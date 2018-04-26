Полицейский и известный спортсмен обвиняются в серии краж в Костанае

Новость о том, что 10 февраля 2018 года квартиру костанайского фотографа Кирилла ФИЛЛИПЕНКОВА дерзко обворовали, облетела весь Костанай буквально за день. Причина в том, что задержанными оказались сотрудник засекреченного управления ДВД Костанайской области Аскар АМРЕНОВ, его брат Азат КАСЫМОВ и в прошлом известный боксер, чемпион Казахстана и Азии Мукаш ТУЛКЕНОВ.

При задержании Аскар Амренов пытался скрыться от полиции, выпрыгнув из окна 4-го этажа. Там его и взяли - с поломанными ногами и руками.

Все трое задержанных хорошо знакомы с владельцем обворованной квартиры: с Тулкеновым и Касымовым Филиппенков был в приятельских отношениях, а Амренову он делал фотографии на день рождения его дочери. То есть они прекрасно знали, где живет Филиппенков, когда он будет в отъезде и где лежат деньги. По словам фотографа, из его квартиры пропали почти 5 млн тенге. Их владельцу до сих пор не вернули.

Сегодня, 26 апреля, в суде № 2 Костаная было назначено первое заседание по этому делу. Амренов, Касымов и Тулкенов обвиняются по ст. 188 ч. 3 УК РК (кража, совершенная в крупном размере).

В зале суда было практически не протолкнуться, потому что Мукаша Тулкенова пришли поддержать его товарищи-спортсмены. Подсудимый был настолько рад их видеть, что все начало процесса просидел с широкой улыбкой на лице, не стеснялся переговариваться с ними и обмениваться жестами.

Тулкенова и Касымова поместили в камеру за стекло. Аскара Амренова приставы завезли на инвалидной коляске, после падения с 4-го этажа у него все еще не зажила правая нога.

Гособвинитель объявил сразу о трех эпизодах в этом деле. Помимо Филиппенкова, есть еще один потерпевший и гражданский истец. Последний - сотрудник управления ветеринарии Шокан Тасмагамбетов. Из короткого пояснения прокурора стало известно, что 14 января его обворовали почти на 760 000 тенге. В краже обвиняются Амренов и Касымов.

Однако Тасмагамбетов тут же заявил, что желает ходатайствовать о прекращении уголовного преследования, так как они с Амреновым и Касымовым примирились и те полностью возместили ущерб.

После небольшого перерыва судья Сатыбалды ОРАЗБАЕВ объявил, что в таком случае дело необходимо переквалифицировать и исключить из него данный эпизод.

Заседание, на котором так и не началось рассмотрение дела по существу, отложили до 15.00. Подробнее об этом судебном заседании читайте сегодня вечером на сайте «НГ».

О фабуле второго эпизода пока ничего не рассказали. Прокурор Бахыт КАСЫБАЕВ коротко пояснил журналистам, что за спортсменом Тулкеновым числится не только кража, но и хранение марихуаны...

В целом эти 40 минут заседания прошли нервно и напряженно. Сторона защиты и друзья Тулкенова негативно реагировали на представителей СМИ и запретили себя снимать. Против фотографирования была и жена Амренова, выступающая в суде общественным защитником.

На вопрос судьи о месте работы Аскар Амренов ответил, что он "таксует". По всем правилам сотрудникам 7-го управления ДВД запрещено рассказывать о своей настоящей должности. Однако Кирилл Филиппенков о работе своего бывшего приятеля почему-то был осведомлен хорошо.

В перерыве Кирилл Филиппенков и Мукаш Тулкенов даже пытались поговорить.

- Тебе не стыдно, Мукаш? - спросил потерпевший. - Я же в первый день всем вам навстречу пошел...