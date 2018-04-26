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Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
ПС. А так в принципе нормальный ход. Там итак каждую весну застой воды, а теперь, как деревья подрастут и земля будет в тени, вообще болото непролазное там будет... Лягушки будут квакать, комарье...
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seroff
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26.04.18 16:55
Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
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Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и мессенджеров в РК по вечерам

26 апреля 2018, 14:46 |  Государство

Технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров могут быть связаны с работами по удалению противоправных материалов, отметил глава МИК РК, передает Informburo.kz.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ответил на обращения в своём блоге о периодических сбоях в работе соцсетей и мессенджеров в Казахстане.

Одно из таких обращений появилось на портале "Открытый диалог" 19 апреля. Его автор Андрей Сайфиев "от лица тысяч системных администраторов (и десятков тысяч людей их терроризирующих из-за неработоспособности любимых сервисов в интернете) Казахстана", попросил разъяснить правомерность постоянных блокировок Facebook, Youtube и Telegram по причине активности движения "ДВК".

"Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, служба поддержки провайдеров, сотовых операторов, которых обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, рядовые системные администраторы в компаниях которых начинают терроризировать расспросами, почему это перестаёт работать. Треть вечернего трафика – это youtube, куда попадают трансляции "ДВК" и, соответственно, блокировка. Люди теряют одну из крупных возможностей отдыха в связи с блокировками. В общем, почему от неспособности "специалистов", занимающихся блокировкой, провести точечную целевую блокировку отключают крупнейшие сервисы и доставляют столько дискомфорта обычным гражданам, которым вообще дела нет до этих политических вопросов?" – спросил пользователь.

Ещё одна жалоба на неисправности в работе соцсети и видеохостинга была опубликована в блоге министра 21 апреля.

Скриншот с сайта dialog.egov.kz

В ответах на эти жалобы сообщается, что министерство обязано предпринимать необходимые меры по удалению материалов "ДВК" во исполнение решения суда. Администрации интернет-ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники" уже ограничили доступ для пользователей из Казахстана к материалам партии. По состоянию на 23 апреля материалы и группу ДВК частично удалили на интернет-ресурсах "Инстаграм", Youtube и в мессенджере Telegram, сообщили в МИК РК.

"Уведомительные письма находятся на стадии рассмотрения у администраций интернет-ресурсов Facebook и Twitter. Кроме того, сообщаем, что работа в этом направлении ведётся, и Министерство не заинтересовано в полной блокировке интернет-ресурсов Facebook, Youtube и мессенджера Telegram", – сообщается в ответе на обращение Андрея Сайфиева.

Даурен Абаев в своём ответе также пояснил, с чем могут быть связаны сбои в работе интернет-сервисов. Отмечается, что уполномоченный госорган в области информации в круглосуточном режиме проводит мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства РК. В случае выявления противоправных материалов собственнику интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости устранения нарушений.

"Во исполнение уведомлений/предписаний уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров. Вместе с тем необходимо отметить, что проблемы с доступом к Facebook и Youtube возможны и по техническим причинам со стороны администраторов социальных сетей и мессенджеров", – говорится в ответе министра.

С 17 марта более 30 казахстанцев сообщили в блоге главы МИК РК, что их включили в группу ДВК в Telegram без согласия, и попросили заблокировать этот чат. В ответах Даурена Абаева отмечалось, что если Telegram откажется выполнять решение суда, в МИК примут меры по ограничению распространения мессенджера на территории страны, вплоть до его полной блокировки.

Позже министр пояснил, что блокировка Telegram маловероятна, поскольку это крайняя мера, которую государство может предпринять в борьбе с распространением противоправного контента.

13 марта партию Мухтара Аблязова ДВК признали экстремистской организацией в Казахстане и запретили её деятельность в стра
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Комментарии к новости

§ Макарыч
Re: Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 659
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 26.04.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
YouTube каждый вечер еле ворочается. Даже на качестве 144 ролики проигрываются с тормозами и паузами. Дочка на планшете мультики смотрит, ей в 2 года не объяснишь, что такое ДВК и почему мультик не показывает, когда она у папы требует мультик включить )))))))) Когда уже Илон Маск свои спутники запустит?
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§ Сергей_я
Re: Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2440
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.04.18 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
YouTube каждый вечер еле ворочается. Даже на качестве 144 ролики проигрываются с тормозами и паузами. Дочка на планшете мультики смотрит, ей в 2 года не объяснишь, что такое ДВК и почему мультик не показывает, когда она у папы требует мультик включить )))))))) Когда уже Илон Маск свои спутники запустит?

тоже вчера заметил что ютуб умер. До этого не замечал. Прям интересно стало что это за ДВК такой. Специально сегодня поищу информацию про это.
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Сабыр
Re: Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и...




Отправлено: 26.04.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неделю уже Ютуб не работает! Достали со своими ограничениями! Собственной тени уже боятся!

пэтриот
Re: Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и...




Отправлено: 26.04.18 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В квартире в 8 мкр и коттедже стоят 3 разных модема и разные операторы - Full HD без проблем . IP tv тоже самое
Оптоволокно не дотянули - сотовый инет везде (безлимит от билайн 4490 тнг (тариф UNLIM), теле 2 два номера ,,Крутой +,, по 1690 тнг )

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