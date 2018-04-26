«Какие бизнес-кейсы? Акимы сельских регионов и слов таких не слышали» - Архимед Мухамбетов

Аким Костанайской области сегодня, 26 апреля, провел совещание по проблемам реализации программы продуктивной занятости. И потребовал от областных управлений давать начинающим предпринимателям идеи реалистичных проектов.

Как пример для этого использовал программу «Бастау бизнес», в рамках которой людей учат азам бизнеса, а затем они имеют право на льготное кредитование своих проектов, получение микрокредитов. Такая поддержка предусмотрена как для сельских, так и для городских жителей.

В этом году, доложил руководитель управления сельского хозяйства Дархан АБДИКАРИМОВ, по «Бастау бизнес» пройдут обучение 1 547 человек, почти треть из них претендуют на денежную поддержу. Сумма, выделенная республиканским бюджетом на микрокредитование, составляет 2,1 млрд тенге. Ждут, по словам Абдикаримова, еще миллиард.

В рамках той же программы будет обучено 668 городских жителей, они имеют право на получение льготного финансирования для своих проектов. Аким области высказал мысль: нужно, чтобы человек, придя на курсы, уже понимал, каким бизнесом в его районе, городе стоит заниматься.

- И вы должны ему эти идеи давать, не наобум действовать, чтобы просто деньги в рамках программы освоить, - сказал Архимед Мухамбетов.

- Мы прорабатываем бизнес-кейсы, которые ориентированы на виды бизнеса с учетом специфики регионов, - ответил руководитель управления предпринимательства Иса КУДАБЕКОВ.

- Бизнес-кейсы... Акимы сельских регионов слов таких не слышали. Простые, реалистичные вещи нужны, - повторил аким области. - Где-то придорожный сервис развивать, где-то кроликов разводить, лопаты, совки делать - то, что нужно малому бизнесу, что будет иметь сбыт. Вы должны брать лучшие из таких идей по Казахстану, российский опыт учитывать, специфику районов. И работать с людьми точечно.