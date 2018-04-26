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Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
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Бывалый
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Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в Костанае

Татьяна НАЗАРУК

26 апреля 2018, 13:25 |  Криминал

Новость о том, что 10 февраля 2018 года квартиру костанайского фотографа Кирилла ФИЛЛИПЕНКОВА дерзко обворовали, облетела весь Костанай буквально за день. Причина в том, что задержанными оказались сотрудник засекреченного управления ДВД Костанайской области Аскар АМРЕНОВ, его брат Азат КАСЫМОВ и в прошлом известный боксер, чемпион Казахстана и Азии Мукаш ТУЛКЕНОВ.

При задержании Аскар Амренов пытался скрыться от полиции, выпрыгнув из окна 4-го этажа. Там его и взяли - с поломанными ногами и руками.

Все трое задержанных хорошо знакомы с владельцем обворованной квартиры: с Тулкеновым и Касымовым Филиппенков был в приятельских отношениях, а Амренову он делал фотографии на день рождения его дочери. То есть они прекрасно знали, где живет Филиппенков, когда он будет в отъезде и где лежат деньги. По словам фотографа, из его квартиры пропали почти 5 млн тенге. Их владельцу до сих пор не вернули.

Сегодня, 26 апреля, в суде № 2 Костаная было назначено первое заседание по этому делу. Амренов, Касымов и Тулкенов обвиняются по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, совершенная в крупном размере).

В зале суда было практически не протолкнуться, потому что Мукаша Тулкенова пришли поддержать его товарищи-спортсмены. Подсудимый был настолько рад их видеть, что все начало процесса просидел с широкой улыбкой на лице, не стеснялся переговариваться с ними и обмениваться жестами.

Тулкенова и Касымова поместили в камеру за стекло. Аскара Амренова приставы завезли на инвалидной коляске, после падения с 4-го этажа у него все еще не зажила правая нога.

Гособвинитель объявил сразу о трех эпизодах в этом деле. Помимо Филиппенкова, есть еще один потерпевший и гражданский истец. Последний - сотрудник управления ветеринарии Шокан Тасмагамбетов. Из короткого пояснения прокурора стало известно, что 14 января его обворовали почти на 760 000 тенге. В краже обвиняются Амренов и Касымов.

Однако Тасмагамбетов тут же заявил, что желает ходатайствовать о прекращении уголовного преследования, так как они с Амреновым и Касымовым примирились и те полностью возместили ущерб.

После небольшого перерыва судья Сатыбалды ОРАЗБАЕВ объявил, что в таком случае дело необходимо переквалифицировать и исключить из него данный эпизод.

Заседание, на котором так и не началось рассмотрение дела по существу, отложили до 15.00. Подробнее об этом судебном заседании читайте сегодня вечером на сайте «НГ».

О фабуле второго эпизода пока ничего не рассказали. Прокурор Бахыт КАСЫБАЕВ коротко пояснил журналистам, что за спортсменом Тулкеновым числится не только кража, но и хранение марихуаны...

В целом эти 40 минут заседания прошли нервно и напряженно. Сторона защиты и друзья Тулкенова негативно реагировали на представителей СМИ и запретили себя снимать. Против фотографирования была и жена Амренова, выступающая в суде общественным защитником.

На вопрос судьи о месте работы Аскар Амренов ответил, что он "таксует". По всем правилам сотрудникам 7-го управления ДВД запрещено рассказывать о своей настоящей должности. Однако Кирилл Филиппенков о работе своего бывшего приятеля почему-то был осведомлен хорошо.

В перерыве Кирилл Филиппенков и Мукаш Тулкенов даже пытались поговорить.

- Тебе не стыдно, Мукаш? - спросил потерпевший. - Я же в первый день всем вам навстречу пошел...
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Комментарии к новости
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nik58
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Столько вестей,что и не разберешь где он настоящий криминал обитает :lol:

100
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже какое по счету преступление, в котором фигурируют полицейские? Просто жесть. Что происходит вообще?
Господин генерал ДВД не желает высказаться?

Валик
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жесть...

grinder
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что они 760 000 тенге украли, потом примерились и все? На этом эпизод закончен? т.е. сотрудники органов воруют, примеряются и дальше воруют? Веселое время.

правп
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чет много стало в криминальных сводках полицейских.

Алексей
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что лица преступников то закрывают? страна должна знать своих "героев"

§ Характер
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...
Характер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 17.05.12
Отправлено: 26.04.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В зале суда было практически не протолкнуться, потому что Мукаша Тулкенова пришли поддержать его товарищи-спортсмены. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30713?1524731099

т.е. пришли поддержать преступника? Или здесь какая-то ошибка? :-o
Профайл

§ 112
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.04.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья друзьями, но воровать у друзей как то не очень..
И кто там известный боксер?
Что то там кто то преувеличивает..
Профайл

Адекватный
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Характер:
т.е. пришли поддержать преступника? Или здесь какая-то ошибка?


Пока вина не доказана, он не приступник.

Ограбленный
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось бы увидеть лица этих неувиновных ниучем совсем полицейских и спортсменов, героев одним словом.

555
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ограбленный:
Хотелось бы увидеть лица этих неувиновных ниучем совсем полицейских и спортсменов, героев одним словом.

Гугл вам в помощь....

Лис
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 15:29
Комментарий удален модератором.

Друг
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейский маразматик. Или оборотень в погонах

Лис
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За спиной у потерпевшего не брат ли Мукаша, который в 2017 году дали 3 года общего??? Модератор удаляет почему то

обычный гражданин
Re: Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в...




Отправлено: 26.04.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже какое по счету преступление, в котором фигурируют полицейские? Просто жесть. Что происходит вообще?
Господин генерал ДВД не желает высказаться?

Полицейские это такие же люди как и мы все. Воспитанные в одном обществе, живут рядом с нами. В семье не без урода, всякое бывает. Многое зависит не от места работы, а от характера и воспитания человека. В данном случае жажда алчности превзошла все. Деньги затмили разум, вот и вышло что вышло...

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