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Бывалый
Шестьсот пирожков с картошкой раздали чиновникам Костанайской области за высадку 1 000 саженцев
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seroff
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26.04.18 16:55
Бывалый
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Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от самых несвободных стран

26 апреля 2018, 11:52 |  Общество

Ситуация в мире в целом ухудшилась. Казахстан занял 158-е место из 180, передает Informburo.kz.

Индекс свободы прессы 2018 / Инфографика rsf.org

Казахстан опустился на одну строчку и занял 158-е место в обновлённом рейтинге свободы прессы международной организации "Репортёры без границ".

Всего одна позиция отделяет Казахстан от двадцатки стран, где ситуация со свободой прессы обозначена как "очень серьёзная". Они отмечены на карте чёрным цветом. Красным отмечены страны, где ситуация "сложная", в их числе и Казахстан. С инфографикой можно ознакомиться здесь.

Авторы индекса свободы прессы отмечают, что "главные оппозиционные национальные газеты Казахстана были запрещены ещё в 2013 году, остальные рушатся под воздействием штрафов, любая новая независимая газета неизбежно закрывается в течение нескольких месяцев".

Сообщается также, что казахстанских журналистов часто арестовывают, а интернет плотно контролируется: власти ограничивают доступ к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам.

"Законодательные поправки, вступившие в силу в конце 2017 года, усугубили ситуацию, подорвав правовую основу следственной отчётности и доступ к государственной информации", – говорится в отчёте международной организации по Казахстану.

Россия третий год подряд сохраняет 148-е место, но только благодаря тому, что ситуация в других странах также ухудшилась.

Другие постсоветские страны опустились в рейтинге, за немногими исключениями. Например, Узбекистан, где президент Шавкат Мирзиёев несколько смягчил ультрарепрессивное наследие своего предшественника, поднялся сразу на четыре позиции занимает 165-е место.

Беларусь занимает 155-е место. Таджикистан сохранил 149-ю позицию. Это место страна заняла в 2016 году, когда вступил в силу закон об уголовной ответственности за оскорбление президента. А позже журналистов Таджикистана обязали именовать президента "Основоположником мира и национального единства – Лидером нации". Сокращать этот титул запретили.

Лучшее положение в рейтинге среди стран Центральной Азии у Кыргызстана – 98-е место. Но за год страна потеряла девять пунктов из-за гигантских штрафов за оскорбление главы государства и давления на независимые СМИ.

Норвегия возглавила рейтинг второй год подряд. Северная Корея, как и в прошлом году, оказалась на последнем месте.

В целом "Репортёры без границ" сообщают, что условия работы журналистов по всему миру становятся всё более сложными.
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Комментарии к новости

Серж
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эт,точно,по НГ видно свободы прессы- жок,лет 5 назад была чуток,а сейчас ежу понятно,кому охота терять бизнес и нервные клетки?А с другой стороны дай свободу,повылазают всякие аблязовы,тож ни че хорошего.

§ 112
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.04.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну журналисты сами за то ратовали и ратуют..
Что ж теперь то смотреть на какую то свободу, если привыкли как собаки на цепи сидеть?
Сними цепь и пропадут..
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андрей
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно , а по каким они критериям определяют свободу слова ???? Ладно за нас , но сестра живёт в Германии , при чём западной с 1990 года , у них в обще нет альтернативы , если Путин враг , то все как один , если США молодцы то так же , про своих говорят , но вскользь да так ,что если и есть грешок какой ,то мелочь такая , даже стыдно журить за это . Или взять Россию ..... Амнуэль ,поляки такое завернут , что в той же Америке уже бы повод нашли годков бы на 367 плюс 20 лет , посадить за какую нибудь налоговую хитрость . А менять премьеров при помощи толпы как у армян ,да ещё как потом выяснилось этого ему мало , он себя хочет народным премьером ...... не думаю что такое в Европе ,а тем более в США возможно даже представить

Чойбалсан
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
Эт,точно,по НГ видно свободы прессы- жок,лет 5 назад была чуток,а

Ну не будьте так категоричны.
112, наркон ,цифирные- что это как не свобода?

Андрей
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чойбалсан:
112, наркон ,цифирные- что это как не свобода?


нет, это не свобода.
это по другому называется.
это примитивная имитация предоставления неадекватным личностям
трибуны для выращения их русофобских и националистических взглядов.

неравнодушная
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ реакционная газета 112 го и ему подобных

§ 112
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...
112


(Пользователи)
Сообщений: 11277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.04.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чойбалсан:

Ну не будьте так категоричны.
112, наркон ,цифирные- что это как не свобода?

В смысле?
Это как?
Когда есть свои кумы, которые подло за глаза на тебя грязь льют, боясь сказать прямо и открыто не отрывая взгляда?
Которых назначили Уважаемыми, своих?
У них да, можно сказать что свобода, но для меня это признак определенно слабости издания, которое везде поставило во все места своих глашатаев близких и давит тех, кто уже даже не критикует, а высказывает свою точку зрения по теме..
А свою точку тут нельзя, нужно говорить ровно то, что думает редакция, и потому Уважаемый сегодня наябедничал про меня опять..
Это не свобода.
Это маразм..
Я и говорю, сами они хотят сидеть на цепи и при этом так же держать цепных псов..
Профайл

шанхай, уральская
Re: Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от...




Отправлено: 26.04.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от самых несвободных стран

Всё это чушь......Нигде нету свободы.Пишут просто за деньги или за очень большишие деньги,если надо кого опорочить или вознести.И что это за шарашкина контора репортёры без границ кто её главный спосЕр....
В целом "Репортёры без границ" сообщают, что условия работы журналистов по всему миру становятся всё более сложными.
А ВАМ ЖУРНАЛИСТЫ НГ СЛОЖНО РАБОТАТЬ В КАЗАХСТАНЕ?

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