: 26.04.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
бесполезное мероприятие!
Придем на смену нынешнему акиму, следующий временщик и решит что тут надо непременно что-то построить. И пойдут под снос деревья. Пришедший на смену второму, третий акимчик решит, что деревья сильно большие и даст команду их очурбанить.
так стоит ли тратить бюджетные деньги на посадку саженцев, на белые перчатки зам. акима? все равно ведь деревцам сим долго не жить!

Ошибаетесь, вот там то все будет расти,сто раз посадят но будет расти, не забыли что там находиться Назарбаев интеллектуальная школа, там еще планируют разместить, областной суд, офисы для госучреждении, еще много чего интересного, так что там очень престижный район, стары город трогать больше не будут и строить там ничего не будут.

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