Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
Ольга ЛИХОГРАЙ
Госслужащие управлений и аппарата акимата Костанайской области присоединились к республиканской акции «Посади свое дерево» сегодня, 26 апреля. Саженцы из местного «Пригородного» и питомника Тарановского района высадили в районе Назарбаев интеллектуальной школы.
- Общая территория посадки - около двух гектаров, - сообщил «НГ» руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ. - Всего высаживаем 1 000 саженцев. Среди них - березы, тополя, рябины, яблони-дички и канадские ели. Последние брали в питомнике Тарановского района.
Одну из канадских елей в большую подготовленную яму посадил заместитель акима Костанайской области Гауез НУРМУХАМБЕТОВ. Он был в белых перчатках и с удовольствием позировал перед фотокамерами.
Пятнадцать саженцев сообща высадили представители Костанайской областной мечети, Рудненской епархии, Евангелистской христианской церкви и религиозного объединения «Источник жизни».
- Представители разных религий пришли специально, чтобы вместе принять участие в акции, - сообщил «НГ» сотрудник костанайского управления по делам религии Сапаргали АБДИЕВ. - Казахстан - дружная страна, в которой живут люди, исповедующие разные религиозные взгляды.
Аким Костаная Базыл ЖАКУПОВ, который присоединился к акции чуть позже остальных, рассказал, что традиция высаживать саженцы в рамках акции «Посади свое дерево» - ежегодная.
- В Костанае каждый год высаживается по 1 000 деревьев различных пород, - сказал Жакупов. - В этом году акция впервые прошла в одном месте, где собрались госслужащие всех областных и городских управлений.
Представители акимата также пообещали обеспечить своевременный и хороший уход за деревьями в будущем. Пока сотрудники акиматов трудились с лопатами и таскали ведрами воду, в специально натянутой палатке их ждали несколько больших коробок с печеными пирожками.
Возле коробок стояли девушка и парень, которые рассказали «НГ», что всего к месту посадки привезли 600 пирожков с картошкой, а также большую флягу с горячим чаем. Чай и пирожки пообещали раздать всем участникам акции.
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Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
Скажите пож.чё арка на пятом фото чё строят?
Конечно нужно перевести время, как было раньше. Когда переводили время по Астане, что то не больно считали экономическую составляющую, а как назад вернуть, так придумали повод. Вон сколько денег...
ПС. А так в принципе нормальный ход. Там итак каждую весну застой воды, а теперь, как деревья подрастут и земля будет в тени, вообще болото непролазное там будет... Лягушки будут квакать, комарье...
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