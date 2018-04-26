Казахстан в рейтинге свободы прессы оказался в шаге от самых несвободных стран
Ситуация в мире в целом ухудшилась. Казахстан занял 158-е место из 180, передает Informburo.kz.
Индекс свободы прессы 2018 / Инфографика rsf.org
Казахстан опустился на одну строчку и занял 158-е место в обновлённом рейтинге свободы прессы международной организации "Репортёры без границ".
Всего одна позиция отделяет Казахстан от двадцатки стран, где ситуация со свободой прессы обозначена как "очень серьёзная". Они отмечены на карте чёрным цветом. Красным отмечены страны, где ситуация "сложная", в их числе и Казахстан. С инфографикой можно ознакомиться здесь.
Авторы индекса свободы прессы отмечают, что "главные оппозиционные национальные газеты Казахстана были запрещены ещё в 2013 году, остальные рушатся под воздействием штрафов, любая новая независимая газета неизбежно закрывается в течение нескольких месяцев".
Сообщается также, что казахстанских журналистов часто арестовывают, а интернет плотно контролируется: власти ограничивают доступ к новостным сайтам, социальным сетям и мессенджерам.
"Законодательные поправки, вступившие в силу в конце 2017 года, усугубили ситуацию, подорвав правовую основу следственной отчётности и доступ к государственной информации", – говорится в отчёте международной организации по Казахстану.
Россия третий год подряд сохраняет 148-е место, но только благодаря тому, что ситуация в других странах также ухудшилась.
Другие постсоветские страны опустились в рейтинге, за немногими исключениями. Например, Узбекистан, где президент Шавкат Мирзиёев несколько смягчил ультрарепрессивное наследие своего предшественника, поднялся сразу на четыре позиции занимает 165-е место.
Беларусь занимает 155-е место. Таджикистан сохранил 149-ю позицию. Это место страна заняла в 2016 году, когда вступил в силу закон об уголовной ответственности за оскорбление президента. А позже журналистов Таджикистана обязали именовать президента "Основоположником мира и национального единства – Лидером нации". Сокращать этот титул запретили.
Лучшее положение в рейтинге среди стран Центральной Азии у Кыргызстана – 98-е место. Но за год страна потеряла девять пунктов из-за гигантских штрафов за оскорбление главы государства и давления на независимые СМИ.
Норвегия возглавила рейтинг второй год подряд. Северная Корея, как и в прошлом году, оказалась на последнем месте.
В целом "Репортёры без границ" сообщают, что условия работы журналистов по всему миру становятся всё более сложными.
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