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Чего нельзя делать на борту самолета казахстанцам

29 апреля 2018, 08:40 |  Государство

В Комитете гражданской авиации рассказали, как могут наказать недисциплинированных пассажиров самолета, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

В ведомстве подготовили инфографику, где приведены меры ответственности за нарушения правил поведения на борту воздушного судна в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РК.

"К примеру, нельзя вставать, ходить по салону и стоять в проходах во время руления, взлета и посадки самолета. За это можно получить штраф в размере 3 МРП. За курение на борту воздушного судна предусмотрен штраф в размере 200 МРП либо административный арест на срок до 15 суток", - отметили в комитете.

При создании ситуации, угрожающей безопасности полета или жизни, здоровью, чести и достоинству других пассажиров и членов экипажа предусмотрено наложение на физических лиц штрафа в размере 200 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.

Также на борту не допускаются по отношению к другим лицам любое словесное оскорбление, применение насилия либо угрозы его применения. За это налагается штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 10 суток.

За умышленное причинение вреда или уничтожение имущества и (или) вынос его с борта воздушного судна, вход или попытку проникновения в кабину пилотов физическим лицам грозит штраф в размере 200 МРП либо административный арест на срок до 15 суток.
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