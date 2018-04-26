Даурен Абаев ответил на жалобы о сбоях в работе соцсетей и мессенджеров в РК по вечерам

Технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров могут быть связаны с работами по удалению противоправных материалов, отметил глава МИК РК, передает Informburo.kz.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ответил на обращения в своём блоге о периодических сбоях в работе соцсетей и мессенджеров в Казахстане.

Одно из таких обращений появилось на портале "Открытый диалог" 19 апреля. Его автор Андрей Сайфиев "от лица тысяч системных администраторов (и десятков тысяч людей их терроризирующих из-за неработоспособности любимых сервисов в интернете) Казахстана", попросил разъяснить правомерность постоянных блокировок Facebook, Youtube и Telegram по причине активности движения "ДВК".

"Из-за постоянных блокировок страдает рядовой персонал, служба поддержки провайдеров, сотовых операторов, которых обвиняют в плохом сервисе и плохом предоставлении услуг, рядовые системные администраторы в компаниях которых начинают терроризировать расспросами, почему это перестаёт работать. Треть вечернего трафика – это youtube, куда попадают трансляции "ДВК" и, соответственно, блокировка. Люди теряют одну из крупных возможностей отдыха в связи с блокировками. В общем, почему от неспособности "специалистов", занимающихся блокировкой, провести точечную целевую блокировку отключают крупнейшие сервисы и доставляют столько дискомфорта обычным гражданам, которым вообще дела нет до этих политических вопросов?" – спросил пользователь.

Ещё одна жалоба на неисправности в работе соцсети и видеохостинга была опубликована в блоге министра 21 апреля.

Скриншот с сайта dialog.egov.kz

В ответах на эти жалобы сообщается, что министерство обязано предпринимать необходимые меры по удалению материалов "ДВК" во исполнение решения суда. Администрации интернет-ресурсов "Вконтакте" и "Одноклассники" уже ограничили доступ для пользователей из Казахстана к материалам партии. По состоянию на 23 апреля материалы и группу ДВК частично удалили на интернет-ресурсах "Инстаграм", Youtube и в мессенджере Telegram, сообщили в МИК РК.

"Уведомительные письма находятся на стадии рассмотрения у администраций интернет-ресурсов Facebook и Twitter. Кроме того, сообщаем, что работа в этом направлении ведётся, и Министерство не заинтересовано в полной блокировке интернет-ресурсов Facebook, Youtube и мессенджера Telegram", – сообщается в ответе на обращение Андрея Сайфиева.

Даурен Абаев в своём ответе также пояснил, с чем могут быть связаны сбои в работе интернет-сервисов. Отмечается, что уполномоченный госорган в области информации в круглосуточном режиме проводит мониторинг информационного пространства на предмет соблюдения законодательства РК. В случае выявления противоправных материалов собственнику интернет-ресурса направляется предупредительное письмо о необходимости устранения нарушений.

"Во исполнение уведомлений/предписаний уполномоченными органами проводятся технические работы по удалению противоправных материалов. В этой связи возможны некоторые технические сбои в работе социальных сетей и мессенджеров. Вместе с тем необходимо отметить, что проблемы с доступом к Facebook и Youtube возможны и по техническим причинам со стороны администраторов социальных сетей и мессенджеров", – говорится в ответе министра.

С 17 марта более 30 казахстанцев сообщили в блоге главы МИК РК, что их включили в группу ДВК в Telegram без согласия, и попросили заблокировать этот чат. В ответах Даурена Абаева отмечалось, что если Telegram откажется выполнять решение суда, в МИК примут меры по ограничению распространения мессенджера на территории страны, вплоть до его полной блокировки.

Позже министр пояснил, что блокировка Telegram маловероятна, поскольку это крайняя мера, которую государство может предпринять в борьбе с распространением противоправного контента.

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